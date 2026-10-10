Nghe tiếng sét đánh, người vợ quay lại thấy chồng rơi xuống sông mất tích

Trong lúc cùng chồng đi đánh cá trên sông Trường Giang (Đà Nẵng), người phụ nữ bất ngờ nghe tiếng sét đánh. Khi quay lại, bà phát hiện chồng đã rơi xuống nước và dần chìm mất.

Ngày 10/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm ông Đ.V.P. (SN 1984, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành), bị mất tích khi đi đánh cá trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 9/10, ông P. cùng vợ là bà Trần Thị D. (SN 1984) đi ghe đánh cá trên sông Trường Giang, khu vực gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành.

Thời điểm này, trời có mưa giông kèm sấm sét. Bà D. ngồi phía trước ghe, còn chồng ngồi phía sau. Khi nghe tiếng sét đánh, người vợ quay lại thì phát hiện chồng rơi xuống sông, sau đó chìm dần dưới nước.

Hoảng hốt, bà D. lập tức kêu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Kiêm Ngư

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, Đội SOS Quảng Nam cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phối hợp tổ chức tìm kiếm trong đêm 9/10 và rạng sáng 10/10.

Do thời tiết có mưa, khu vực sông xảy ra sự việc rộng và sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 11h30 trưa 10/10, ông Ph. vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Kiêm Ngư

Được biết, gia đình ông P. có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ ở xã Núi Thành, làm lụng nuôi hai con đang tuổi ăn học, một cháu học lớp 6 và một cháu lớp 12.

Tối 9/10, dù trời mưa, hai vợ chồng vẫn cùng nhau ra sông Trường Giang đánh bắt tôm cá để mưu sinh thì không may xảy ra sự việc.

Trước đó, chiều 7/10, một vụ lật ghe cũng xảy ra trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Kỳ Phú (phường Quảng Phú, Đà Nẵng), khiến ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) mất tích khi cùng vợ trở về sau chuyến đi cắt cỏ.

Người vợ không biết bơi, phải bám vào bao cỏ trôi gần 300m trước khi được người dân cứu vào bờ. Đến khoảng 13h ngày 8/10, thi thể ông D. được tìm thấy cách vị trí ghe bị chìm khoảng 1,5km.