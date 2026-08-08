Ngày rằm, mùng 1, nhiều gia đình có thói quen thắp hương từ sáng sớm, trong khi một số người lại đợi đến chiều tối khi cả nhà đã đông đủ. Vậy có khung giờ nào được xem là phù hợp hơn hay không?

Thắp hương vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch là nếp sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Tùy điều kiện, có nhà chuẩn bị lễ từ sáng sớm, có nhà tranh thủ thắp hương trước khi đi làm, nhưng cũng có người chỉ có thể thực hiện vào buổi trưa hoặc chiều tối. Chính sự khác biệt này khiến không ít người băn khoăn liệu ngày rằm, mùng 1 có một khung giờ nhất định để thắp hương hay không, thắp càng sớm càng tốt hay chỉ cần thực hiện trong ngày là được.

Ngày rằm, mùng 1 nên thắp hương lúc mấy giờ?

Trước hết, không có một quy định chung bắt buộc mọi gia đình phải thắp hương vào đúng một giờ cụ thể trong ngày rằm hoặc mùng 1. Những mốc như 5 giờ, 6 giờ hay 7 giờ sáng không phải "giờ chuẩn" áp dụng cho tất cả mọi người. Trong nếp sinh hoạt truyền thống, buổi sáng thường là thời điểm được nhiều gia đình lựa chọn. Nếu muốn duy trì nếp này, có thể thắp hương sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bàn thờ và lễ vật chu đáo. Với gia đình đi làm, khoảng thời gian trước khi rời nhà cũng là lựa chọn thuận tiện.

Lý do buổi sáng được ưu tiên khá dễ hiểu. Đây thường là lúc không gian trong nhà yên tĩnh, mọi người chưa bước vào các hoạt động bận rộn của ngày mới, nhờ vậy việc chuẩn bị và thắp hương có thể diễn ra thong thả, trang nghiêm hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa phải dậy thật sớm để thắp hương. Nếu bình thường gia đình bắt đầu ngày mới lúc 7-8 giờ, không cần đặt báo thức từ 4-5 giờ sáng chỉ để thực hiện nghi thức này. Giá trị của việc thờ cúng không được quyết định bởi việc ai thắp hương sớm hơn.

Sáng càng sớm càng tốt có đúng không?

Đây là quan niệm khá phổ biến, nhất là vào ngày mùng 1. Một số người cho rằng phải thắp hương ngay từ sáng sớm mới thể hiện được sự thành tâm hoặc mới "đúng giờ". Tuy nhiên, không có cơ sở để coi việc thắp hương càng sớm càng tốt là một quy tắc bắt buộc. Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, điều được đề cao vẫn là sự tưởng nhớ, lòng thành kính và cách thực hiện nghi lễ trang nghiêm. Vì vậy, thay vì quá chú ý đến từng giờ, gia đình có thể lựa chọn một khoảng thời gian phù hợp với sinh hoạt. Nếu có thời gian vào buổi sáng, đây là lựa chọn thuận tiện. Nếu sáng bận công việc, việc thắp hương muộn hơn trong ngày cũng không đồng nghĩa với việc nghi lễ mất đi ý nghĩa.

Bận buổi sáng, chiều tối mới thắp hương có được không?

Hoàn toàn có thể. Đây cũng là tình huống ngày càng phổ biến ở các gia đình trẻ. Người lớn đi làm từ sớm, con cái đi học, cả nhà chỉ thực sự có thời gian vào cuối ngày. Trong trường hợp đó, có thể lựa chọn buổi chiều hoặc đầu buổi tối để chuẩn bị lễ và thắp hương. Thậm chí, với những gia đình muốn có đầy đủ các thành viên cùng thắp hương hoặc dùng một bữa cơm sum họp vào ngày rằm, mùng 1, buổi chiều tối đôi khi còn thuận tiện hơn. Điều cần chú ý nếu thắp hương vào buổi tối là không nên thực hiện quá muộn chỉ vì cố chờ một "giờ đẹp" nào đó. Hương đang cháy cũng không nên bị bỏ lại khi mọi người đã đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, bởi đây trước hết là vấn đề an toàn cháy nổ.

Có thể thắp hương từ tối hôm trước không?

Một số gia đình có thói quen chuẩn bị lễ và thắp hương vào tối ngày 14 hoặc tối cuối tháng âm lịch vì sáng hôm sau phải đi làm sớm. Đây là cách thực hành có thể gặp trong đời sống, nhưng không nên hiểu rằng bắt buộc phải thắp từ tối hôm trước để "đón" ngày rằm hay mùng 1. Nếu gia đình vẫn có thể sắp xếp thời gian trong chính ngày rằm hoặc mùng 1 thì hoàn toàn có thể thực hiện vào ngày đó. Còn với người bận rộn, việc lựa chọn thời điểm thuận tiện cần được nhìn nhận linh hoạt, thay vì biến chuyện giờ giấc thành áp lực.

Quan trọng hơn "mấy giờ" là cách thắp hương

Ngày rằm, mùng 1 vốn là dịp để các thành viên tưởng nhớ tổ tiên, chăm chút không gian thờ tự và duy trì một nét văn hóa gia đình. Vì thế, một người thắp hương lúc 6 giờ sáng không có nghĩa thành tâm hơn người thắp lúc 6 giờ chiều. Nếu có điều kiện, buổi sáng là thời điểm thuận tiện và được nhiều gia đình lựa chọn. Nhưng nếu lịch sinh hoạt không cho phép, gia chủ vẫn có thể thắp hương vào buổi trưa, chiều hoặc đầu buổi tối. Không có một mốc giờ duy nhất mà tất cả các gia đình phải tuân theo.

Thay vì cố chạy theo "giờ đẹp", điều cần giữ là sự sạch sẽ, trang nghiêm, thành kính và đặc biệt là an toàn khi sử dụng hương, nến và các nguồn lửa trong nhà. Đó cũng là cách để phong tục thắp hương ngày rằm, mùng 1 được duy trì phù hợp với nhịp sống hiện đại mà không mất đi ý nghĩa vốn có.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo