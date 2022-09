Vạn người đội mưa, chen chân về xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu sẽ bố trí khoảng 400 người từ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực thi đấu. Công an sẽ mặc thường phục tuần tra để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