Ngành học mới lạ đang đón đầu xu thế, miễn nhiễm với thất nghiệp tại Việt Nam và thế giới, được mệnh danh là "ngành kinh tế tỷ đô"

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít học sinh cuối cấp rơi vào cảnh băn khoăn giữa hàng loạt lựa chọn nghề nghiệp như ngành nào dễ xin việc, ngành nào ít bị AI thay thế, ngành nào có tương lai lâu dài? Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực đang cạnh tranh khốc liệt hoặc dần bão hòa, những ngành học gắn với kinh tế sáng tạo, giải trí và công nghiệp thể thao lại bắt đầu nổi lên như một xu hướng mới đầy tiềm năng.

Một trong số đó là ngành Kinh tế thể thao - lĩnh vực được đánh giá là “mỏ vàng” của thời đại mới và gần như miễn nhiễm với thất nghiệp nếu có năng lực chuyên môn tốt. Không còn đơn thuần là các hoạt động thi đấu hay giải trí, thể thao ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhân lực trong các mảng truyền thông, marketing, tổ chức sự kiện, tài trợ, quản lý vận động viên, kinh doanh phòng gym, eSports hay bản quyền thể thao.

Tại Việt Nam, dù còn là ngành học khá mới, Kinh tế thể thao đang được dự báo có tốc độ phát triển mạnh trong những năm tới khi thị trường thể thao, fitness, giải trí và nội dung số ngày càng mở rộng. Đây cũng là lĩnh vực được đánh giá rất “khát” nhân lực chất lượng cao, mở ra cơ hội việc làm đa dạng với mức thu nhập hấp dẫn tại các câu lạc bộ thể thao, agency truyền thông, doanh nghiệp giải trí, công ty tổ chức sự kiện hay các thương hiệu lớn đầu tư vào thể thao chuyên nghiệp.

Ngành Kinh tế thể thao là gì?

Ngành Kinh tế thể thao là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức kinh tế, quản trị và kinh doanh vào hoạt động thể thao. Ngành học này tập trung vào cách vận hành thị trường thể thao, quản lý tổ chức thể thao, xây dựng chiến lược truyền thông, khai thác thương mại và phát triển các sản phẩm - dịch vụ liên quan đến thể thao.

Theo thông tin từ Đại học Hoa Sen, đây là ngành học đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực như quản lý câu lạc bộ thể thao, tổ chức sự kiện thể thao, marketing thể thao, quản trị truyền thông thể thao hay khai thác thị trường thể thao.

Có thể hiểu đơn giản, nếu vận động viên là người thi đấu trên sân thì cử nhân Kinh tế thể thao là những người đứng phía sau vận hành “cỗ máy” thể thao chuyên nghiệp. Họ là người tổ chức giải đấu, tìm kiếm tài trợ, xây dựng thương hiệu cho đội bóng, phát triển chiến dịch truyền thông hay quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thể thao.

Đây cũng là ngành học phù hợp với những bạn yêu thích thể thao nhưng không nhất thiết phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Sinh viên ngành Kinh tế thể thao học gì?

Ngành Kinh tế thể thao là sự kết hợp giữa kiến thức kinh doanh hiện đại và môi trường thể thao chuyên nghiệp. Vì vậy, chương trình học thường khá đa dạng, vừa có tính quản trị vừa mang màu sắc truyền thông và tổ chức sự kiện.

Sinh viên sẽ được học các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính và truyền thông. Sau đó, chương trình đi sâu vào các môn chuyên ngành như marketing thể thao, tài chính thể thao, quản lý câu lạc bộ thể thao, tổ chức sự kiện thể thao, quản trị truyền thông thể thao, quan hệ công chúng trong thể thao hay khai thác bản quyền và tài trợ thể thao.

Bên cạnh lý thuyết, ngành học này cũng chú trọng kỹ năng thực hành. Sinh viên thường được tham gia tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao, làm truyền thông cho câu lạc bộ hoặc tham gia các hoạt động kết nối với doanh nghiệp thể thao thực tế.

Ngoài ra, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp cũng là yếu tố rất quan trọng trong ngành này bởi môi trường thể thao hiện đại có tính quốc tế hóa cao. Những người có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt thường có nhiều lợi thế khi làm việc với các thương hiệu lớn, các giải đấu quốc tế hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Cơ hội việc làm và mức lương

Dù còn khá mới tại Việt Nam, Kinh tế thể thao được đánh giá là ngành có nhiều cơ hội việc làm nhờ sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp thể thao và giải trí.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, trung tâm thể thao, công ty truyền thông, doanh nghiệp tổ chức sự kiện, thương hiệu thể thao hoặc các tập đoàn giải trí liên quan đến thể thao.

