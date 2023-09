Taylor Swift: Khi danh xưng "ngành công nghiệp âm nhạc" không phải là ảo tưởng

Taylor Swift có lẽ không phải cái tên xa lạ với những người yêu âm nhạc toàn cầu. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với hình tượng "công chúa nhạc đồng quê" trước khi chuyển sang dòng nhạc pop và alternative. Gần 2 thập kỷ kể từ khi ra mắt, sự nghiệp của cô nàng phất lên không ngừng và đến nay cái tên Taylor Swift vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Nhiều người hâm mộ và công chúng yêu nhạc quyết định dành danh xưng "The Music Industry" - "Ngành công nghiệp âm nhạc" cho Taylor Swift. Danh xưng này bắt đầu từ một bài viết của tạp chí Bloomberg vào năm 2014 sau thành công vang dội của album 1989 và trở nên phổ biến hơn khi cố nhà báo truyền hình huyền thoại người Mỹ Barbara Walters sử dụng trong một video phỏng vấn. Danh xưng ấy dần đi theo Taylor Swift cho đến tận hôm nay và cô nàng đã chứng minh được bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh xưng này.

Taylor Swift là ngôi sao toàn cầu hiện nay

Nghệ sĩ nữ hiếm hoi có thể đối đầu với các nghệ sĩ nam

Trong ngành công nghiệp âm nhạc, nghệ sĩ nam thường có nhiều lợi thế hơn so với nghệ sĩ nữ. Âm nhạc của họ dễ dàng được công chúng đón nhận hơn, nghệ sĩ nam cũng nhận về ít định kiến hơn so với các đồng nghiệp nữ. Bằng chứng là ở việc những kỷ lục hiện nay đa số do họ nắm giữ. Nhưng tất cả đang dần thay đổi khi Taylor Swift đang vươn lên mạnh mẽ ở tất cả các mặt.

Trong danh sách 10 chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất, tất cả đều đến từ những nhóm nhạc, ban nhạc nam hoặc nghệ sĩ nam. "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna là nghệ sĩ nữ có chuyến lưu diễn có doanh thu lớn nhất với Sticky & Sweet Tour vào năm 2008 - 2009. Với chuyến lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift được dự đoán sẽ thu về xấp xỉ 2 tỷ USD với hơn 150 đêm diễn. Hiển nhiên, đây sẽ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc 1 tỷ.

The Eras Tour được dự đoán sẽ đạt doanh thu khủng

Từ lúc thông báo, The Eras Tour đã tạo ra một cơn "sốt vé" chưa từng có trong lịch sử. Trong ngày đầu tiên mở bán vé sớm tại Mỹ, hơn 14 triệu lượt truy cập đã khiến trang web của Ticketmaster bị sập và lỗi hệ thống. Quốc hội Mỹ phải mở phiên điều trần về tình trạng thiếu cạnh tranh trong ngành bán vé sau sự việc trên. Ở các chặng diễn khác, The Eras Tour thu về hàng triệu lượt đăng ký mua vé, cụ thể: 31 triệu lượt đăng ký ở Toronto, 22 triệu lượt đăng ký ở Singapore,... Nhu cầu lớn khiến giá vé bán lại bị đội lên gấp chục lần.

Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đánh giá chuyến lưu diễn của Taylor Swift mang lại lợi ích không tưởng cho nền kinh tế Mỹ, mở ra một cánh cửa mới giúp nền kinh tế quốc gia này tránh khỏi suy thoái trầm trọng. Nhiều nhà lãnh đạo từ Canada, Thái Lan, Chile đã bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ mang tour về đất nước họ. Nhiều chuyên gia âm nhạc cho rằng sức hút của Taylor hiện tại có thể so sánh với nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vào 60 năm trước.

Không chỉ đạt doanh thu lớn, chất lượng của The Eras Tour còn được khen ngợi bởi khán giả và người hâm mộ. Với 45 ca khúc trong hơn 3 tiếng cùng sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh lẫn âm thanh, Taylor Swift đảm bảo rằng người xem sẽ có được trải nghiệm khó quên và "đáng đồng tiền bát gạo".

