Ngân hàng có chủ tịch nhảy cực bốc "Cô Đơn Trên Sofa" làm ăn ra sao?

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Theo đó, tính tới cuối tháng 6, quy mô tín dụng của ACB đạt hơn 434.000 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Riêng trong quý II năm nay, tốc độ tăng trưởng có sự cải thiện mạnh mẽ, ở mức tăng 5,5% tương đương gần 23.000 tỷ so với quý I.

Quy mô huy động ghi nhận sự tăng trưởng tốt hơn trung bình ngành, cuối tháng 6 đạt 432.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng (CASA) có dấu hiệu tích cực khi tăng trở lại sau đợt giảm liên tục từ quý II/2022, lên 20,9% từ mức 19,8% tại cuối quý I.

Kết thúc quý II/2023, ACB hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đạt 10.000 tỷ đồng.

Với mặt bằng lãi suất tăng cao từ cuối năm 2022, gây áp lực lên khả năng trả nợ của khách hàng, đã góp phần làm tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng tăng cao. Nợ xấu của ACB cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường, khi tăng lên 1,07%, nhưng vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường.



Kết thúc quý II, ACB hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đạt 10.000 tỷ đồng. Động lực lớn giúp lợi nhuận của ACB tăng trưởng đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 28% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào doanh thu liên tục tăng từ 19 - 22%, giảm áp lực lên mảng thu nhập từ lãi. Trong đó, dịch vụ thẻ, mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư đóng góp lớn vào tăng trưởng thu nhập trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, thu nhập trên một nhân viên có sự cải thiện tốt qua các năm, hiện đạt bình quân ở mức 466 triệu/năm, tăng 12% mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Mức thu nhập này đứng thứ 4 trong nhóm các ngân hàng có thu nhập tốt nhất trên thị trường. Trung bình doanh thu một nhân viên đem lại hàng năm tăng tới 15%, trong khi mỗi năm ngân hàng chỉ tăng 5% về số lượng nhân viên, cho thấy sự cải thiện trong hiệu suất hoạt động qua từng năm.

Vào đầu tháng 6, ACB đã báo cáo kết quả về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022. Theo đó, đã có 506.615.264 cổ phiếu được phân phối, gồm 506.593.908 cổ phiếu phân phối cho 58.268 cổ đông theo tỷ lệ và 21.356 cổ phiếu được xử lý theo hình thức cổ phiếu lẻ. Hiện tại, ACB đang có 3.884.050.358 cổ phiếu lưu hành trên thị trường.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Ngân hàng ACB tăng từ 33.774 tỷ đồng lên vượt mức 38.840 tỷ đồng. Ngoài lượng cổ phiếu trả cổ tức trên, cổ đông ngân hàng này còn được nhận thêm tổng cộng hơn 3.774 tỷ đồng cổ tức tiền mặt vào ngày 12/6 tới.

Đáng chú ý, đây là lần chia cổ tức tiền mặt trở lại sau 8 năm. Lần gần nhất ACB chi tiền mặt là vào giữa năm 2015 với tỷ lệ 7%, tổng số tiền đã thanh toán thời điểm đó là 627 tỷ đồng.

Ngân hàng ACB làm ăn phát đạt dưới thời Chủ tịch Trần Hùng Huy.

Trước đó, trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Á Châu ngày 4/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy tiếp tục gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực bốc” trên sân khấu. Phần biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn rất ấn tượng với màn nhảy dưới mưa ngay trên sâu khấu. Cụ thể, Chủ tịch ACB đã biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa nổi đình nổi đám thời gian qua.



Ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn't find” (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi cả khi tôi chẳng thể). Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu Trần Hùng Huy nắm giữ trực tiếp hơn 115,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn điều lệ. Đợt chia cổ tức vào đầu tháng 6/2023, ông Huy nhận về thêm 17,4 triệu cổ phiếu ACB và gần 116 tỷ đồng tiền mặt.