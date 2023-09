Nghệ sĩ quốc tế phản ứng thế nào khi bị chê bai giọng hát live?

Khả năng hát live của một nghệ sĩ luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ và khán giả nghe nhạc. Nhiều người cho rằng đã là một ca sĩ, là một nghệ sĩ âm nhạc thì giọng hát live phải thật xuất sắc. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng sở hữu giọng hát thiên phú trời ban. Không ít người gây chú ý khi có giọng hát live không hay bằng phòng thu, từ đó khiến công chúng hoài nghi về khả năng ca hát và cho rằng họ không xứng đáng với thành công.

Mỗi nghệ sĩ có cách khác nhau đối mặt với chỉ trích từ khán giả. Người chọn lên tiếng giãi bày nhưng cũng có người chọn im lặng. Một số người cố gắng không ngừng cải thiện bản thân, nhưng cũng có người dậm chân tại chỗ hoặc dần kém đi.

BTS luôn nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ Kpop về khả năng trình diễn. Dù là thành viên đảm nhận vị trí vocal và dancer trong nhóm, Jimin lại không ít lần khiến người xem bàng hoàng khi hát live.

Tranh cãi đầu tiên của nam thần tượng có thể nói đến màn trình diễn tại lễ trao giải MGA 2018. BTS và Charlie Puth đã có sân khấu hợp tác đặc biệt với ca khúc Fake Love phiên bản ballad. Anh chàng đã bị vỡ giọng và hát lệch tông trong phân đoạn của mình. Thế nhưng lúc này đa số vẫn bảo vệ Jimin vì cho rằng đây là lần hiếm hoi anh mắc lỗi và bản phối của ca khúc là quá cao cho một ca sĩ nam.

BTS X Charlie Puth - Fake Love (MGA Genie Music Awards)

Một trong những lần đầu tiên Jimin bị chê giọng hát live

Tuy nhiên, thời gian sau đó, khán giả liên tục phàn nàn rằng giọng của Jimin ngày càng “chua” và dở tệ. Đỉnh điểm là khi BTS tạm ngưng hoạt động nhóm và Jimin ra mắt solo vào tháng 3/2023, màn hát live của anh tại một chương trình âm nhạc dấy lên nhiều tranh cãi.

Chiến thắng cúp tuần với Like Crazy, Jimin thể hiện lại ca khúc để ăn mừng với người hâm mộ nhưng nam thần tượng liên tục chênh, phô, hụt hơi và lộ rõ giọng hát yếu, thiếu nội lực. Nhiều người xem cảm thấy anh chàng đang cố ép giọng mình khiến âm thanh phát ra như bị “nghẹt mũi”, thiếu tự nhiên.

JIMIN - Like Crazy encore

Màn encore gây tranh cãi nhất sự nghiệp nam thần tượng

Im ắng một thời gian, Jimin bất ngờ chia sẻ cảm nghĩ về bản thân trong một buổi livestream đầu tháng 9. Dù không trực tiếp đề cập tới bê bối kể trên nhưng người hâm mộ có thể thấy được anh chàng đang kiểm điểm chính mình sau những tranh cãi đã qua.

Anh chia sẻ “Tôi muốn tự đánh giá lại bản thân. Kiểu như một khoá đào tạo khép kín vậy. Cảm giác như tôi đang học lại mọi thứ từ đầu. Tôi cảm nhận được nhiều điều khi hoạt động solo vào tháng 3. Thực tế là mình quá thiếu sót, mình không thể tiếp tục như thế này. Chuyện xảy ra không phải là sự lo lắng hay vấn đề về tinh thần hay những thứ đại loại thế, mà là tôi còn thiếu sót… Bây giờ nghĩ lại thì tất cả đều là những lời biện minh. Tôi đã lười biếng”.

Thành viên BTS gửi lời nhắn tới fan “Mình muốn thay đổi, muốn quay trở lại và tự tin cho các bạn thấy màn trình diễn của mình. Mình đang làm việc chăm chỉ để có thể tự mình làm điều đó”.

