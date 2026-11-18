Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất 4,65%/năm

Theo các biểu lãi suất được niêm yết, tại kỳ hạn 3 tháng, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 581.250 đồng tiền lãi sau 3 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 4,5%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 562.500 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

SHB áp dụng lãi suất 4,5%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 562.500 đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,35%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 543.750 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Trong khi đó, MB áp dụng lãi suất 4,1%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng, dành cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 512.500 đồng tiền lãi.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,0%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 500.000 đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất 3,6%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường tại quầy. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 450.000 đồng.

Gửi dưới 100 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 4,65% 581.250 đồng 4,65% 581.250 đồng Sacombank 4,50% 562.500 đồng 4,60% 575.000 đồng SHB 4,50% 562.500 đồng 4,65% 581.250 đồng Techcombank 4,35% 543.750 đồng 4,55% 568.750 đồng MB 4,10% 512.500 đồng 4,65% 581.250 đồng ACB 4,00% 500.000 đồng 4,40% 550.000 đồng HDBank 3,60% 450.000 đồng 4,30% 537.500 đồng

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 3/12, giả định gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Nhiều ngân hàng cùng niêm yết mức 4,65%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 581.250 đồng tiền lãi.

MB cũng áp dụng lãi suất 4,65%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 581.250 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng sau 3 tháng.

Tương tự, SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 581.250 đồng tiền lãi.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 4,6%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 575.000 đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online 4,55%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 50 triệu đồng gửi đủ 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 568.750 đồng.

Trong khi đó, ACB niêm yết lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,4%/năm đối với khoản tiền dưới 200 triệu đồng. Khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 550.000 đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,3%/năm, tương ứng 537.500 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng, VPBank, MB và SHB cùng có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, đạt 4,65%/năm, tương ứng 581.250 đồng tiền lãi.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 4,65%/năm. Trong khi đó, HDBank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 3,6%/năm tại quầy và 4,3%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 18/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi, sản phẩm và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.