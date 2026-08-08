Người có kinh nghiệm trồng cây lâu năm khuyên chôn trứng cạnh gốc: Đây là lý do

Theo cách lý giải dân gian, trứng có thể giúp cây xanh tốt, phát triển khỏe hơn.

Dưới góc độ khoa học đất và sinh lý thực vật, trong quả trứng có những thành phần có thể tham gia vào quá trình cung cấp dinh dưỡng cho đất. Dù vậy, tác dụng của phương pháp này cần được hiểu đúng.

Vỏ trứng chứa lượng lớn canxi

Một trong những thành phần đáng chú ý nhất của quả trứng là vỏ trứng, vốn chủ yếu được cấu tạo từ canxi carbonate (CaCO₃).

Khi vỏ trứng nằm trong đất, dưới tác động của độ ẩm, môi trường đất và hoạt động của vi sinh vật, canxi carbonate có thể phân giải dần và giải phóng canxi.

Đây là nguyên tố quan trọng đối với thực vật. Canxi tham gia cấu tạo thành tế bào, góp phần duy trì độ bền của mô thực vật và có vai trò trong quá trình phát triển của rễ.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý: vỏ trứng nguyên quả phân hủy tương đối chậm. Vì vậy, nếu mục đích là tận dụng nguồn canxi từ vỏ trứng, việc rửa sạch, phơi khô rồi nghiền nhỏ vỏ sẽ có ý nghĩa thực tế hơn so với việc chỉ chôn nguyên quả.

Lòng đỏ, lòng trắng trở thành nguồn chất hữu cơ

Không chỉ có vỏ, phần bên trong của quả trứng cũng chứa protein, chất béo và nhiều hợp chất hữu cơ.

Khi được chôn xuống đất, những chất này không được cây hấp thụ trực tiếp. Thay vào đó, chúng trải qua quá trình phân giải nhờ hệ vi sinh vật trong đất.

Trong quá trình này, các hợp chất hữu cơ phức tạp được vi sinh vật phân giải thành những chất đơn giản hơn. Một phần nitrogen và các chất dinh dưỡng khác có thể được chuyển hóa thành dạng mà cây có khả năng sử dụng.

Vì vậy, nếu chôn trứng trong đất, tác dụng có thể được hiểu đơn giản là bổ sung thêm nguồn chất hữu cơ để hệ vi sinh vật đất phân giải, từ đó góp phần vào chu trình dinh dưỡng của đất.

Đây cũng là lý do những người làm vườn lâu năm đôi khi nhận thấy cây có biểu hiện sinh trưởng tốt sau khi bổ sung các nguồn hữu cơ như trứng, phân compost hoặc phụ phẩm thực vật.

Không nên hiểu rằng càng nhiều trứng, cây càng tốt

Dù có cơ sở về mặt dinh dưỡng, việc chôn trứng không đồng nghĩa với việc cây sẽ phát triển vượt trội.

Một quả trứng chỉ cung cấp một lượng dinh dưỡng nhất định, trong khi cây cần rất nhiều nguyên tố khác nhau để sinh trưởng, trong đó có nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium và các nguyên tố vi lượng.

Đặc biệt, nếu chôn quá nhiều trứng hoặc đặt trứng quá sát gốc, quá trình phân hủy chất hữu cơ có thể tạo mùi và thu hút ruồi, kiến, chuột hoặc các sinh vật khác. Trong đất quá ẩm, bí khí, quá trình phân hủy hữu cơ cũng có thể diễn ra theo hướng không thuận lợi cho vùng rễ.

Như vậy, việc chôn trứng cạnh gốc cây không hoàn toàn là một mẹo vô căn cứ, nhưng công dụng thực sự nằm ở quá trình phân hủy chất hữu cơ và giải phóng khoáng chất trong đất, chứ không phải quả trứng có khả năng "kích cây" đặc biệt.

Đây cũng là một ví dụ cho thấy nhiều kinh nghiệm làm vườn được truyền lại qua thực tế có thể có cơ sở khoa học, nhưng cần được sử dụng đúng cách và đặt trong bối cảnh dinh dưỡng tổng thể của cây.