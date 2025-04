Ngày này gần 40 năm về trước, nhân loại đã vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến sức mạnh huỷ diệt từ chính bàn tay mình tạo ra

Vụ nổ không chỉ phá hủy lò phản ứng mà còn giải phóng một lượng khổng lồ bụi phóng xạ vào khí quyển, lan rộng khắp phần lớn châu Âu và để lại hậu quả kéo dài đến hàng thập kỷ sau.

Đây không đơn thuần là một tai nạn kỹ thuật, mà là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới mong manh giữa tiến bộ khoa học và thảm họa toàn cầu nếu thiếu kiểm soát, minh bạch và chuẩn bị đầy đủ.

Ngay sau nửa đêm, trong quá trình thử nghiệm an toàn nhằm kiểm tra khả năng vận hành của lò phản ứng trong điều kiện mất điện, một loạt sai lầm kỹ thuật và sự vi phạm quy trình an toàn đã khiến lò phản ứng RBMK-1000 trở nên mất kiểm soát. Lúc 1:23 sáng, một vụ nổ lớn đã thổi tung phần mái của lò phản ứng, giải phóng lượng phóng xạ gấp hàng trăm lần so với hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại.

Vụ nổ này không chỉ giết chết hai công nhân ngay lập tức, mà còn làm hàng chục người khác bị phơi nhiễm phóng xạ cực kỳ nghiêm trọng trong những giờ tiếp theo. Khoảng 600.000 người, bao gồm lính cứu hỏa, binh sĩ và công nhân dân sự – được gọi là "liquidators" – đã tham gia xử lý hậu quả trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm, với nhiều người trong số họ sau này chết vì bệnh ung thư, suy tủy và các chứng bệnh khác liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ.

Tuy nhiên, những hậu quả về sức khỏe chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh u ám của Chernobyl. Gần 350.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa vĩnh viễn, nhiều thị trấn và làng mạc bị bỏ hoang, biến thành "vùng chết" kéo dài trong bán kính hàng chục km xung quanh nhà máy.

Thành phố Pripyat – nơi từng là một đô thị kiểu mẫu của Liên Xô với hơn 49.000 dân – bị di tản hoàn toàn chỉ trong vòng vài ngày sau vụ nổ, và đến nay vẫn nằm trong khu vực cấm. Không khí, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề bởi các đồng vị phóng xạ như Iodine-131, Cesium-137 và Strontium-90 – những chất có chu kỳ bán rã kéo dài hàng chục đến hàng trăm năm. Nhiều khu vực vẫn không thể canh tác hoặc định cư trở lại dù đã gần 40 năm trôi qua.

Về mặt khoa học và công nghệ, thảm họa Chernobyl là một vết nhơ lớn trong lịch sử phát triển năng lượng hạt nhân. Nó phơi bày những sai sót nghiêm trọng trong thiết kế lò phản ứng RBMK – vốn thiếu hệ thống an toàn tự động, không có vỏ bọc chịu áp lực để ngăn phát tán phóng xạ, và dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi hoạt động ở công suất thấp.

Ngoài ra, nó cũng cho thấy mức độ che giấu và thiếu minh bạch trầm trọng trong hệ thống vận hành của Liên Xô lúc bấy giờ. Trong nhiều ngày sau thảm họa, chính quyền Xô Viết không đưa ra bất kỳ cảnh báo chính thức nào cho cư dân địa phương hoặc quốc tế, cho đến khi các cảm biến phóng xạ ở Thụy Điển phát hiện mức bức xạ cao bất thường, buộc Liên Xô phải thừa nhận sự cố.

Từ góc độ xã hội và chính trị, Chernobyl được xem là một trong những cú đòn mạnh nhất giáng vào niềm tin của người dân Liên Xô đối với chính quyền. Sự chậm trễ trong phản ứng, thông tin mập mờ và cách xử lý quan liêu không chỉ gây tổn thất nhân mạng mà còn kích động làn sóng chỉ trích nội bộ, góp phần làm suy yếu hệ thống Xô Viết vốn đã lung lay và đẩy nhanh tiến trình tan rã chỉ vài năm sau đó.

Đây cũng là một bước ngoặt khiến thế giới phương Tây, đặc biệt là châu Âu, bắt đầu suy nghĩ lại về an toàn hạt nhân và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Nhiều quốc gia như Đức đã từng bước từ bỏ điện hạt nhân, trong khi các nước khác tăng cường quy chuẩn an toàn, xây dựng hệ thống phòng ngừa và cải tiến công nghệ lò phản ứng hiện đại hơn.

Không thể không nhắc đến ảnh hưởng sâu sắc của Chernobyl đối với văn hóa đại chúng và nhận thức cộng đồng toàn cầu về năng lượng hạt nhân.

Từ phim tài liệu, tiểu thuyết đến loạt phim truyền hình nổi tiếng của HBO phát sóng năm 2019, hình ảnh những tòa nhà đổ nát, những bộ đồ bảo hộ phủ kín người, những cánh rừng đỏ rực vì phóng xạ và cả sự im lặng chết chóc của Pripyat đã trở thành biểu tượng của thảm họa công nghệ và những giới hạn của con người khi chơi đùa với thứ quyền năng quá lớn.

Thảm họa Chernobyl không chỉ để lại những con số đau lòng – hơn 4.000 ca tử vong được WHO xác nhận có liên quan trực tiếp, và hàng chục nghìn trường hợp ung thư tuyến giáp ở trẻ em – mà còn để lại một di sản buộc nhân loại phải nhìn nhận lại tham vọng năng lượng của mình.

Câu chuyện này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay, khi các lò phản ứng cũ kỹ tại nhiều quốc gia vẫn đang hoạt động, còn công nghệ tái xử lý nhiên liệu hạt nhân và lưu trữ chất thải vẫn chưa thực sự triệt để.

Tuy nhiên, từ trong thảm họa cũng đã nảy sinh những bài học quý giá. Chernobyl đã thúc đẩy việc thành lập Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc tế (INSAG), chuẩn hóa các quy trình phản ứng khẩn cấp, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Đó là một bước chuyển từ sự tự mãn sang cảnh giác, từ lòng tin mù quáng vào công nghệ sang việc thấu hiểu rằng bất kỳ tiến bộ nào cũng cần đi kèm với đạo đức, trách nhiệm và minh bạch.

Ngày 26 tháng 4 hàng năm, cả thế giới không chỉ tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng vì thảm họa, mà còn nhắc nhở nhau rằng, chỉ cần một sai sót nhỏ trong công nghệ – đặc biệt là công nghệ liên quan đến hạt nhân – cũng đủ để viết lại tương lai của hàng triệu người. Và từ Chernobyl, nhân loại đã học được rằng quyền năng càng lớn, thì hậu quả của sự bất cẩn càng khủng khiếp.