Ngày 15/6, loạt người dùng không vào được App của BIDV

Dù tình trạng này mới xuất hiện từ tối 14/6, việc không thể đăng nhập ứng dụng đã gây gián đoạn nhiều giao dịch tài chính, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của người dùng.

Nhiều khách hàng của BIDV phản ánh trong tối 14/6 và sáng 15/6 không thể truy cập ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Một số người dùng cho biết đã khắc phục được sự cố bằng cách gỡ cài đặt và tải lại ứng dụng trước khi đăng nhập lại để tiếp tục giao dịch. Tuy nhiên, không ít khách hàng cho biết dù đã thực hiện các bước trên nhưng vẫn không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

Dù tình trạng này mới xuất hiện từ tối 14/6, việc không thể đăng nhập ứng dụng đã gây gián đoạn nhiều giao dịch tài chính, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của người dùng.

Chị H. (Hà Nội), nhân viên văn phòng, cho biết việc ứng dụng gặp lỗi đã làm xáo trộn kế hoạch thanh toán trong ngày. Theo chị, sáng 15/6, chị nhận một đơn hàng giao thu tiền hộ (COD) nhưng không thể chuyển khoản cho người bán do ứng dụng BIDV SmartBanking liên tục bị treo khi đăng nhập.

"Tôi đã thử nhiều lần, kể cả đổi mạng Internet và cài đặt lại ứng dụng nhưng vẫn không được. Cuối cùng phải nhờ người thân chuyển khoản giúp để kịp xử lý đơn hàng", chị H. chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho biết khi bấm vào ứng dụng chỉ hiện ra biểu tượng BIDV Smart Banking và không thể tiếp tục các thao tác như đăng nhập để giao dịch.

Tương tự, chị L. (Hà Nội) cho biết sáng 15/6 chị cần chuyển khoản tiền đặt cọc dịch vụ cho đối tác nhưng không thể thực hiện giao dịch trên ứng dụng. "Tôi đã thử đăng nhập lại nhiều lần nhưng không thành công. Sau khi làm theo hướng dẫn của một số người dùng khác là gỡ và cài đặt lại ứng dụng, tình trạng vẫn không được khắc phục. Tôi phải liên hệ với đối tác để xin lùi thời gian thanh toán", chị cho biết.

Theo ghi nhận, sự cố không xảy ra với toàn bộ người dùng. Một số khách hàng BIDV vẫn truy cập và giao dịch bình thường, trong khi một số khác chỉ gặp hiện tượng ứng dụng phản hồi chậm hoặc bị treo trong quá trình xử lý giao dịch.

Đến thời điểm hiện tại, BIDV vẫn chưa có thông tin chính thức về tình trạng này.

Được biết, BIDV Smart Banking là một trong những ứng dụng ngân hàng số nhiều người dùng nhất hiện nay, với khoảng hơn 30 triệu khách hàng. BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt trên 3 triệu tỷ đồng.