Sức ảnh hưởng của chuyến lưu diễn là không thể chối cãi

Về mảng doanh số album, chỉ có 9 album của ca sĩ nữ trong tổng số 22 album bán ra được hơn 1 triệu bản tuần đầu tại Mỹ. Trong đó, riêng Taylor đã có 5 album và là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này. Hay trong danh sách 10 nghệ sĩ được nghe nhiều nhất lịch sử, vốn trước đây chỉ có các nghệ sĩ nam, giọng ca Love Story đang dần lấy lại vị thế cho phái nữ khi được dự đoán sẽ đạt vị trí số 1 vào đầu năm sau.

Thành công về thương mại là không đủ với Taylor Swift. Gia tài âm nhạc của giọng ca sinh năm 1989 được đánh giá là những tác phẩm xuất sắc và có giá trị nhất hiện nay. Cô nàng là nghệ sĩ nữ duy nhất 3 lần chiến thắng giải thưởng Album của năm tại Grammys, chỉ có 3 nghệ sĩ nam khác có thể đạt thành tích này trước đây. Taylor còn thống trị nhiều lễ trao giải khác như VMAs, AMAs hay BBMAs.

Taylor Swift đại thắng VMAs 2023 với 9 giải thưởng

Không chỉ mảng âm nhạc, Taylor Swift còn lấn sân sang mảng điện ảnh với bộ phim ca nhạc The Eras Tour Concert Film. Bộ phim nhanh chóng phá kỷ lục về doanh thu vé đặt trước của hàng loạt bom tấn Marvel tại Bắc Mỹ. The Eras Tour dự kiến đạt doanh thu 100 triệu USD ở tuần đầu công chiếu, phá kỷ lục ở thể loại phim concert do Justin Bieber từng nắm giữ năm 2011.

Khởi đầu sự nghiệp không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng

Để đạt được thành công như hiện tại, nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ Taylor là tiểu thư giàu có với cuộc sống sang chảnh. Cũng có nhiều tin đồn cho rằng gia đình cô đã mua hợp đồng hãng đĩa cho con gái rồi chi tiền quảng bá sản phẩm âm nhạc của cô. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn là thế.

Mẹ Taylor từng là giám đốc marketing của một công ty quảng cáo. Sau khi kết hôn, bà chỉ làm nội trợ chăm sóc con cái. Trong khi đó, bố cô là một nhà môi giới chứng khoán của Merrill Lynch - một công ty quản lý tài sản và đầu tư thuộc ngân hàng Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ dành phần lớn tuổi thơ sống trong một trang trại cây thông giáng sinh ở bang Pennsylvania trước khi thuyết phục gia đình bán trang trại và chuyển đến Nashville, Tennessee để tập trung cho con đường âm nhạc.

Taylor Swift cùng bố mẹ

Taylor chưa bao giờ tiết lộ cụ thể về hoàn cảnh của gia đình nhưng khi nhìn vào những hình ảnh và video của cô nàng khi còn nhỏ, có thể thấy cô lớn lên trong một gia đình có thể nói là khá giả, chứ không giàu có như đồn đoán. Taylor từng kể một câu chuyện lúc nhỏ "Bố tôi thường chăm sóc trang trại cây thông lúc rảnh rỗi, tôi chỉ có thể giúp loại bỏ trứng bọ ngựa trước khi bán với đôi bàn tay nhỏ bé của mình".

Trong bài phỏng vấn với CBS năm 2019, giọng ca You Belong With Me chia sẻ rằng việc chuyển chỗ ở đến Nashville là quyết định khó khăn và nó đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống gia đình nữ ca sĩ. Cô cảm kích trước sự ủng hộ của cha mẹ dành cho mình và cảm thấy hạnh phúc khi đã có thể "báo đáp" họ.

Bố mẹ Taylor đã đồng hành cùng cô từ đầu sự nghiệp

Taylor Swift thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Cô nàng đã tìm cách biến ước mơ của mình thành hiện thực bằng cách gửi các bản demo hát karaoke tới các hãng thu âm, "Mẹ tôi đã đợi trong xe với em trai trong khi tôi gõ cửa từng văn phòng của các hãng thu âm. Tôi sẽ nói, 'Xin chào, cháu là Taylor. Cháu 11 tuổi. Cháu muốn một hợp đồng thu âm - hãy gọi cho cháu nhé'. Nhưng kết quả không ai gọi cho tôi".

