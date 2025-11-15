Ngân hàng cảnh báo không tải và sử dụng ngân hàng điện tử trên những chiếc điện thoại này

Dịch vụ ngân hàng điện tử là dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho khách hàng qua các phương tiện điện tử như mạng internet hoặc mạng thông tin di động. Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị thông minh khác để truy vấn thông tin hoặc thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng. Để thông tin tài khoản ngân hàng của bạn được an toàn và bảo mật hơn khi giao dịch trên các phương tiện điện tử, SCB mới đây đã khuyến cáo những lưu ý NÊN và KHÔNG NÊN thực hiện khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

NÊN:

- Tự nhập địa chỉ trang web vào trình duyệt khi truy cập dịch vụ Internet Banking, và/hoặc tải ứng dụng ngân hàng điện tử chính thức (SCB Mobile Banking) trên kho ứng dụng của hệ điều hành (iOS/Android). Không truy cập hoặc tải ứng dụng từ một liên kết được gửi qua các email, tin nhắn hoặc trên trang web không tin cậy.

- Đặt mật khẩu đủ tin cậy theo quy tắc mật khẩu do các ngân hàng thiết lập, thay đổi mật khẩu tài khoản truy cập theo định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần, hoặc ngay khi bị lộ, nghi bị lộ.

- Cài đặt, sử dụng phần mềm diệt vi rút trên thiết bị cá nhân sử dụng để giao dịch ngân hàng điện tử.

- Thoát khỏi ứng dụng ngân hàng điện tử khi không sử dụng.

- Đăng ký sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn báo biến động số dư tài khoản, thẻ để dễ dàng phát hiện những giao dịch bất thường.

- Đọc và thực hiện đúng các quy định về Hướng dẫn giao dịch an toàn trên website của ngân hàng để đảm bảo sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ đúng cách, an toàn, bảo mật.

KHÔNG NÊN:

- KHÔNG sử dụng các thiết bị di động đã bị phá khóa để tải ứng dụng và sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện tử (Internet Banking, Mobile Banking), phần mềm tạo mã OTP. Đừng quên các nguyên tắc bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của bạn trên các dịch vụ ngân hàng điện tử nhé.

- KHÔNG cung cấp tên, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP. KHÔNG chia sẻ các thiết bị lưu trữ thông tin thẻ, mã PIN cho bất kỳ đối tượng nào dưới bất kỳ hình thức nào (điện thoại, email, facebook...).

- KHÔNG cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử theo yêu cầu của bất kỳ ai như: Họ tên, số giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu/…), số tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại đăng ký dịch vụ, nội dung tin nhắn…

- KHÔNG truy cập các trang web không đáng tin cậy, KHÔNG nhập thông tin cá nhân và thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử vào bất kỳ trang web hay ứng dụng không chính thức nào của ngân hàng.

- KHÔNG nên sử dụng WIFI công cộng, KHÔNG lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu trên các trình duyệt web, thiết bị sử dụng chung, máy tính công cộng…

- KHÔNG cài đặt các phần mềm, công cụ tiện ích từ các trang web không tin cậy, không có bản quyền. Xóa các tiện ích mở rộng không rõ nguồn gốc hoặc khả nghi trên các trình duyệt hiện có.