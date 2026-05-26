Ngân hàng Quân đội (MB) vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 26/5

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 26/5, trong đó điều chỉnh giảm tại một số kỳ hạn trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới được MB công bố, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ đối với các kỳ hạn từ 12–18 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 6,35%/năm đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên và 6,3%/năm với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân hàng không còn duy trì mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm từng áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Hiện lãi suất niêm yết tại kỳ hạn này đã giảm xuống còn 7%/năm và ngang bằng với các kỳ hạn dài từ 36–60 tháng.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng tiếp tục được giữ nguyên. Cụ thể, với khoản tiền gửi trực tuyến từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện ở mức 4,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,7%/năm; còn nhóm kỳ hạn từ 6–11 tháng duy trì ở mức 5,8%/năm.

Động thái điều chỉnh tương tự cũng được MB áp dụng đối với biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy từ ngày 26/5. Theo đó, với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,1%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 4,6%/năm; nhóm kỳ hạn 12–18 tháng ở mức 6,2%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 24–60 tháng duy trì mức 7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy, MB áp dụng mức lãi suất cao hơn khoảng 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 3,9%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,3%/năm; nhóm kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 4,8%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng là 6,3%/năm; còn các kỳ hạn từ 24–60 tháng duy trì mức 7%/năm.