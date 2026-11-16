Ngành nghề 'độc lạ' chỉ có 70 người được cấp chứng chỉ: Thu nhập hấp dẫn lên tới gần 200 triệu đồng/tháng

Cả Trung Quốc hiện chỉ có khoảng 70 người được cấp chứng chỉ làm nghề này.

Không cần bằng cấp, nghề đóng móng ngựa đang trở thành lựa chọn đáng chú ý tại Trung Quốc nhờ mức thu nhập hấp dẫn và nguồn nhân lực có chuyên môn còn khan hiếm. Tuy nhiên, công việc này cũng đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng và khả năng đối mặt với những rủi ro trong quá trình làm việc.

Fu Donghua, sinh viên năm thứ tư tại Trường Cưỡi ngựa thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi quyết định theo đuổi nghề đóng móng cho ngựa đua. Đây là công việc đặc thù, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc móng mà còn yêu cầu người thợ hiểu tập tính của ngựa và biết cách xử lý những con vật có sức mạnh lớn.

Fu Donghua, sinh viên đại học Trung Quốc theo đuổi nghề đóng móng ngựa, từng phải nghỉ hai tuần sau khi bị đinh cứa sâu vào lòng bàn tay trong tháng đầu làm việc (Ảnh: SCMP)

Tháng 4 vừa qua, Fu nhận được chứng chỉ thợ đóng móng ngựa sơ cấp. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có khoảng 70 thợ đóng móng ngựa được chứng nhận. Fu là người trẻ nhất trong số đó và cũng là người duy nhất vẫn đang theo học đại học, theo Jimu News.

Công việc của một thợ đóng móng ngựa không đơn thuần là gắn những chiếc móng sắt vào chân con vật. Người thợ phải cắt tỉa, chăm sóc móng, lắp móng sắt và điều chỉnh góc độ phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ khả năng vận động cũng như kéo dài thời gian thi đấu của ngựa.

Fu ví việc đóng móng cho ngựa giống như trang bị một đôi giày chạy bộ có khả năng tạo lớp đệm cho con vật. Theo anh, một chiếc móng ngựa thường có thể sử dụng trong khoảng 40 ngày trước khi cần được thay mới hoặc điều chỉnh.

Đằng sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy là quá trình lao động nặng nhọc. Người thợ phải giữ chân ngựa giữa hai chân mình, cúi gập người trong thời gian dài và liên tục sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau. Tư thế làm việc kéo dài khiến không ít người đau lưng, thậm chí gặp khó khăn khi duỗi thẳng người sau mỗi buổi làm việc.

Thợ đóng móng ngựa phải cúi người, giữ chân con vật giữa hai chân trong khi sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để cắt tỉa và lắp móng sắt (Ảnh: SCMP)

Trước khi được trực tiếp chăm sóc móng ngựa, Fu còn phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực và kỹ năng. Trong nửa tháng đầu tiên, anh được yêu cầu gọt vỏ gỗ để tăng sức mạnh, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát hướng và góc độ khi sử dụng dụng cụ.

Một kỹ năng quan trọng khác là tạo dựng sự tin tưởng với con vật. Theo Fu, người thợ cần làm quen với ngựa trước khi bắt đầu công việc bằng cách vuốt ve cổ, chạm nhẹ vào mặt, mũi và hàm để giúp chúng thư giãn. Việc ôm và tiếp xúc với chân ngựa cũng giúp con vật dần quen với việc được con người chạm vào.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chấn thương vẫn là điều khó tránh khỏi. Fu kể rằng trong tháng đầu tiên làm việc, một chiếc đinh đã cứa sâu vào lòng bàn tay anh, khiến phần xương bên trong lộ ra. Vết thương nghiêm trọng đến mức anh phải nghỉ hai tuần để hồi phục.

Một lần khác, con ngựa giẫm lên chân trái của Fu khiến chân sưng nghiêm trọng. Anh gần như không thể rời khỏi giường trong suốt hai tuần sau tai nạn.

Tuy vậy, những trải nghiệm này không khiến chàng sinh viên từ bỏ lựa chọn nghề nghiệp. Fu cho biết anh đang hướng tới mục tiêu đạt chứng chỉ thợ đóng móng ngựa cao cấp. Người thầy của anh đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành nhưng vẫn không ngừng học hỏi, điều mà Fu xem là động lực để tiếp tục rèn luyện.

Mức thu nhập của nghề này cũng là yếu tố khiến nhiều người quan tâm. Li Jixin, thầy hướng dẫn của Fu, cho biết chi phí cho mỗi lần đóng móng ngựa thường từ 500 NDT trở lên. Ông dự đoán Fu có thể kiếm được hơn 10.000 NDT (gần 39 triệu đồng) mỗi tháng sau khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, Wang Qingbo, một thợ đóng móng ngựa lành nghề tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hiện có thu nhập khoảng 40.000-50.000 NDT (khoảng hơn 154 đến 192 triệu đồng) mỗi tháng. Gần đây, có thêm hai sinh viên đại học đã quyết định bỏ chuyên ngành cũ để theo học nghề từ ông.

Theo Wang, nhiều người có thể cảm thấy công việc cắt tỉa móng ngựa khá thú vị khi quan sát từ bên ngoài, nhưng thực tế đây là công việc đòi hỏi sức bền và khả năng chịu đựng cao. Không phải ai cũng có thể gắn bó lâu dài với nghề.

Sự phát triển của môn thể thao cưỡi ngựa tại Trung Quốc đang kéo theo nhu cầu ngày càng tăng đối với những người có chuyên môn chăm sóc và đóng móng ngựa. Trong bối cảnh số lượng thợ được chứng nhận còn hạn chế, đây trở thành một lĩnh vực có cơ hội việc làm và mức thu nhập đáng chú ý.

Tuy nhiên, mức thù lao hấp dẫn cũng đi kèm những rủi ro không nhỏ. Một số người dùng mạng xã hội nhận xét nghề này có ít đối thủ cạnh tranh nên tiềm năng kiếm tiền khá tốt, nhưng cũng cảnh báo rằng chỉ một cú đá của ngựa có thể khiến người thợ gãy xương, thậm chí bị liệt.

Nguồn: SCMP, Seoul Economic Daily