Đôi giày chuẩn gu "sang trọng thầm lặng", nâng tầm style công sở vừa thanh lịch vừa nữ tính

Đôi khi, để làm mới phong cách đi làm, bạn không cần thay đổi cả tủ đồ. Chỉ một đôi giày búp bê đính nơ cũng đủ "thổi hồn" cho những set đồ quen thuộc.

Những năm gần đây, xu hướng balletcore vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lấy cảm hứng từ trang phục của các vũ công ballet, phong cách này chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ đẹp mềm mại, nữ tính nhưng vẫn tinh tế. Bên cạnh váy voan, cardigan mỏng hay chân váy xòe, một món phụ kiện cũng đang được nhiều cô gái yêu thích chính là giày đính nơ. Chỉ với một chi tiết nhỏ xinh nơi mũi giày, tổng thể trang phục bỗng trở nên dịu dàng và cuốn hút hơn hẳn. Nhiều người vẫn nghĩ giày đính nơ chỉ phù hợp để đi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần. Thế nhưng thực tế, nếu biết lựa chọn kiểu dáng phù hợp, đây lại là một trong những món đồ có thể đồng hành cùng chị em đến công sở mỗi ngày.

Được yêu thích nhất hiện nay là những đôi giày búp bê đính nơ với thiết kế tối giản. Phần nơ nhỏ được đặt ở mũi giày vừa đủ tạo điểm nhấn mà không quá cầu kỳ. Chính sự tiết chế này giúp đôi giày giữ được vẻ thanh lịch, dễ kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần diện cùng sơ mi trắng và quần âu ống suông, bạn đã có ngay một set đồ chuẩn công sở nhưng vẫn mềm mại hơn so với khi đi loafer hay sneaker.

Điểm cộng lớn nhất của giày đính nơ nằm ở khả năng cân bằng giữa vẻ cổ điển và hiện đại. Thiết kế gợi nhớ đến những đôi ballet flats kinh điển của nước Pháp, nhưng được biến tấu để phù hợp với nhịp sống ngày nay. Nhờ đó, đôi giày mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính mà vẫn đủ chỉn chu trong môi trường làm việc. Không chỉ giày búp bê, những đôi Mary Jane với quai ngang và chi tiết nơ nhỏ cũng đang rất được yêu thích. Kiểu giày này giúp bàn chân trông thanh thoát hơn, đồng thời mang hơi hướng preppy trẻ trung. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A, váy midi hay quần jeans ống suông, outfit sẽ vừa có nét cổ điển vừa không hề già dặn.

Một lý do khác khiến giày đính nơ ngày càng được lòng dân công sở là sự thoải mái. Khác với giày cao gót, phần lớn các thiết kế ballet flats đều có đế thấp hoặc chỉ cao khoảng 1–3 cm. Người mang có thể di chuyển, đi họp hay đứng cả ngày mà không quá mỏi chân. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng thường xuyên phải đi lại trong văn phòng nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài thanh lịch.

Để diện giày đính nơ đẹp, màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng. Những gam màu trung tính như đen, be, kem, nâu chocolate hay đỏ burgundy đều rất dễ phối đồ. Nếu muốn đôi chân trông dài hơn, bạn có thể ưu tiên những đôi giày màu nude gần với màu da. Trong khi đó, giày đen hoặc đỏ đô sẽ tạo điểm nhấn sang trọng, đặc biệt khi kết hợp với các trang phục đơn sắc.

Giày đính nơ cũng rất linh hoạt trong cách phối đồ. Với môi trường công sở, bạn có thể kết hợp cùng quần âu cạp cao và áo sơ mi để tạo vẻ chuyên nghiệp. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, hãy thử diện cùng chân váy lụa hoặc váy midi xếp ly. Còn vào những ngày cuối tuần, chỉ cần thay quần âu bằng quần jeans xanh hay váy ngắn là bạn đã có ngay một diện mạo trẻ trung để đi cà phê hoặc dạo phố.

Một mẹo nhỏ để outfit trông tinh tế hơn là không nên lạm dụng quá nhiều chi tiết điệu đà trong cùng một set đồ. Khi đôi giày đã có điểm nhấn là chiếc nơ xinh xắn, bạn chỉ cần kết hợp với trang phục tối giản, ít họa tiết. Chính sự cân bằng này sẽ giúp tổng thể trở nên sang trọng thay vì rườm rà. Nếu muốn bắt kịp xu hướng balletcore nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch nơi công sở, giày đính nơ chính là món đồ đáng đầu tư. Không quá nổi bật như một chiếc túi hàng hiệu hay đôi cao gót lấp lánh, nhưng chỉ cần xuất hiện trong bộ trang phục, đôi giày nhỏ xinh này đủ sức mang đến cảm giác mềm mại, lãng mạn và trẻ trung hơn. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Đôi khi, để làm mới phong cách đi làm, bạn không cần thay đổi cả tủ đồ. Chỉ một đôi giày búp bê đính nơ cũng đủ "thổi hồn" cho những set đồ quen thuộc, biến chiếc sơ mi trắng, quần âu hay chân váy đơn giản trở nên ngọt ngào và cuốn hút hơn. Đó cũng là lý do món phụ kiện tưởng chừng nhỏ bé này đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều cô nàng sành điệu mỗi khi mùa thu gõ cửa.