Ngày thứ 2 xét xử vụ cháy chung cư mini 56 người chết: "Chỉ cần hơn chục triệu, hậu quả đã không thảm khốc như vậy”

Sáng nay (11/3) phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tiếp bước sang ngày thứ hai, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Hội đồng xét xử chất vấn những người liên quan được triệu tập đến tòa là đại diện Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Thanh Xuân, phó đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân và nguyên trưởng Công an phường Khương Đình giai đoạn 2019-2023.

Tại tòa, qua lời khai cho thấy những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại tòa chung cư mini này đã được đưa ra từ nhiều năm trước, chủ nhà và cơ quan chức năng đều không có biện pháp quyết liệt để khắc phục.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu phó trưởng Công an phường Khương Đình)

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu phó trưởng Công an phường Khương Đình) khai sau khi được cấp trên giao quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, đã chỉ đạo cảnh sát khu vực đi kiểm tra thực tế công trình và phát hiện chung cư tồn tại nhiều vấn đề, như chưa thẩm duyệt nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy, không có lối thoát nạn thứ 2.



Đại diện viện kiểm sát cho biết, từ năm 2019, Đội phòng cháy chữa cháy Công an quận đã nêu ra nhiều hiểm họa của tòa nhà chung cư mini này như chưa xây dựng phương án chữa cháy. Đặc biệt, đội phòng cháy chữa cháy đã nêu ra tất cả những cái bất cập rồi nhưng không làm, và khi giao về phường thì phường cũng không yêu cầu quyết liệt cư dân phải làm.



“Chỉ cần bỏ ra hơn chục triệu để lắp cửa chống cháy, hậu quả có thể đã không thảm khốc như vậy”, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhấn mạnh, đây là giá đã tham khảo.

Đại diện VKS tại tòa

Tiếp theo đại diện Viện kiểm sát cho hay những vi phạm về phòng cháy tại chung cư mini, chính những cư dân cũng đã nhiều lần lên tiếng nhưng không có gì thay đổi.

"Bị cáo đã bao giờ tham mưu hay yêu cầu cư dân tổ chức họp để kiên quyết phải làm cái cửa ngăn cháy không?".

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh nói, do bản thân và các cảnh sát khu vực không được đào tạo về phòng cháy chữa cháy nên đã xin hướng dẫn của đội phòng cháy chữa cháy của quận, từ đó mới biết phải vận động cư dân lắp thêm các cửa chống cháy hoặc các giải pháp để ngăn cháy lan.

Các bị cáo tại tòa

Theo báo cáo, năm 2019 Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ ra tòa chung cư mini chưa có giải pháp ngăn ngừa cháy giữa tầng 1 để xe và khu vực nhà ở. Biên bản này tiếp tục được nêu lại trong báo cáo năm 2020 và nhấn mạnh chưa có cửa ngăn cháy.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh nói, khi đọc hồ sơ thì mới biết quyết định đình chỉ tại khu vực để xe tầng 1 của tòa nhà.

Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, sau vụ cháy xảy ra, UBND quận mới có chỉ đạo quyết liệt về việc xây lắp cửa chống cháy lan và các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

"Bản thân bị cáo trước đây không được đào tạo chuyên môn về công tác phòng cháy chữa cháy, nên chỉ tập trung vào việc tuyên truyền cho người dân mở chuồng cọp và mua thang dây", bị cáo trả lời.

Hội đồng xét xử nhận định nếu các cán bộ có trách nhiệm chịu ngồi họp với người dân để tìm ra các phương án, cách thoát cháy thế nào thì đã không xảy ra thiệt hại lớn như vậy.

"Chứng tỏ các bị cáo rất vô trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây của các bị cáo là làm chưa hết, làm chưa tới, chưa quyết liệt, bởi thực tế nguy cơ đã được cảnh báo trước", chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.