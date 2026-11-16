Mất phanh, xe buýt chở học sinh đâm xuyên thủng tường

Chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ mất phanh, đâm vào tường khiến 3 người, bao gồm cả hiệu trưởng nhà trường, bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.

Một nhóm học sinh từ Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã thoát chết trong gang tấc sau khi chiếc xe buýt chở các em đi tham quan học tập đâm vào tường tu viện ở Rishikesh, Uttarakhand vào sáng 14/11, được cho là do hệ thống phanh bị hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng tại ngã tư PWD ở Muni Ki Reti, khi chiếc xe buýt chở học sinh và giáo viên từ trường Trung học Phổ thông Pandit Tilak Bhanu ở Firozabad bị mất kiểm soát và đâm xuyên thủng tường trước khi vào khuôn viên tu viện.

Chiếc xe buýt đâm vào tường do hỏng phanh. Ảnh: Free press journal

Theo cảnh sát, chiếc xe buýt chở học sinh và giáo viên đến khu vực này tham quan nhân dịp Ngày Thiếu nhi. Cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa cấp bang (SDRF) đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành chiến dịch cứu hộ, đưa tất cả mọi người trên xe ra ngoài an toàn.

Tài xế Jaiprakash, phụ xe Awadhesh và hiệu trưởng Rajni Saraswat bị thương nhẹ. Tất cả được đưa đến bệnh viện công để điều trị. Họ đã được xuất viện sau khi được sơ cứu.

Cảnh sát đã bố trí chỗ ở và đồ ăn thức uống cho các học sinh tại Madhuban Ashram.

Cảnh sát Muni Ki Reti cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy lỗi phanh là nguyên nhân gây ra tai nạn, trong khi cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành.