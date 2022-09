Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, khách đến Phú Quốc chưa nhiều

Dịch vụ ca nô phục vụ khách đi tour tham quan 4 đảo nam An Thới (phường An Thới - TP Phú Quốc) trầm lắng hơn dịp lễ 30-4 vừa qua - Ảnh: C.CÔNG

Ngày 1-9, bà Đinh Thị Thanh Thúy - chủ khách sạn Phú Hồng, ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết dịp lễ 2-9 này do cận ngày tựu trường nên khách du lịch đến Phú Quốc chưa đạt như mong đợi.



Công suất phòng ở khách sạn của bà Thúy cũng không kín như dịp lễ 30-4 hay vào những ngày hè vừa qua.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng ngày mai và các ngày tiếp theo trong kỳ nghỉ lễ dài này khách du lịch sẽ đến chơi đông hơn", bà Thúy nói thêm.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hôm nay có gần 120 chuyến bay đưa và đón khách du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc (chưa tính các chuyến tàu từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi Phú Quốc).

Lượng khách đến Phú Quốc chơi nhiều nhưng chưa thật sự đông, đặc biệt dịch vụ ca nô phục vụ khách du lịch tham quan ở nam đảo An Thơi (phường An Thới) không nhộn nhịp như trước.

Anh Nguyễn Đình Hiền - chủ cơ sở dịch vụ ca nô ở Phú Quốc - cho biết hiện khách đặt dịch vụ ca nô chỗ anh ra tham quan tour 4 đảo, 5 đảo ở nam An Thới (phường An Thới) giảm hơn 50% so với lễ 30-4 vừa qua.

"Chúng tôi có 10 chiếc ca nô để phục vụ du khách. Mấy ngày hè vừa qua, có ngày chúng tôi liên tục chạy 30 tour phục vụ khách du lịch.

Lễ 2-9 này, khách đặt tour đi chơi nam đảo An Thới không như chúng tôi mong đợi. Hôm nay, chúng tôi chỉ có 5 đoàn khách đặt đi…", anh Hiền buồn xo nói.

Theo anh Hiền, sở dĩ lượng khách giảm nhiều vì hiện tại dịch vụ đi bộ dưới biển ngắm san hô ở khu vực phường An Thới đang tạm ngưng hoạt động.

Tuy nhiên nếu đi tour nam đảo chơi, du khách sẽ được chụp ảnh flycam; chụp ảnh sup, tắm biển ở hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút Trong còn giữ được nét đẹp biển đảo thiên nhiên.

Khách cũng sẽ được ăn hải sản tươi sống ở hòn Móng Tay và chơi trò chơi dù kéo, lướt ván diều… đầy hấp dẫn và ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè.

Du khách đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh:C.CÔNG

Bà Quảng Xuân Lụa - phó giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết để đảm bảo cho du khách đến Kiên Giang chơi, sở đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách trong dịp lễ 2-9 này.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, quán ăn ở địa phương bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Sở Du lịch Kiên Giang cũng yêu cầu các cơ sở hoạt động du lịch có bể bơi, dịch vụ vui chơi dưới nước phải bố trí nhân sự trực cứu hộ, cứu đuối, đảm bảo an toàn cho du khách đến địa phương chơi lễ.