Vụ bố dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ ở Hà Nội: Tiết lộ bất ngờ từ giáo viên chủ nhiệm

Trường Tiểu học Quỳnh Lôi - nơi 2 cháu T.N. và H.A từng học.

Liên quan đến vụ việc bố dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ ở phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), trao đổi với PV Báo PNVN, giáo viên chủ nhiệm của cháu T.N. và H.A. (Trường Tiểu học Quỳnh Lôi, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho biết, sự việc xảy ra cách đây 2 năm (năm 2020). Trong khoảng thời gian này, cháu T.N. và H.A. liên tục nghỉ học, mỗi lần nghỉ kéo dài khoảng 1 tuần, khi nhà trường hỏi thăm thì mẹ cháu bé chỉ nói các cháu bị ốm nên nghỉ.

"Sau mỗi lần cháu T.N. đi học lại thì chúng tôi phát hiện trên cơ thể cháu có những vết thương ngoài da. Hỏi làm sao thì cháu không nói. Còn lực học của cháu thì ngày càng giảm sút và biểu hiện của cháu cũng khác hoàn toàn với trước đây.

Ngồi trong lớp, cháu không tập trung, ánh mắt rất buồn. Đến giờ ra chơi, cháu T.N. cũng không hòa đồng với bạn bè như trước nữa mà chỉ ngồi yên một chỗ, không nói chuyện với ai. Chúng tôi thấy lạ nên đã cử bạn lớp trưởng đến hỏi chuyện nhưng T.N. cũng không thoải mái như trước nữa. Tư thế đi ngủ của cháu cũng rất lạ, cháu thường lấy 2 tay ôm chặt vai, nằm co quắp một góc", giáo viên chủ nhiệm T.N. chia sẻ.

Chứng kiến cảnh học trò ngày nào đi học cũng trong trạng thái mệt mỏi, giáo viên gặng hỏi thì T.N. nói: "Con phải thức khuya để tập... Buổi sáng đi học con mệt mỏi lắm".

Còn giáo viên của H.A. chia sẻ, trước đây cháu H.A. là một đứa trẻ rất thông minh, nhanh nhẹn, lực học đứng đầu của lớp. Tuy nhiên, sau khi liên tục nghỉ, cháu đã thay đổi cả về lực học và tinh thần.

"Trước đây lần nào thi môn Toán cháu cũng đạt điểm tối đa, nhưng sau đó cháu chỉ được 8 điểm. Ngồi trong lớp thì cháu hay ngủ gật, giờ ra chơi cũng chỉ ngồi im một chỗ, không ra đùa nghịch với bạn bè nữa...", giáo viên của cháu H.A. nói.

Cả 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 cháu cho biết, sau mỗi buổi tan học, giáo viên thường xuyên hỏi thăm mẹ các cháu về tình hình sức khỏe của 2 con. Tuy nhiên, phụ huynh của 2 cháu chỉ nói qua loa, không nhiệt tình.

"Ông bà nội của 2 cháu thì khác hẳn, rất hòa đồng và quan tâm đến các cháu. Nhiều lần ông bà còn mang thuốc tới nhờ nhà trường cho các cháu uống giúp, vì ở nhà các cháu không được uống. Mỗi lần cho các cháu uống thuốc, chúng tôi đều hỏi rất cẩn thận, các cháu ở nhà có được uống thuốc không thì các cháu đều nói không được uống", vị giáo viên chia sẻ.

"Tháng 5/2022, chúng tôi có nhận được công văn từ phía Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu cung cấp thông tin về sức khỏe, tâm lý, cũng như mức độ tiếp thu kiến thức trong quá trình học tại trường. Chỉ trong khoảng 1 tuần từ khi nhận được công văn, chúng tôi đã có văn bản trả lời sang cho Công an quận Hai Bà Trưng", vị đại diện Trường Tiểu học Quỳnh Lôi thông tin.

* Trước đó, phản ánh tới Báo PNVN, ông Đoàn Trọng Sáng (SN 1959) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1965, vợ ông Sáng, cùng trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, năm 2011, con trai vợ chồng ông là anh Đ.M.N. kết hôn với chị N.A. sau đó sinh được 2 người con là cháu H.A. (SN 2012) và cháu T.N. (SN 2014).

Năm 2018, anh N. qua đời do bệnh nặng. Chị N.A. kết hôn với anh T. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đưa theo 2 đứa con nhỏ về ở cùng anh T.

"Tháng 8/2020, trong lần sang thăm 2 cháu nội, vợ chồng tôi phát hiện trên người 2 cháu xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì các cháu nói là bị anh T. đánh.

Ngày 28/12/2020, vợ chồng tôi đến thăm 2 cháu thì lại phát hiện trên mạn sườn của cháu H.A. có nhiều vết thâm do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì cháu nói do lúc ăn cơm cháu không cầm bát lên ăn mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn nên đã bị anh T. đánh.

