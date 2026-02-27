Ngành "kén" sinh viên bậc nhất Việt Nam: Chỉ dành cho top 25% tinh hoa toàn quốc, mức lương 100 triệu/tháng

Theo thông tin tuyển sinh từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành Thiết kế vi mạch năm 2026 áp dụng tiêu chí riêng: thí sinh phải thuộc top 25% có tổng điểm tổ hợp xét tuyển cao nhất cả nước và đồng thời nằm trong nhóm 20% có điểm Toán cao nhất toàn quốc. Đây là một trong những ngành hiếm hoi đặt “hàng rào” đầu vào theo chuẩn năng lực quốc gia thay vì chỉ dựa vào điểm chuẩn thông thường.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt tối thiểu 20 điểm theo tổ hợp ba môn cao nhất. Ngành tuyển khoảng 100 chỉ tiêu với các tổ hợp quen thuộc như A00, A01, X06, X26 - đều yêu cầu nền tảng Toán và khoa học tự nhiên vững.

Ngành thiết kế vi mạch

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Thiết kế vi mạch của trường ở mức rất cao, khoảng 27 điểm theo phương thức đánh giá năng lực, tương đương 984/1.200 điểm. Điều này cho thấy mức cạnh tranh lớn và xu hướng tuyển chọn nhóm thí sinh xuất sắc.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng tuyển ngành Thiết kế vi mạch với khoảng 80 chỉ tiêu. Điểm chuẩn năm trước dao động từ 27,36 đến 28,27 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thậm chí lên gần 29 điểm ở diện ưu tiên xét tuyển.

Ngoài yêu cầu điểm thi, nhiều phương thức xét tuyển khác vẫn xoay quanh tiêu chí cốt lõi: thí sinh phải nằm trong nhóm 20% điểm Toán cao nhất cả nước và top 25% tổng điểm tổ hợp cao nhất. Quy định này bám theo chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2025.

Không chỉ “khó vào”, ngành Thiết kế vi mạch và Công nghệ bán dẫn còn được xem là lĩnh vực chiến lược của kỷ nguyên công nghệ cao. Nhiều chuyên gia gọi đây là “vua của mọi ngành” vì nằm ở trung tâm chuỗi sản xuất công nghệ toàn cầu.

Thị trường lao động đang thiếu hụt lớn nhân lực chất lượng cao. Ước tính Việt Nam hiện mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Từ nay đến năm 2030, ngành bán dẫn cần khoảng 50.000 kỹ sư, riêng lĩnh vực thiết kế vi mạch cần thêm 12.000-15.000 người.

Nguồn cung khan hiếm khiến mức lương trở thành yếu tố thu hút mạnh. Sinh viên mới ra trường có thể nhận 15-20 triệu đồng/tháng. Sau vài năm kinh nghiệm, thu nhập thường tăng nhanh và có thể đạt 50-100 triệu đồng/tháng, đặc biệt khi làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ lớn hoặc dự án quốc tế.

Trước nhu cầu cấp bách, nhiều trường đại học trên cả nước đã mở chương trình đào tạo liên quan như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hay Đại học Đà Nẵng. Các chương trình hướng tới chuẩn quốc tế, tăng thực hành và kết nối doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách thiếu hụt nhân lực.

Giới chuyên môn nhận định, việc siết chuẩn đầu vào là bước đi cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo trong lĩnh vực công nghệ lõi. Đồng thời, mức thu nhập cao và cơ hội nghề nghiệp rộng mở khiến ngành này trở thành lựa chọn hấp dẫn nhưng chỉ dành cho nhóm học sinh có nền tảng học thuật xuất sắc.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ bán dẫn trong khu vực, ngành Thiết kế vi mạch được dự báo tiếp tục “nóng” nhiều năm tới vừa là thử thách lớn ở đầu vào, vừa là cánh cửa nghề nghiệp đáng mơ ước với những người đủ năng lực.