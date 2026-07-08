Ngành học có mức lương quản lý chạm mốc 70 triệu/tháng, năm nay điểm chuẩn dự báo tiếp tục "leo dốc": Em nào học thật sự giỏi hãy đăng ký!

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp (nhóm 1-3 năm kinh nghiệm), mức lương trung vị nhóm ngành này ghi nhận ở mốc khoảng 18 triệu đồng/tháng. Khi vượt mốc trên 3 năm kinh nghiệm, thu nhập tăng lên khoảng 25 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, ở cấp Trưởng nhóm, mức lương trung vị đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Theo Báo cáo Lương 2025 do JobOKO công bố (dựa trên dữ liệu từ hơn 581.660 tin tuyển dụng), Y tế - Dược là một trong những lĩnh vực ghi nhận mức thu nhập cao ở một số nhóm vị trí nhất định, đặc biệt là đội ngũ quản lý và nhân sự cấp cao.

Lương không dành cho người mới ra trường, nhưng bứt phá mạnh theo thâm niên

Dữ liệu từ báo cáo chỉ ra rằng, Y tế - Dược không phải là ngành có mức thu nhập khởi điểm vượt trội ngay khi mới ra trường, nhưng lại duy trì đà tăng trưởng rất ổn định và rõ rệt khi người lao động tích lũy đủ kinh nghiệm.

Cụ thể, ở giai đoạn đầu sự nghiệp (nhóm 1-3 năm kinh nghiệm), mức lương trung vị ngành Y tế - Dược ghi nhận ở mốc khoảng 18 triệu đồng/tháng. Khi vượt mốc trên 3 năm kinh nghiệm, thu nhập tăng lên khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, ở cấp Trưởng nhóm, mức lương trung vị đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, tại cấp Quản lý hoặc Trưởng phòng, Y tế - Dược vươn lên dẫn đầu toàn thị trường với mức lương trung vị đạt 70 triệu đồng/tháng, vượt qua cả khối IT - Phần mềm (68,4 triệu đồng/tháng) và Cơ điện tử (65 triệu đồng/tháng).

Các chuyên gia phân tích, mốc 70 triệu đồng/tháng không phải là con số phổ biến cho toàn ngành, mà gắn liền với các vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc vai trò quản lý. Đó có thể là bác sĩ chuyên khoa sâu tại các bệnh viện tư nhân/phòng khám chất lượng cao; dược sĩ quản lý hoặc nghiên cứu - phát triển (R&D) tại các tập đoàn dược phẩm; chuyên viên y khoa (Medical Advisor) tại công ty đa quốc gia. Mức thu nhập này phản ánh đúng đặc thù ngành Y: thời gian đào tạo dài hạn (từ 4 - 6 năm đại học và kéo dài thêm 2 - 6 năm học chuyên khoa, nội trú), trách nhiệm công việc cao và uy tín tích lũy theo thời gian.

Ảnh minh họa

Điểm chuẩn năm ngoái đã chạm trần, năm nay dự báo còn tăng

Đi cùng với giá trị nghề nghiệp bền vững và tiềm năng thu nhập vượt trội là rào cản đầu vào cực kỳ khắt khe. Những năm qua, Y Dược, đặc biệt là ngành Y khoa luôn nằm trong top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Nhìn lại mùa tuyển sinh năm 2025, điểm trúng tuyển ngành Y khoa tại các trường đại học trọng điểm đều ở mức rất cao:

- Đại học Y Hà Nội: 28,13 điểm

- Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội): 27,43 điểm

- Đại học Y Dược TP.HCM: 27,30 điểm

Bước sang kỳ tuyển sinh năm nay, các chuyên gia giáo dục nhận định điểm chuẩn nhóm ngành này nhiều khả năng sẽ tiếp tục "leo dốc".

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc phổ điểm tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) có sự nhích nhẹ so với năm trước. Trong đó, điểm trung bình môn Toán và Hóa đều ghi nhận mức tăng, kéo mặt bằng chung của tổ hợp này lên cao hơn.

"Với mặt bằng phổ điểm B00 năm nay, thí sinh đăng ký vào các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt ở các trường top đầu cần chuẩn bị tâm lý điểm chuẩn có thể nhích nhẹ từ 0,25 đến 0,5 điểm. Các ngành top giữa hoặc nhóm ngành Điều dưỡng, Dược học cũng có thể tăng từ 0,5 đến 1 điểm tùy theo lượng hồ sơ", một chuyên gia tuyển sinh chia sẻ.

Chiến thuật đặt nguyện vọng an toàn cho thí sinh

Trước cuộc đua điểm chuẩn dự báo sẽ rất căng thẳng, các chuyên gia hướng nghiệp khuyến cáo thí sinh bên cạnh việc đánh giá năng lực học tập và sự kiên trì với nghề, cần có chiến thuật đăng ký nguyện vọng thật tỉnh táo.

Thí sinh nên chủ động chia nguyện vọng thành 3 tầng:

- Tầng vươn lên: Đặt các ngành hoặc trường có điểm chuẩn năm ngoái bằng hoặc nhỉnh hơn điểm thi thực tế từ 0,25 đến 0,5 điểm.

- Tầng trọng tâm: Đặt các ngành hoặc trường có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn điểm thi thực tế từ 0,5 đến 1,5 điểm.

- Tầng an toàn: Đặt các ngành hoặc trường có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn điểm thi thực tế từ 2 điểm trở lên để bảo toàn cơ hội trúng tuyển.

Tuy là con đường đòi hỏi sự đầu tư công sức dài hạn và tính kỷ luật cao, Y tế - Dược vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những thí sinh muốn hướng tới một nghề nghiệp có thu nhập cao, công việc ổn định và giá trị xã hội bền vững.