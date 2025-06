Ngay lúc này, người dân đã có thể mở VNeID để cập nhật địa chỉ nhà mới sau sáp nhập

Sau đợt sáp nhập địa giới hành chính quy mô lớn, thông tin quê quán, nơi cư trú của hàng triệu người dân sẽ được cập nhật lại trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đảm bảo thông tin cá nhân luôn chính xác và đồng bộ, người dân có thể mở ứng dụng VNeID để kiểm tra và theo dõi địa chỉ mới của mình.

Theo Kênh truyền thông chính thức của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, tại tọa đàm “Để kết nối VNeID an toàn và tiện lợi” tổ chức ngày 22/4 trước đó, đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) cho biết việc cập nhật thông tin sau điều chỉnh địa giới hành chính sẽ được thực hiện tự động trên VNeID. Ngay sau khi có quyết định sáp nhập tỉnh, huyện hoặc xã, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ phối hợp với công an địa phương để cập nhật dữ liệu mới. Mọi thông tin sẽ được đồng bộ hóa trên phần mềm VNeID thay vì phụ thuộc vào dấu đỏ trên giấy tờ như trước.

Nhiều người dân chia sẻ thông tin địa chỉ mới đã được cập nhật trên ứng dụng VNeID. (Ảnh chụp màn hình)

Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ: Cục đã có kinh nghiệm từ các đợt sáp nhập xã trước đó, nên hiện nay hoàn toàn có thể chủ động rà soát số lượng dân cư theo từng địa bàn. Nhờ đó, công tác phân bổ dân số, tổ chức hành chính hay giáo dục, đào tạo đều có thể thực hiện chính xác theo dữ liệu số, thay vì qua báo cáo thủ công.

Không chỉ người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ phải dùng tài khoản định danh điện tử để truy cập hệ thống dịch vụ công từ ngày 1/7/2025. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã cấp hơn 62 triệu tài khoản định danh điện tử cá nhân, và hơn 292 triệu tài khoản định danh cho tổ chức. Trong năm 2024 và đầu 2025, lượng người dùng VNeID đạt trung bình 3-6 triệu/ngày, tăng gấp 3-4 lần so với năm 2023.

Đáng chú ý, VNeID không chỉ dừng lại ở vai trò ứng dụng quản lý dữ liệu dân cư, mà còn tích hợp nhiều tiện ích liên ngành. Sắp tới, nền tảng này sẽ được mở rộng phục vụ công tác của các tổ chức Đảng như theo dõi tiến trình Đại hội, góp ý văn kiện, phản ánh kiến nghị và tố giác… Về phía giáo dục, VNeID sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát dữ liệu học sinh theo độ tuổi, phục vụ quy hoạch trường lớp và phân bổ giáo viên tại các địa phương sau sáp nhập.

Ngoài ra, VNeID cũng đã kết nối với 12 ngân hàng để hỗ trợ tra cứu dữ liệu khi có sự đồng ý của người dân. Việc bảo mật thông tin vẫn là yêu cầu bắt buộc, mọi hoạt động chia sẻ dữ liệu đều được thực hiện có điều kiện và thông qua sự cho phép từ phía chủ thể dữ liệu.

Để cập nhật thông tin địa chỉ chính xác sau sáp nhập, người dân chỉ cần truy cập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh. Đây là cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện nhất để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn đúng và đủ. VNeID hiện cũng có các kênh hỗ trợ trực tiếp trên Facebook, Zalo để tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người dùng và hoàn thiện hệ thống mỗi ngày.