Tiếp đến, ngày 9/4/2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà mình chơi thì cháu T.N. kể đêm 8/4, cháu bị người tình của mẹ bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng tối làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó, mẹ cháu cũng có mặt nhưng không ngăn cản được", ông Sáng kể lại.

Ngày hôm sau, vợ chồng bà Hồng đưa cháu T.N. lên trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Minh Khai. Sau đó đưa cháu vào Bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Tại đây, cháu T.N. được chẩn đoán "theo dõi chấn thương sọ não".

Hình ảnh các vết thương trên cơ thể cháu T.N. và H.A. (Ảnh GĐCC)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho 2 con, chị N.A. đã tự nguyện bàn giao 2 con cho ông bà nội là ông Sáng - bà Hồng nuôi dưỡng. Biên bản giao nhận việc chăm sóc thay thế 2 cháu H.A. và T.N. đã được lập tại UBND xã Hữu Hòa. Thời gian chăm sóc thay thế từ ngày 15/6/2021 cho đến khi 2 cháu trưởng thành.



Sau khi UBND xã Hữu Hòa ban hành quyết định chăm sóc 2 cháu H.A. và T.N., vợ chồng bà Hồng đã nhập khẩu cho 2 cháu về gia đình và xin chuyển trường học cho các cháu về Trường Tiểu học Hữu Hòa. Cuối tháng 2/2022, do tình hình dịch Covid-19 nên chị N.A. đã đón cả 2 cháu sang nhà ông bà ngoại ở tạm.

"Sau khi hết thời gian cách ly (15 ngày), vợ chồng tôi sang đón các cháu thì chị N.A. không đồng ý", ông Sáng nói.

Ông Sáng cho rằng, những hành vi của chị N.A. là không chấp hành đúng theo các quyết định về việc giao nhận chăm sóc thay thế mà UBND xã Hữu Hòa ban hành; Làm cản trở, xâm phạm quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp hiện tại và tương lai của các cháu.

Ngày 19/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo công an, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, công an xác định việc anh N.T.T. sử dụng bạo lực, đánh các con là T.N. và H.A. không diễn ra thường xuyên. Vì vậy hành vi của anh T. không cấu thành tội "Hành hạ con" quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Ông Đoàn Trọng Sáng và bà Nguyễn Thị Hồng

Ông Đoàn Trọng Sáng (ông nội của các cháu) có đơn từ chối khám thương, từ chối giám định thương tích đối với cháu H.A. và kết luận giám định thương tích của cháu T.N. là 0% nên hành vi của anh T. không cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm có dấu hiệu "Hành hạ con". Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng và những người có liên quan biết.

Sau khi quyết định trên được ban hành, ông Đoàn Trọng Sáng cho biết, vợ chồng ông bà không đồng tình với quyết định không khởi tố vụ án của Công an quận Hai Bà Trưng và đã có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng.

Theo ông Sáng, cháu T.N. và cháu H.A. không phải là con đẻ của anh N.T.T. nên Công an quận Hai Bà Trưng xem xét không khởi tố anh T. về tội "Hành hạ con" theo Điều 185 Bộ luật Hình sự là không khách quan, làm sai lệch bản chất sự việc. Đáng lẽ ra, phải xem xét khởi tố anh T. về tội "Hành hạ người khác" quy định tại điều 140.

Cũng theo ông Sáng, anh T. đã có hành vi bạo hành đối với cháu T.N. và H.A. tổng cộng 4 lần trong thời gian 8 tháng (từ 8/2020 đến 4/2021) như vậy, không thể nói hành vi của anh T. là không diễn ra thường xuyên được.

Bên cạnh đó, ông Sáng cho rằng, việc giám định thương tích cho các cháu H.A. và T.N. thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định. Trong trường hợp này, thời hạn giám định là không quá 9 ngày.

"Thời điểm chúng tôi có đơn yêu cầu giám định là tháng 4/2021, tuy nhiên cho tới tháng 5/2021, cháu T.N. mới được đưa tới các cơ quan chuyên môn để giám định thương tích. Cho đến tháng 8/2021, kết luận giám định của cháu T.N. mới được ban hành. Việc chậm trễ trong tiến hành giám định đã gây ảnh hưởng đến kết quả. Hành vi bạo hành của anh T. đối với 2 cháu đã gây ra những vết thương trên người 2 cháu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy. Vì vậy tỉ lệ thương tích chính xác không thể nào là 0% được", ông Sáng nói.

Ông Sáng cho biết thêm, vợ chồng ông bà là người đề nghị xử lý hành vi vi phạm của anh T. đối với 2 cháu T.N. và H.A., nhưng sau khi có kết quả giám định pháp y thương tích. Công an quận Hai Bà Trưng không gửi cho vợ chồng ông, mà lại gửi cho anh T. trước.

Liên quan đến đơn khiếu nại của ông Sáng, bà Hồng, Công an quận Hai Bà Trưng đã có văn bản trả lời. Theo đó, Công an quận Hai Bà Trưng vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án.