Jimin thể hiện rõ mong muốn cải thiện bản thân

Trở nên nổi tiếng với tư cách là một diễn viên của nhà Disney Channel, việc đá chéo sang âm nhạc của Selena Gomez nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sở hữu màu giọng đặc trưng và phù hợp với một ngôi sao nhạc pop, thế nhưng, giọng hát của cô nàng lại không được đánh giá cao vì quá yếu và phô. Thiếu đi sự hỗ trợ của kỹ thuật phòng thu, Selena lộ rõ khuyết điểm của bản thân. Không khó để tìm thấy những màn hát live kém cỏi của cô nàng trên mạng xã hội. Danh xưng “diva thở” cũng ra đời kể từ đó.

Tranh cãi lên đỉnh điểm tại lễ trao giải AMAs 2019, khi trình diễn bản hit Lose You To Love Me, Selena Gomez hát lệch tông, hụt hơi và thều thào trên sân khấu. Nữ ca sĩ trông lạc lõng và vô hồn xuyên suốt màn trình diễn. Phần trình diễn khiến cô nàng bị chỉ trích dữ dội bởi cư dân mạng. Nhà đài sau đó phải nhanh chóng xóa và đăng tải một bản chỉnh sửa giọng để xoa dịu tình hình.

Selena Gomez - Lose You To Love Me - Look At Her Now Live At (AMAs 2019)

Màn trở lại sau 2 năm của Selena nhận ý kiến trái chiều

Người hâm mộ ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Selena. Họ cho rằng nữ ca sĩ chỉ mới trở lại sân khấu âm nhạc đầu tiên sau hơn 2 năm từ ca phẫu thuật ghép thận, cộng với áp lực từ sân khấu mở màn, Selena đã gặp chút khó khăn khi trình diễn. Được biết, cô còn đối mặt với một cơn hoảng loạn (panic attack) ngay trước lễ trao giải. Tuy nhiên, điều này không thuyết phục được khán giả. Nữ ca sĩ hoàn toàn mất điểm với màn comeback sau 2 năm này. Cũng từ đó đến nay, ta chẳng thấy Selena trình diễn live trên một sân khấu nào nữa.

Nữ ca sĩ đã lên tiếng về tranh cãi xung quanh tại The Kelly Clarkson Show tháng 3/2020. Cô chia sẻ “Tôi không ngừng cố gắng để âm nhạc của mình trở nên hay hơn, bởi vì tôi biết mọi người cho rằng tôi không phải là ca sĩ giỏi. Nhưng tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ”.

Từ năm 2015, giọng ca The Heart Wants What It Wants cho biết bản thân đã tìm đến giáo viên thanh nhạc để hỗ trợ mình. Cô thừa nhận giọng hát bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng cô biết điểm mạnh của mình là “truyền tải cảm xúc tới trái tim người nghe”. Đồng thời, thay vì tập trung vào những note cao thì nữ ca sĩ tận dụng âm vực trung - trầm của mình.

Selena Gomez đã tìm đến huấn luyện viên thanh nhạc

Nếu tìm hiểu kỹ, ta có thể thấy không phải lúc nào Selena cũng hát live dở tệ. Với tâm lý thoải mái và một bản nhạc phù hợp với giọng hát, cô cũng có thể mang tới một phần trình diễn hay. Một trong những lần hiếm hoi Selena được khen hát tốt là tại Victoria’s Secret Show năm 2015. Cô hát tốt đến mức phải lên thanh minh rằng bản thân đã hát live chứ không hát nhép.

Gần đây, Selena Gomez tiết lộ về dự định trở lại trình diễn và đi tour. Khán giả mong chờ và tò mò cô nàng đã thay đổi như thế nào kể từ “sự cố” năm ấy.

Taylor Swift là nghệ sĩ nữ thành công nhất hiện nay. Đi đôi với sự thành công là những lời chê bai về khả năng ca hát của cô nàng. Thời kỳ đầu sự nghiệp, Taylor thường xuyên nhận được những phàn nàn về khả năng ca hát, đặc biệt là tại các lễ trao giải âm nhạc.

Công chúng yêu nhạc vẫn nhớ tới sự kiện gây tranh cãi tại lễ trao giải Grammy 2010, khi Taylor Swift giành giải Album của năm. Màn song ca của Taylor với huyền thoại Stevie Nicks trong bản mashup Rhiannon và You Belong With Me khiến nhiều khán giả thất vọng. Giọng hát của nữ ca sĩ chuyển tông liên tục, để lộ ra những đoạn phô chênh không đáng có ngay cả khi trình diễn ca khúc của mình.

