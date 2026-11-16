Cô gái chi 4 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo mới khiến ai cũng sốc

Từng bị miệt thị ngoại hình, cô gái trẻ kiên trì làm việc, tích cóp tiền cho hàng loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Màn lột xác ngoạn mục của nữ người mẫu Nhật Bản khiến dân mạng trầm trồ.

Từ một cô gái chịu nhiều tổn thương vì bị miệt thị ngoại hình, Airi Hirase đã chi hơn 24 triệu Yên Nhật (khoảng 4 tỷ đồng) để trải qua 27 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Màn lột xác ngoạn mục cùng câu chuyện nỗ lực phi thường của nữ người mẫu Nhật Bản gây sốt mạng xã hội trong nước và quốc tế.

Trên thực tế, Airi Hirase từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế trong giai đoạn 2023 - 2024 khi công khai hành trình hơn 20 lần lên bàn mổ cùng khoản tiền khổng lồ bỏ ra để thay đổi diện mạo.

Cách đây không lâu, tên tuổi của nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi lại một lần nữa bùng nổ tại Hàn Quốc sau khi một bài đăng trên nền tảng X chia sẻ lại kết quả của hàng loạt ca can thiệp dao kéo.

Cô thú nhận rằng quyết định biến đổi hoàn toàn gương mặt xuất phát từ tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu.

Diện mạo trước đây của Airi. Ảnh: X.com/IG@nyairin_18

Airi từng rất đau khổ bởi ngay cả mẹ ruột cũng không ngừng chê bai diện mạo của cô. Cuộc sống gia đình của Airi vốn không hạnh phúc. Cha cô ngoại tình rồi rời bỏ mẹ con cô, để lại cho mẹ cô một khoản nợ lớn phải gánh vác.

Airi luôn bị bắt nạt trong những năm tháng đi học bởi diện mạo không được bắt mắt. Cô rất sợ những chiếc gương soi, những khi không kiểm soát được bản thân, Airi thậm chí còn đập vỡ gương.

Sống với mẹ ở tỉnh Ibaraki, Airi sớm xác định phải tiết kiệm tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Từ năm 15 tuổi, Airi đã hiểu rằng đây là cách hiệu quả nhất giúp cô để lại quá khứ đau khổ ở phía sau. Cô quyết định đi làm thêm ngay khi còn đang học trung học. Airi nhận chăm sóc người già sống một mình, làm nhân viên bảo vệ theo ca.

Ngay khi đủ tuổi trưởng thành, Airi chuyển ra sống riêng, cô thuê một căn phòng nhỏ với giá thuê rẻ. Cô trải qua ca phẫu thuật đầu tiên năm 19 tuổi và công khai chia sẻ hành trình cải thiện nhan sắc của mình. Những chia sẻ chân thực giúp Airi thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Airi Hirase nỗ lực làm việc để cải thiện ngoại hình. Ảnh: X.com/IG@nyairin_18

Airi không ngừng nỗ lực làm việc, có những giai đoạn cô làm nhiều công việc một lúc và chỉ ngủ 4 tiếng một ngày. Cô tiết kiệm được 10 triệu yên trong vòng 8 năm đi làm và nhanh chóng sử dụng số tiền này cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, dần thực hiện quá trình "lột xác".

Trái ngọt đã mỉm cười khi những ca phẫu thuật của Hirase đều diễn ra thành công. Từ một cô gái tự ti, Hirase sở hữu diện mạo xinh đẹp, hài hòa và cuốn hút không kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Hirase đã gặt hái được nhiều thành công trong vai trò nhà sáng tạo nội dung và người mẫu.

Ảnh: X Nyairin_18

Cô sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế cũng như tạp chí thời trang. Việc cô công khai những bức ảnh ngày ấy và bây giờ không chỉ thu hút sự chú ý mà còn nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ công chúng.

Gần đây, bài đăng chia sẻ về màn lột xác của cô tiếp tục gây bão trên nền tảng X và các cộng đồng mạng Hàn Quốc. Trái với những định kiến thông thường về phẫu thuật thẩm mỹ, cư dân mạng Hàn Quốc đã dành cho cô nhiều lời khen ngợi và sự khâm phục.

Dù hoàn toàn hài lòng với diện mạo hiện tại và sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hirase thừa nhận cô vẫn đang trong hành trình nỗ lực từng ngày để chữa lành những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu