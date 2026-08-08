Quần jeans trắng: Món đồ được xem là chuẩn phong cách old money nơi công sở, hè nào cũng được giới thời trang "lăng xê"

Có một kiểu quần còn mang lại cảm giác mát mẻ hơn cả jeans xanh nhạt, đậm chất mùa hè hơn jeans xanh đậm và giúp tổng thể trông sang hơn hẳn: quần jeans trắng.

Mỗi khi hè đến, quần jeans trắng lại trở thành món đồ được giới thời trang yêu thích. Từ sàn diễn, phong cách đường phố cho đến các fashionista như Kendall Jenner hay những blogger Pháp, Ý, gần như ai cũng sở hữu ít nhất một chiếc. Giống như một "tấm canvas" trắng, nó có thể kết hợp với hầu hết mọi kiểu áo trong tủ đồ.

Vì sao quần jeans trắng là món đồ nên có trong mùa hè?

1. Mang lại cảm giác mát mẻ, sáng sủa

Gam màu tối hấp thụ nhiệt, còn màu sáng phản chiếu ánh sáng tốt hơn. Vì vậy, quần jeans trắng không chỉ tạo cảm giác mát mắt mà còn giúp tổng thể trang phục nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.

Giữa những set đồ nhiều gam màu trầm, một chiếc quần trắng giống như điểm nhấn giúp diện mạo trở nên sáng bừng, sạch sẽ và đầy sức sống.

2. Phối được với hầu hết mọi màu sắc

Ưu điểm lớn nhất của quần jeans trắng là tính linh hoạt. Từ đen, xám, be, xanh, đỏ cho đến vàng, hầu như màu sắc nào cũng có thể kết hợp hài hòa.

Dù tủ đồ của bạn theo phong cách tối giản hay nhiều màu sắc, một chiếc quần jeans trắng vẫn dễ dàng hòa nhập mà không tạo cảm giác lạc tông.

3. Mặc nhiều năm vẫn không lỗi mốt

Một chiếc quần jeans trắng có phom dáng đẹp không phải là món đồ theo xu hướng nhất thời mà là item kinh điển của tủ đồ. Nó không bị lỗi thời theo mùa, cũng không mất đi sức hút khi xu hướng thay đổi.

Cách chọn quần jeans trắng đẹp và tôn dáng

1. Ưu tiên dáng ống đứng hoặc ống rộng

Màu trắng có xu hướng khiến cơ thể trông đầy đặn hơn, vì vậy quần skinny dễ làm lộ khuyết điểm đôi chân.

Lựa chọn an toàn hơn là quần ống đứng hoặc ống rộng . Dáng ống đứng giúp chân trông thon và cân đối hơn, còn ống rộng vừa che khuyết điểm vừa tạo cảm giác thanh lịch.

Ống quần nên rộng hơn phần đùi khoảng 3-8 cm để vừa đủ thoải mái mà vẫn gọn gàng. Thiết kế cạp cao ngang rốn cũng giúp kéo dài đôi chân và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

Nếu có dáng người quả lê hoặc hông rộng, hãy thử quần dáng hơi cong (barrel jeans) hoặc ống loe nhẹ để cân bằng vóc dáng.

2. Chất liệu càng đứng phom càng sang

Điều tối kỵ của quần jeans trắng là mỏng, mềm và dễ xuyên thấu .

Hãy ưu tiên các chất liệu denim dày dặn hoặc cotton twill có độ đứng phom tốt. Khi mua, bạn có thể giơ quần lên trước ánh sáng; nếu vải quá mỏng và nhìn xuyên qua được thì nên cân nhắc.

Một chất liệu chắc chắn sẽ giúp chiếc quần trông cao cấp hơn, đồng thời giữ được phom dáng sau nhiều lần mặc.

3. Chọn tông trắng ngà thay vì trắng tinh

Không phải màu trắng nào cũng mang lại cảm giác sang trọng. Trắng tinh đôi khi dễ tạo cảm giác "gắt" và kém tinh tế.

Thay vào đó, hãy ưu tiên các sắc trắng kem, trắng sữa hoặc trắng ngà . Những gam màu này mềm mại hơn, dễ mặc hơn và đặc biệt phù hợp với làn da châu Á.

Một mẹo nhỏ là hãy so sánh với tờ giấy in trắng. Nếu màu quần ấm hơn một chút, ngả kem nhẹ, đó thường là lựa chọn giúp tổng thể trông thanh lịch và đắt tiền hơn.

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