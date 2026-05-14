Em bé gây chú ý vì có tới 9 xoáy tóc trên đầu: Liệu có điều gì đặc biệt liên quan đến não bộ của bé?

Mới đây, một bà mẹ ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ hình ảnh con nhỏ với điểm đặc biệt khiến cộng đồng mạng xôn xao: em bé có tới 9 xoáy tóc trên đầu.

Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận:

“Một xoáy thì bình thường, hai xoáy đã nghịch rồi, chín xoáy chắc không ai đỡ nổi!”

“Bé này lớn lên chắc năng lượng cực mạnh!”

Tuy nhiên, bên cạnh những lời đùa vui, bài đăng cũng khiến nhiều người tò mò: xoáy tóc thực chất được hình thành như thế nào?

Xoáy tóc được cho là hình thành từ giai đoạn bào thai

Theo các nghiên cứu được nhắc đến trong bài viết, giới khoa học cho rằng sự hình thành xoáy tóc là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm:

Sự phát triển của não bộ thai nhi

Độ căng của da đầu

Hướng mọc của nang tóc

Yếu tố di truyền

Những quan niệm dân gian như:

“Một xoáy thì ngang bướng”

“Hai xoáy thì nghịch”

“Vị trí xoáy tóc quyết định tính cách”

… hiện chưa có cơ sở khoa học rõ ràng.

Một giả thuyết được nhiều nhà khoa học chấp nhận cho rằng xoáy tóc xuất hiện trong giai đoạn não bộ thai nhi phát triển mạnh, khiến da đầu chịu tác động cơ học và tạo nên hướng mọc đặc biệt của tóc.

Não bộ phát triển có thể ảnh hưởng đến hướng mọc tóc

Các nghiên cứu cho thấy xoáy tóc thường hình thành trong khoảng tuần thai thứ 10 đến tuần thứ 16, muộn nhất là trước tuần thứ 18.

Ở giai đoạn này, bán cầu não của thai nhi phát triển và mở rộng rất nhanh, làm da đầu bị kéo giãn. Đồng thời, các nang tóc cũng bắt đầu phát triển sâu xuống da đầu.

Khi da đầu giãn ra giống như một quả bóng được bơm căng, các nang tóc vốn mọc thẳng sẽ dần bị nghiêng theo lực kéo của da đầu. Chính sự thay đổi này khiến tóc mọc theo dạng xoáy tròn đặc trưng.

Theo các nhà nghiên cứu, đây cũng là lý do vì sao xoáy tóc thường xuất hiện ở vùng đỉnh hoặc phía sau đầu, nơi chịu lực căng lớn trong quá trình não bộ phát triển.

Một số bất thường não bộ có thể liên quan đến xoáy tóc bất thường

Bài viết cũng dẫn lại nhiều nghiên cứu y học cho thấy ở một số trường hợp thai nhi có dị tật não nghiêm trọng, cấu trúc xoáy tóc và hướng mọc tóc cũng có thể bất thường.

Các nhà khoa học từng ghi nhận điều này ở những trường hợp:

Dị tật não

Tật đầu nhỏ

Một số hội chứng ảnh hưởng phát triển thần kinh

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn trẻ có nhiều xoáy tóc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Một số nghiên cứu sau đó cũng cho rằng ngoài yếu tố cơ học, quá trình hình thành xoáy tóc có thể còn liên quan đến hoạt động chuyển hóa ở một số vùng não trong thai kỳ.

Nhiều xoáy tóc không đồng nghĩa với “khác thường”

Dù những trường hợp như em bé có 9 xoáy tóc khá hiếm gặp và gây tò mò, nhưng các chuyên gia cho biết số lượng xoáy tóc ở trẻ chủ yếu là đặc điểm sinh học tự nhiên.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định số xoáy tóc liên quan trực tiếp đến trí thông minh, tính cách hay khả năng phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, vì xoáy tóc được hình thành từ rất sớm trong thai kỳ nên nhiều nhà khoa học xem đây là một “dấu vết sinh học” thú vị phản ánh quá trình phát triển của cơ thể con người ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Nguồn: Sohu