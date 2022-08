Nghẹn khóc trước gia cảnh của nữ sinh 16 tuổi bị sát hại, hiếp dâm ở Sơn La

Sau nhiều ngày xảy ra vụ án nữ sinh 16 tuổi bản Pắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bị sát hại, hiếp dâm , người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.



Em là Thào Thị T., 16 tuổi, năm nay mới học xong lớp 10 tại trường THPT Gia Phù (huyện Phù Yên).

Nhắc đến T., ai cũng xót thương cho cô nữ sinh nhỏ ngoan, hiền, học giỏi. Trước khi xảy ra sự việc, ngoài giờ đến trường em vẫn đi làm nương rẫy, lo cơm nước, nhà cửa chu toàn khi bố mẹ đi vắng.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của gia đình nữ sinh Thào Thị T.

Trong ngôi nhà gỗ truyền thống dân tộc Mông của gia đình T. không có gì đáng giá, trên nền đất chỉ thấy ngổn ngang những bao ngô mới thu hoạch.

Nhìn lên bàn thờ con gái, anh Thào A Hoa (SN 1986, bố của T.) vẫn chưa hết đau đớn với sự việc xảy ra. Còn mẹ T. thì suy sụp, khóc nghẹn không thành lời.

Anh Hoa buồn rầu: "Gia đình Thào A Lềnh (SN 2008, nghi phạm giết hại T. ) có họ hàng với gia đình mình, T. gọi Lềnh bằng chú. Từ khi Lềnh còn nhỏ đến giờ nhà mình cũng đối xử rất tốt với nó, không hiểu vì nguyên nhân gì làm chuyện tày trời như vậy".

Nữ sinh Thào Thị T. được đánh giá xinh đẹp, ngoan hiền, học giỏi

Qua trò chuyện với anh Hoa được biết, anh cùng vợ sinh được 3 người con, con gái đầu đã đi lấy chồng còn T. là con út. Do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng anh phải để các con ở nhà tự chăm sóc nhau để xuống Hưng Yên làm công nhân, mỗi năm chỉ về một vài lần vào dịp Tết hoặc có việc quan trọng. Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng với đứa con gái út, anh chị cũng không có ở nhà.

"Mình không biết chữ, lại có tuổi nên các công ty lớn họ không nhận. Mình đành phải làm công nhân tự do trong một công ty thu gom rác thải, còn vợ làm công ty bên cạnh, chuyên dập chữ vào quần áo", anh Hoa bộc bạch.

Cũng chính bởi không biết chữ, không có bằng cấp nên cả hai vợ chồng anh Hoa cùng phải làm việc trong môi trường độc hại 12 tiếng mỗi ngày, nhưng cuối tháng nhận về mức lương chỉ 4-5 triệu đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có bảo hiểm, không có hỗ trợ những ngày ốm đau, nghỉ lễ hay thăm hỏi mỗi khi gia đình có việc.

Con đường đất trơn trượt dẫn vào nhà nữ sinh 16 tuổi. Gia đình T. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Pắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Trao đổi với PV, ông Thào A Ly, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Rạng sáng ngày 24/7, ông nội sang gọi T. đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở, đi vào thì thấy cháu đã tử vong".

Theo vị lãnh đạo, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đêm xảy ra sự việc, bố mẹ T. vẫn đi làm ở Hưng Yên, anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội, sau đó ngủ lại nên chỉ có mình T. ở nhà.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường chờ công an đến làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể T. đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương còn nghi phạm Thào A Lềnh đã bị công an bắt giữ", Chủ tịch UBND xã Suối Tọ nói thêm.