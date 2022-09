Nghề độc hái ra tiền ở Nhật Bản

Từng tốt nghiệp thạc sĩ vật lý tại đại học Osaka, ban đầu anh Morimoto làm việc tại một nhà xuất bản giáo dục. Tuy nhiên, người đàn ông hiện 38 tuổi luôn cảm thấy không thể hòa nhập với môi trường làm việc. Do đó, anh liên tục nhảy việc cho đến khi cảm thấy bản thân không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Vào năm 2018, anh Morimoto quyết định lập tài khoản Twitter có tên "The Man Who Does Nothing" (Tạm dịch: Người đàn ông không làm gì cả). Phần giới thiệu anh cho biết bản thân mình trực tiếp cung cấp dịch vụ "đồng hành cùng những người có nhu cầu đến mọi nơi, làm mọi việc mà khách hàng muốn". Trong 4 năm qua, người đàn ông cao lớn và ngoại hình trung bình này đã phục vụ khoảng 4.000 khách hàng.

"Về cơ bản, tôi cho thuê mình. Công việc của tôi là đến bất cứ nơi đâu mà khách hàng muốn cùng với họ và không làm gì cả" - anh Morimoto chia sẻ nhưng nhấn mạnh dịch vụ từ chối những đề nghị mang tính chất "nhạy cảm".

Anh Shoji Morimoto được thuê để ngồi cùng một cô gái với giá 71 USD/ giờ. Ảnh: Reuters

Công việc tuy "không làm gì cả" nhưng lại giúp anh Morimoto kiếm bộn tiền. Theo đó, khách hàng thuê anh sẽ phải trả 10.000 yên (khoảng 71 USD) mỗi giờ.



Sở hữu tài khoản cá nhân có hơn 250.000 người theo dõi nên anh Morimoto gần như chẳng bao giờ thiếu lời mời.

"Twitter là kênh chính kết nối tôi với khách hàng và đa số họ là khách quen khi có người từng thuê tôi tới 270 lần" - anh Morimoto cho biết thêm.

Có khách hàng thuê anh đến công viên chơi giải trí. Đôi khi, họ thuê anh chỉ để vẫy tay tạm biệt một người hoàn toàn xa lạ qua cửa sổ tàu hỏa.

Anh Morimoto mới đây được thuê ngồi đối diện với Aruna Chida, 27 tuổi. Cô nhân viên phân tích dữ liệu thuê anh chỉ để cùng nhau ăn bánh và uống trà.

Thực tế, Chida muốn mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ nhưng lại sợ rằng bạn bè không muốn đi cùng với cô. Việc thuê một người hoàn toàn xa lạ như Morimoto làm bạn giúp cô cảm thấy thoải mái.