Từ đó, Taylor quyết tâm học guitar và tập trung vào sáng tác để giúp bản thân trở nên nổi bật. Khi cô nàng gửi các bản thu âm với ca khúc mà mình viết, cô đã nhận được sự chú ý của các ông lớn trong ngành. Ở độ tuổi 13, cô đã ký hợp đồng thu âm đầu tay với hãng đĩa RCA nhưng lại quyết định rời đi sau 1 năm vì không nhìn thấy được tương lai của mình tại đây. Thời gian sau đó, nhờ khả năng sáng tác của mình, cô bé 14 tuổi đã ký hợp đồng với công ty sáng tác nhạc nổi tiếng Sony/ATV Publishing và trở thành người trẻ nhất làm được điều này. Tuy nhiên, cô nàng vẫn chưa thể ra mắt với tư cách ca sĩ.

Không hề bỏ cuộc, Taylor quyết định đi hát tại các quán cà phê ở địa phương. Tại quán Bluebird Cafe, cô đã gặp Scott Borchetta - người vừa rời Universal Music Group để lập hãng đĩa riêng. Ông đã nhìn thấy sức hút cũng như tài năng của Taylor Swift, rồi thuyết phục cô nàng ký hợp đồng với hãng đĩa "chưa có tên" của mình tại thời điểm đó. Vào năm 2005, nữ ca sĩ chính thức ký hợp đồng thu âm với Big Machine Records. Do là hãng đĩa mới, vấn đề tài chính chưa được đảm bảo, bố của Taylor Swift đã đầu tư 120.000 USD (tương đương 3% cổ phần) để con gái của mình có vốn sản xuất âm nhạc.

Taylor trình diễn tại quán cà phê Bluebird trước khi ra mắt

Taylor chia sẻ về những khó khăn khi chuẩn bị ra mắt: "Ban đầu, hãng đĩa chỉ có 10 nhân viên. Vậy nên khi đĩa đơn đầu tiên của tôi được phát hành, mẹ tôi và tôi đã đến để giúp bỏ các đĩa CD vào phong bì để gửi đến đài phát thanh. Chúng tôi ngồi trên sàn để làm việc vì nơi đó chẳng có gì cả". Sau khi ra mắt vào năm 2006 với ca khúc Tim McGraw, mọi việc diễn ra cũng chẳng dễ dàng với cô nàng. Không có đài phát thanh nào chịu bật ca khúc, doanh số bán đĩa cũng chẳng khả quan.

Để ca khúc mình tới được người nghe thì cô nàng đã đi từ đài phát thanh này đến đài phát thanh khác để xin họ bật ca khúc của mình. Cô cũng đến các quán bar, nhà hát nhỏ ở địa phương để biểu diễn miễn phí. Trong khi đó, bố mẹ và bạn bè Taylor cũng giúp đỡ thiết lập trang web, gửi yêu cầu và quảng bá ca khúc khắp nơi. Nỗ lực đã được đền đáp sau hơn 3 tháng, ca khúc lần đầu tiến vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Đây là thành tích đáng kể đầu tiên trong con đường làm nhạc của Taylor, là nền móng cho một sự nghiệp thành công rực rỡ.

Ngôi sao thành công nhất hiện nay từng trình diễn miễn phí trên phố

Một nghệ sĩ chăm chỉ và biết tận dụng điểm mạnh của bản thân

Không chỉ dựa vào mỗi tài năng hay may mắn, Taylor cũng có cách riêng để giúp cô nàng nổi bật giữa rừng nghệ sĩ hiện nay. Ngay từ đầu, cô nàng đã xác định hướng đi trong sự nghiệp: hát và phát hành những ca khúc do bản thân sáng tác. Ở tuổi 14, cô đã từ chối việc tái ký hợp đồng với một hãng đĩa lớn vì họ muốn cô ra mắt với ca khúc do người khác viết. Giọng ca Shake It Off cũng nhận thức được rằng giọng hát không phải là điểm mạnh của mình và từng thừa nhận cô sẽ không trở thành một ca sĩ nếu không phải là một nhạc sĩ. Với tài năng sáng tác thiên bẩm, mỗi bài hát của Taylor đều là những câu chuyện được kể lại bằng những nốt trầm bổng, chạm sâu tới trái tim người nghe.

Khả năng sáng tác là điểm khiến Taylor trở nên nổi bật

Thành công của Taylor Swift cũng quả ngọt sau hơn 17 năm làm nghề chăm chỉ. Nếu như các nghệ sĩ nữ cùng thời như Rihanna, Lady Gaga hay Katy Perry đều chuyển hướng sang kinh doanh hoặc diễn xuất, không còn tập trung vào việc sản xuất âm nhạc thì Taylor vẫn miệt mài với đam mê của mình. Trong gần hai thập kỷ qua, nữ ca sĩ đã ra mắt 10 album phòng thu, 3 album tái thu âm, 1 EP nhạc giáng sinh. Cô nàng cũng tổ chức 6 chuyến lưu diễn toàn cầu với hơn 700 đêm diễn.