Một số vị trí phổ biến gồm chuyên viên marketing thể thao, quản lý truyền thông thể thao, điều phối sự kiện thể thao, quản lý câu lạc bộ thể thao, quản lý tài trợ và thương mại thể thao, chuyên viên kinh doanh sản phẩm thể thao hoặc quản trị vận hành trung tâm thể thao.

Ngoài ra, sự phát triển mạnh của eSports, fitness, thể thao cộng đồng và các giải đấu quốc tế tại Việt Nam cũng mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho nhân lực ngành này.

Theo một số báo cáo thị trường lao động được các trường đại học tổng hợp, ngành Kinh tế thể thao đang có nhu cầu tuyển dụng tăng dần trong các lĩnh vực quản lý thể thao, tổ chức sự kiện và marketing thể thao.

Mức thu nhập của ngành Kinh tế thể thao khá đa dạng, phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Theo thông tin tổng hợp từ các báo cáo thị trường lao động và dữ liệu ngành thể thao, sinh viên mới ra trường thường có mức lương khoảng 8-12 triệu đồng/tháng ở các vị trí như tổ chức sự kiện thể thao, truyền thông hoặc marketing thể thao.

Sau khoảng 2-5 năm kinh nghiệm, mức lương ở các vị trí quản lý sự kiện thể thao hoặc quản lý marketing thể thao có thể đạt khoảng 18-25 triệu đồng/tháng. Với những vị trí quản lý tài chính thể thao, khai thác thương mại hoặc làm việc cho các doanh nghiệp lớn, thu nhập có thể cao hơn đáng kể.

Đặc biệt, những người giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng truyền thông tốt hoặc có kinh nghiệm làm việc với các giải đấu lớn thường có nhiều cơ hội phát triển nhanh hơn trong ngành này.

Học Kinh tế thể thao ở đâu? Điểm chuẩn các trường năm 2025

Ngành Kinh tế thể thao hiện vẫn là ngành đào tạo khá mới tại Việt Nam nên số trường mở ngành chưa nhiều. Phần lớn các chương trình hiện nay được đào tạo dưới tên gọi như Quản lý thể dục thể thao, Quản trị kinh doanh thể thao hoặc Kinh tế thể thao, tập trung vào mảng quản lý, truyền thông, tổ chức sự kiện và kinh doanh trong lĩnh vực thể thao. Vì còn khá mới nên điểm chuẩn giữa các trường cũng có sự chênh lệch lớn tùy vào định hướng đào tạo và mức độ cạnh tranh.

Tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngành Kinh doanh thể thao tiếp tục nhận được sự quan tâm khá lớn trong mùa tuyển sinh 2025. Theo công bố của trường, điểm chuẩn ngành này dao động quanh mức từ 24-26 điểm tùy phương thức xét tuyển. Đây được xem là một trong những trường đào tạo mạnh về lĩnh vực kinh doanh và quản lý thể thao hiện nay.

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM cũng là cơ sở đào tạo nổi bật với ngành Quản lý thể dục thể thao - lĩnh vực có nhiều điểm giao thoa với Kinh tế thể thao. Năm 2025, ngành này có mức điểm chuẩn khoảng 21 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp năng khiếu.

Trường Đại học Hoa Sen là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo cử nhân Kinh tế thể thao

Tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, nhóm ngành quản lý và kinh doanh thể thao tiếp tục duy trì mức điểm ổn định, chủ yếu dao động khoảng 18-22 điểm tùy tổ hợp xét tuyển và bài thi năng khiếu. Đây là trường có thế mạnh đào tạo nhân lực cho lĩnh vực quản lý thể thao, giáo dục thể chất và tổ chức sự kiện thể thao.

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM năm 2025 cũng tuyển sinh ngành Quản lý thể dục thể thao với mức điểm chuẩn khoảng 15 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT. Đây là một trong số ít trường ngoài khối thể thao truyền thống mở đào tạo lĩnh vực này.

Ngoài ra, một số trường đại học khác hiện cũng đào tạo các ngành liên quan đến kinh tế và quản trị thể thao như Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hay Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mức điểm chuẩn của các ngành liên quan chủ yếu dao động trong khoảng từ 15-22 điểm tùy trường và phương thức xét tuyển.

Trong vài năm gần đây, Kinh tế thể thao được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng nhờ sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp thể thao, truyền thông thể thao, eSports, marketing thể thao và tổ chức sự kiện.

Khi Việt Nam ngày càng đầu tư cho thể thao chuyên nghiệp và giải trí, nhu cầu nhân lực có kiến thức vừa về kinh tế vừa về thể thao sẽ tăng mạnh trong tương lai. Trên các diễn đàn sinh viên và hướng nghiệp, nhiều ý kiến cũng nhận định đây là nhóm ngành mới nhưng có nhiều “đất diễn” trong thời đại kinh tế sáng tạo hiện nay.

Tổng hợp