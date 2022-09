Ngày nghỉ lễ cuối cùng 4/9: Bắc Bộ mưa dông, Hà Nội có lúc mưa to

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đến sáng sớm nay (4/9), mưa dông đã xuất hiện trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to.



Lượng mưa tính từ 19h ngày 03/9 đến 07h ngày 04/9 có nơi trên 100mm như: Gia Phù (Sơn La) 133.2mm, Chiềng Nơi (Sơn La) 102.7mm, Nậm Tỵ (Hà Giang) 126.2mm, Cốc Ly (Lào Cai) 125.0mm, Khánh Hoà (Yên Bái) 122.2mm, Phúc Lộc (Bắc Kạn) 119.2mm, Hương Sơn (Thái Nguyên) 117.4mm,...

Dự báo, trong ngày 4/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Chiều và đêm 4/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo: mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo từ nay đến 8/9, do gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.