Ngoài ra, có lẽ được thừa hưởng khả năng marketing của mẹ, Taylor rất giỏi trong việc tiếp thị âm nhạc tới khán giả và người hâm mộ của mình. Nữ ca sĩ hiểu rõ điều mà khán giả mong chờ ở cô, cô biết cách tận dụng các nguồn lực sẵn có để quảng bá các sản phẩm của mình. Cái tên Taylor Swift chưa bao giờ hết "hot" kể cả với tư cách là một nghệ sĩ hay là một người nổi tiếng. Cô nàng đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và trung thành - họ thường được gọi là Swifties. Swifties luôn ủng hộ, đồng hành với Taylor trong suốt chặng đường sự nghiệp và cô nàng cũng luôn thể hiện sự cảm kích trước tấm lòng của người hâm mộ.

Cô nàng xây dựng tình cảm đặc biệt với người hâm mộ

Để đạt đến vinh quang như hiện nay, tình yêu sâu đậm với âm nhạc là thứ không thể thiếu. Mẹ Taylor từng chia sẻ dù con gái mình yêu thích sự công nhận và ủng hộ của người hâm mộ nhưng cô chưa bao giờ coi việc "trở nên nổi tiếng" hay "trở nên giàu có" là động lực để làm nhạc. "Đối với con bé, điều hạnh phúc nhất là khi nó viết được một bài hát hay".

Taylor Swift không ngừng làm mới bản thân, phù hợp với xu hướng trong ngành công nghiệp. Từng được mệnh danh là "công chúa nhạc đồng quê", nữ ca sĩ không ngại chuyển mình với dòng nhạc pop ở năm thứ 8 của sự nghiệp, rồi một lần nữa thử sức với những bản tình ca chữa lành qua dòng nhạc alternative rock/indie folk khi đại dịch ập đến. Mặc kệ những đàm tiếu, Taylor vẫn vững bước trên con đường của mình. Giọng ca 1989 luôn cố gắng cải thiện giọng hát, chất lượng sản phẩm, khả năng sáng tác cũng như đổi mới hình ảnh trong mắt công chúng. Bằng âm nhạc chân thành và gần gũi, không bất ngờ khi khán giả luôn dành sự ưu ái cho cho nữ ca sĩ.

Một cô nàng không ngừng thay đổi, không ngừng phát triển

Nhờ tài năng và bản lĩnh "chiến binh", cô nàng đã biến những khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời thành cơ hội để bứt phá. Từ vụ "giật mic" tại lễ trao giải VMAs 2009, vụ kiện tấn công tình dục cho đến drama với vợ chồng Kim Kanye - vụ việc tưởng chừng đã kết thúc sự nghiệp của Taylor, cô nàng vẫn có thể vực dậy và chứng minh nội lực của bản thân bằng âm nhạc.

Hay là gần đây, khi bị mất đi bản quyền master của 6 album đầu tiên, Taylor đã có quyết định táo bạo là tái thu âm các album cũ. Đây là quyết định đầy rủi ro, nhưng với những thành công hiện tại của các album tái thu âm, ngôi sao nước Mỹ đã cho thấy sức ảnh hưởng của mình. Các album tái phát hành đã thổi làn gió mới cho các album cũ và giúp chúng tiến gần hơn với thế hệ trẻ ngày nay. Vụ việc cũng để lại bài học đắt giá cho tất cả nghệ sĩ về vấn đề bản quyền trong âm nhạc.

Taylor đang trong quá trình tái thu âm 6 album cũ

Thành công mà Taylor Swift đạt được là hội tụ của nhiều yếu tố mà chính bản thân Taylor Swift là yếu tố quyết định và quan trọng nhất. Dù nhiều nghệ sĩ cùng thời dần "rớt đài", cô vẫn trụ lại trước sự đào thải khắc nghiệt của ngành giải trí. Thật không ngoa khi nói rằng Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử và sự nghiệp của cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Danh xưng "ngành công nghiệp âm nhạc" có lẽ là mô tả chính xác nhất đối với nữ nghệ sĩ tài năng này.