Nghe bạn xui "kiêu để giữ giá", cô gái cay đắng mất người yêu vào tay bạn thân

Một cô gái gen Z mới đây lên mạng kể về chuyện tình oái oăm của mình với bài viết "Nghe lời bạn phải kiêu lên, có giá lên và cái kết" , tạo ra những cuộc bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo lời kể của nhân vật chính, có một chàng trai theo đuổi cô 6 tháng. Chàng trai này theo cô là rất ổn về nhiều mặt, là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái hiện đại. "Anh đã đi du học thạc sỹ bên Anh về, có ý định học lên tiến sỹ, đang làm cho một tập đoàn lớn tại Việt Nam. Gia đình cũng có công ty nhưng anh muốn phát triển bản thân thêm, kiểu đi làm lấy kinh nghiệm, học tập thêm rồi mới về phát triển tại gia đình".

Dòng chia sẻ của cô gái trên mạng xã hội.

Không chỉ giỏi giang, có học thức, theo cô gái, điều kiện kinh tế của chàng trai cũng khiến nhiều người phải ghen tị: "Thu nhập cũng ổn nữa, mà nhà anh có điều kiện, xác định đi làm lấy kinh nghiệm chứ lương chỉ là yếu tố sau đó. Anh có nhà từ trước khi đi du học, xe thì mới mua, tầm hơn 2 tỷ".

Điểm gây ấn tượng nhất của chàng trai này chính lối sống, cách nói chuyện rất thông minh trí thức. Tác giả bài đăng chia sẻ: "Anh sống lành mạnh, đi làm về là tập thể dục, có thời gian sẽ dành cho gia đình, bạn bè, giao lưu. Anh cũng rất yêu động vật. Hiện tại anh nói chưa có người yêu nên có nuôi một bé mèo và một bé cún. Anh nói sau này có bạn gái sẽ dành thời gian cho bạn gái nhiều hơn".

Mặc dù rất ưng chàng trai này nhưng vì cảm thấy chưa yên tâm nên cô gái nhờ bạn thân tư vấn. Sau khi nghe liệt kê hết những ưu điểm của chàng trai, cô bạn thân thay vì vun vén thì lại bảo nên cẩn thận vì "người giỏi như vậy, cái gì đạt được dễ dàng thì cũng dễ dàng đánh mất", khuyên cô phải kiêu lên, để cho anh tán lâu lâu mới "đổ".

Nghe lời bạn thân, cô gái tỏ ra kiêu ngạo, hy vọng sẽ trở nên có giá hơn trong mắt chàng trai. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi anh bắt đầu theo đuổi cô, bỗng nhiên anh và người bạn thân trở thành một cặp. Cô gái kể: "Anh thì tán mình, bạn mình thì lại tán anh. Vì mình kiêu nhiều lần (nghe lời đứa bạn) nên cuối cùng anh nản, không theo đuổi mình nữa, và đứa bạn mình tán anh thành công, anh đồng ý lời tỏ tình của nó".

Cô gái chua chát nhận ra mình sai lầm khi tin tưởng bạn bè, để rồi cuối cùng trở thành người ngoài cuộc và hối tiếc vì vuột mất cơ hội: "Giờ tìm đâu ra một người như vậy. Biết vậy mình đồng ý ngay từ đầu. Ai ngờ, cái người đưa ra lời khuyên cho mình tưởng đúng đắn thì họ lại có mục đích riêng của họ rồi".

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Bài đăng này lập tức được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận tới tấp. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra bất bình với nhân vật bạn thân, an ủi cô gái rằng nên cảm thấy mình may mắn vì sớm nhận ra bản chất thật của người bạn: "Không nên tiếc, vì nếu bạn và anh ấy có thành đôi, trước sau gì bạn thân cũng sẽ cướp được anh ấy ra khỏi tay bạn thôi. Một người nham hiểm như vậy thì thật may mắn là bạn đã sớm nhận ra"; "Bài học rút ra ở đây là cái gì cũng nên tự mình quyết định, tự chịu trách nhiệm chứ đừng mang kể cho bạn cùng giới tính"...

Không ít bình luận cho rằng lỗi thuộc về cô gái khi không thể tự quyết được chuyện tình cảm của mình mà phải mang đi hỏi ý kiến người khác, cũng như không sống thật với tình cảm của mình. Một chủ tài khoản Facebook viết: "Nếu bạn thấy ưng rồi thì không nên gây khó khăn cho đối phương. Giá trị của phụ nữ là đức hạnh chứ không phải là ngoại hình hay là tỏ ra kiêu căng khó tán. Kiêu căng rồi đi hỏi tư vấn người khác thì có thành cặp cũng khó bền lâu. Phụ nữ hiện đại mà kiến thức và tự chủ kém thì làm sao giữ được hạnh phúc của mình".

Câu chuyện cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ về nhân vật chàng trai. Một cư dân mạng cho rằng: "6 tháng theo đuổi bạn mà vẫn còn đong đưa cô gái khác thì cũng không phải là mẫu người đàn ông hoàn hảo đâu. Bạn nên thấy mình may mắn vì loại bỏ được 2 con người này ra khỏi cuộc đời mình".

Bên cạnh những bình luận cho rằng đây là bài học để cô gái rút kinh nghiệm trong các mối quan hệ về sau, nhiều người đặt câu hỏi về tình cảm thực sự của cô gái, liệu cô có quan tâm tới chàng trai hay chỉ bị những yếu tố bên ngoài hấp dẫn: "Bạn đang nhìn vào cuộc sống, tiền tài, nghề nghiệp của anh bạn trai kia nên mới cảm thấy nuối tiếc. Tình cảm đó nó chưa phải là tình yêu, mà nó đang đan xen giữa vật chất và điều kiện trước lời tỏ tình. Vì thế cũng chẳng nên suy nghĩ gì nhiều, hãy coi như là duyên chưa tới, mình lại mở lòng để đợi một mối duyên khác".