Người đeo thiết bị điều khiển trên đầu có thể chơi game mà không cần dùng đến chuột.

Dùng "ý niệm để chơi game" dựa vào sóng điện não không còn là viễn cảnh trong phim ảnh. Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm nay diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, các nghiên cứu và phát triển về "giao tiếp não - máy tính" đã làm kinh ngạc toàn bộ hội trường. Giới chuyên môn cũng định danh năm 2026 là năm đầu tiên thương mại hóa giao tiếp não - máy tính.

Tại triển lãm, ứng dụng thực tế "trò chơi 3A đầu tiên trên thế giới được điều khiển bằng sóng điện não không xâm nhập" do đội ngũ "Yansilainao" của Trung Quốc nghiên cứu phát triển đã khiến toàn thể hội trường trầm trồ. Phóng viên ghi nhận tại hiện trường, nhân viên đeo thiết bị điều khiển trên đầu có thể chơi tựa game "Hắc Thần Thoại: Ngộ Không" mà không cần dùng đến chuột.

Nhân viên giới thiệu: "Đây là trò chơi hoàn toàn được điều khiển bằng trí não. Đầu tiên là kích thích thị giác, tức là các khối nhấp nháy trên màn hình, sau đó tương ứng với tín hiệu điện vỏ não. Nhiệm vụ then chốt của chúng tôi là 'Giải mã' tín hiệu điện này để hiểu được ý đồ tương ứng của người chơi. Trong tương lai, ứng dụng rộng rãi có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân bại não, giúp hiểu được suy nghĩ của họ."

Theo dữ liệu hiển thị, tháng 8 năm 2023, công ty Yanshan Technology thành lập đội ngũ giao tiếp não - máy tính hàng đầu Yansilainao dưới hình thức sở hữu 100% vốn, với vốn đăng ký của tổ chức là 500 triệu Nhân dân tệ (70 triệu USD). Trụ sở chính đặt tại Thành phố Khoa học Trương Giang, Thượng Hải, do Tiến sĩ sau tiến sĩ Đại học Harvard Lý Mạnh làm Nhà khoa học trưởng, hợp tác sâu rộng với các tổ chức y tế hàng đầu như Bệnh viện Hoa Sơn Thượng Hải.

Công nghệ cốt lõi là "Mô hình lớn điện não" 5 tỷ tham số do đơn vị tự nghiên cứu. Theo dữ liệu lâm sàng mới nhất vào tháng 7 năm 2026, mô hình này đã đạt được bước đột phá lớn trong việc giải mã tiếng Trung, với tỷ lệ nhận dạng phụ âm đầu đạt hơn 83%, nguyên âm đạt hơn 84%. Chỉ cần huấn luyện lượng nhỏ là có thể giải mã gần 2,000 chữ Hán, giúp bệnh nhân mất ngôn ngữ lần đầu tiên thực hiện được việc "Nói chuyện bằng ý niệm".

Khác với lộ trình xâm nhập của Neuralink (Mỹ), Yansilainao lựa chọn con đường "Phần mềm dẫn dắt", sử dụng năng lực khái quát hóa thuật toán mạnh mẽ để bù đắp cho điểm yếu tín hiệu của phần cứng không xâm nhập. Đơn vị đã thành công trong việc dùng sóng điện não điều khiển các kịch bản đa dạng như chơi "Hắc Thần Thoại: Ngộ Không" hay chơi cờ tướng.

Nguồn: Ettoday