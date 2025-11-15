Meta đánh giá hiệu suất nhân viên bằng 'thành tựu AI': Xu thế ép dùng trí tuệ nhân tạo của các BigTech lan rộng

Trong một động thái mang tính bước ngoặt, Meta Platforms đã chính thức thông báo về việc tái định nghĩa quy trình đánh giá hiệu suất nhân viên, gắn chặt thành tích của họ với "tác động do AI thúc đẩy" bắt đầu từ năm 2026.

Quyết định này không chỉ là một thay đổi về chính sách nhân sự mà còn là lời tuyên bố đanh thép về cam kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp "chuyên sâu về AI" (AI-native) trong kỷ nguyên công nghệ mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành tiêu chuẩn đánh giá năng lực và sáng tạo của nhân viên.

Bắt buộc

Trước đây, việc sử dụng AI trong công việc thường được coi là một điểm cộng hoặc một sáng kiến cá nhân. Tuy nhiên theo bản ghi nhớ nội bộ từ Janelle Gale, người đứng đầu bộ phận nhân sự của Meta, từ năm 2026, "tác động do AI thúc đẩy" sẽ trở thành "kỳ vọng cốt lõi" mà mọi nhân viên đều phải đáp ứng.

Điều này có nghĩa là mức độ sử dụng AI để đạt được kết quả và xây dựng các công cụ nâng cao năng suất sẽ là yếu tố quyết định đến sự thăng tiến và đãi ngộ.

Năm 2025, chỉ số sử dụng AI cá nhân chưa được đưa vào đánh giá hàng năm, nhưng nhân viên được khuyến khích ghi nhận các thành tựu được hỗ trợ bởi AI trong phần tự đánh giá.

Để hỗ trợ quá trình này, Meta triển khai "AI Performance Assistant", một công cụ AI nội bộ giúp nhân viên viết nội dung đánh giá hiệu suất, với khả năng kết hợp công nghệ từ Metamate của Meta hoặc Gemini của Google.

Đây là một sự leo thang chiến lược. Năm 2025 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, nơi các nhân viên có "tác động đặc biệt do AI thúc đẩy" sẽ được khen thưởng. Tuy nhiên, việc đưa tiêu chí này vào hệ thống đánh giá chính thức từ năm 2026 cho thấy Meta đang đặt cược lớn vào khả năng AI không chỉ giúp cải thiện hiệu quả làm việc đơn thuần mà còn là động lực chiến lược để dẫn đầu cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Động thái của Meta không nằm ngoài xu hướng chung của các gã khổng lồ công nghệ. Microsoft, Google và Amazon đều đang đẩy mạnh các chỉ thị nội bộ, yêu cầu nhân viên tích cực sử dụng và tích hợp AI vào quy trình làm việc.

Thông điệp từ các CEO và lãnh đạo cấp cao là rõ ràng: sử dụng AI không còn là tùy chọn mà là điều kiện bắt buộc để duy trì vị thế cạnh tranh.

Bằng cách đưa AI vào khuôn khổ đánh giá hiệu suất, Meta đang tìm cách giải quyết một thách thức lớn: làm thế nào để đo lường lợi tức đầu tư (ROI) của việc áp dụng AI.

Khi AI trở thành yếu tố quyết định sự nghiệp, nhân viên sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để tự học hỏi, thử nghiệm và tìm ra các ứng dụng đột phá của AI trong lĩnh vực chuyên môn của mình, từ đó tạo ra những bước tiến về năng suất cho toàn công ty.

Cơ hội và áp lực

Tờ Business Insider (BI) nhận định động thái này mở ra cơ hội vàng cho những nhân viên có khả năng thích nghi nhanh chóng và tư duy sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ mới. Những cá nhân không chỉ sử dụng các công cụ AI hiện có mà còn phát triển các giải pháp AI nội bộ để giải quyết các vấn đề kinh doanh cốt lõi sẽ được Meta ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, động thái này cũng tạo ra một áp lực vô hình đáng kể. Nó đòi hỏi nhân viên, kể cả những người không thuộc bộ phận kỹ thuật, phải nhanh chóng nâng cao kỹ năng về AI.

Tiếp đó, việc đo lường "tác động đáng kể" của AI không dễ định lượng, nhất là trong các bộ phận khác nhau như kỹ thuật, sáng tạo, marketing hay quản lý.

Thêm vào đó, những nhân viên chưa quen với AI hoặc không mạnh về kỹ thuật có thể gặp khó khăn trong việc đạt "tác động AI lớn", dẫn tới nguy cơ chênh lệch trong đánh giá và tạo áp lực hiệu suất cao. Việc sử dụng AI để hỗ trợ viết phần tự đánh giá, dù tiết kiệm thời gian, cũng tiềm ẩn nguy cơ làm lu mờ những đóng góp cá nhân tinh tế, khó diễn đạt bằng AI.

Một số chuyên gia còn đặt câu hỏi liệu việc chạy theo các chỉ số sử dụng AI có làm lu mờ những đóng góp truyền thống khác, hay thậm chí dẫn đến việc ưu tiên các dự án AI chỉ vì mục đích đánh bóng hồ sơ hiệu suất?

Meta dường như đã chuẩn bị cho thách thức này bằng cách triển khai "Trợ lý Hiệu suất AI" và cho phép sử dụng các công cụ như Metamate và Gemini để hỗ trợ việc viết đánh giá, từ đó cố gắng chuẩn hóa quy trình và giảm thiểu gánh nặng hành chính.

Thế nhưng cuối cùng, câu hỏi vẫn là: Liệu một thuật toán có thể nắm bắt được toàn bộ sắc thái và giá trị thực sự của một nhân viên trong môi trường công việc phức tạp như Meta hay không?

Bài toán Meta đang đặt ra không chỉ là đo lường hiệu suất nhân viên, mà còn là thử thách về công bằng, sáng tạo và khả năng thích nghi của lực lượng lao động trong thời đại AI. Nếu thành công, mô hình này có thể trở thành chuẩn mực mới cho các công ty công nghệ, nơi AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành tiêu chuẩn đánh giá năng lực và là động lực thúc đẩy đổi mới trong toàn bộ tổ chức.

Việc Meta đưa AI vào cốt lõi của đánh giá hiệu suất là một cột mốc quan trọng, báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên mà AI chỉ là một công cụ tiện ích. Giờ đây, AI đã trở thành một phần bản chất bắt buộc công việc chứ không chỉ là một công cụ sử dụng tùy thích nữa.

*Nguồn: Fortune, BI