Hàng ngàn giáo viên chưa nhận được phụ cấp: Đà Nẵng chỉ đạo "nóng"

Ngày 14-5, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký công văn về việc giải quyết chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật gửi các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Nhiều giáo viên ở TP Đà Nẵng chậm được nhận tiền phụ cấp (Ảnh minh họa: AI)

Theo công văn, thời gian qua, một số địa phương phản ánh việc giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa được giải quyết chế độ dạy học sinh khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10-4-2012 của Chính phủ đối với năm học 2025-2026 và các năm học trước.

Để kịp thời giải quyết dứt điểm nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa được chi trả theo quy định.

Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trên tổng hợp, tham mưu UBND thành phố (trước ngày 24-5) phương án giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Công văn của UBND TP Đà Nẵng

UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ; xác định cụ thể đối tượng, thời gian, kinh phí chưa thực hiện chế độ dạy học sinh khuyết tật đối với giáo viên; gửi Sở Tài chính (trước ngày 20-5) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh thông tin nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) chưa nhận được tiền phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Điều đáng nói, sau khi UBND xã Xuân Phú và xã Phước Năng có tờ trình đề xuất phân bổ kinh phí để chi trả cho giáo viên, Sở Tài chính TP Đà Nẵng có công văn phản hồi nhưng nội dung trả lời 2 xã lại có điểm khác nhau.

Điều này đã gây ra một số hiểu nhầm, suy diễn, nghi ngờ đối với dư luận.

Trên Facebook, một số người đặt nghi vấn có hay không việc huyện "ăn chặn" tiền của giáo viên. Trên thực tế, nguồn kinh phí này trước đây chưa được tỉnh Quảng Nam cũ phân bổ về cho các huyện, ước tính có cả ngàn giáo viên đến nay vẫn chưa được nhận tiền phụ cấp của các năm học trước (riêng tại huyện Quế Sơn cũ trong năm học 2023-2024 có khoảng 640 giáo viên).