Phần trình diễn gây tranh cãi tại Grammy 2010

Tờ The Washington Post mỉa mai: “Quả là một đêm ‘đáng nhớ’ trong sự nghiệp của Taylor Swift, thế mà cô ấy nhận được giải thưởng lớn nhất của Grammy 2010 cơ đấy”. Nhà phê bình âm nhạc Bob Lefsetz cho rằng màn trình diễn của Taylor thật “khủng khiếp”, đồng thời nói thêm “Bây giờ, mọi người đều biết Taylor Swift không thể hát. Cô ta vừa kết thúc sự nghiệp của chính mình chỉ sau một đêm. Taylor còn quá trẻ và ngu ngốc để hiểu được sai lầm mà cô ấy đã mắc phải”.

Giọng ca sinh năm 1989 lựa chọn giữ im lặng đối với những tranh cãi xung quanh tại thời điểm đó. Cho đến năm 2023, trong bức thư viết về quá trình sáng tác album Speak Now sau sự kiện năm ấy, cô nàng chia sẻ “Trong những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời, tôi bị dày vò bởi những nghi ngờ vây quanh sự nghiệp và giá trị bản thân với tư cách là một nghệ sĩ. (…) Tôi đã bị chỉ trích dữ dội và công khai vì giọng hát của mình”.

Cô viết thêm “Tôi muốn trở nên tốt hơn, thử thách bản thân và phát huy các kỹ năng của mình với tư cách là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ và một nghệ sĩ trình diễn. Để cố gắng đối đầu với những khó khăn này, tôi đã trải qua quá trình đào tạo thanh nhạc chuyên sâu”.

Cô nàng chia sẻ những áp lực ngày ấy sau 13 năm

Mặc dù thừa nhận điểm yếu của bản thân, nữ ca sĩ kiên quyết phủ nhận cáo buộc bản thân không thể hát. Không chọn lên tiếng hay “xù lông”, cô nàng đã đáp trả bằng âm nhạc. Ca khúc Mean ra mắt cuối năm 2010 cùng câu hát “Tôi có thể thấy tương lai sau này của mấy người, vẫn say xỉn và ầm ĩ lên về việc tôi không biết hát, nhưng thực sự mấy người chỉ là kẻ xấu tính mà thôi”.

Thực tế là, dù Taylor không sở hữu giọng ca nội lực nhưng lại sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Xây dựng hình ảnh một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nữ ca sĩ đang làm rất tốt công việc của mình. Âm nhạc của Taylor thể hiện con người cô ấy một cách chân thật và không gượng ép. Cô sáng tác và thể hiện những ca khúc phù hợp với giọng hát của bản thân, những ca khúc mà chỉ cô mới có thể truyền tải câu chuyện phía sau nó một cách rõ ràng nhất.

Hơn một thập kỷ sau sự kiện năm ấy, Taylor Swift đã tiến bộ vượt bậc. Taylor Swift đã luôn làm việc chăm chỉ để trau dồi kỹ năng của mình và cho các nhà phê bình thấy rằng cô xứng đáng với thành công hiện tại. Cô nàng tự tin trình diễn các ca khúc của mình tại các lễ trao giải cũng như các buổi hòa nhạc. Hiện tại, Taylor Swift đang nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và giới chuyên môn khi trình diễn live 45 ca khúc trong hơn 3 tiếng tại The Eras Tour. Nhờ nỗ lực của mình, mọi người đang dần thay đổi cái nhìn về khả năng ca hát của nữ ca sĩ.

Taylor Swift chứng minh được năng lực với chuyến lưu diễn mới

Jimin, Selena Gomez, Taylor Swift chỉ là 3 trong rất nhiều nghệ sĩ bị chê bai giọng hát live. Ta có thể dễ dàng nhận thấy một điểm chung giữa họ: nhận thức được thiếu sót của bản thân và muốn trở nên tốt hơn. Họ có thể là những cái tên thành công và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng họ cũng có lòng tự trọng của một nghệ sĩ khi bị chê hát dở. Dù việc cải thiện giọng hát là rất khó khăn, họ không lảng tránh hay ngủ quên trong chiến thắng mà đối diện thẳng thắn với vấn đề.

Ở mỗi ngành công nghiệp khác nhau, tiêu chuẩn về việc trình diễn live cũng khác nhau. Nhưng đã là một nghệ sĩ âm nhạc thì phải cố gắng hát “đủ tốt”, phải thành thật với thiếu sót của bản thân.