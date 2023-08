Ngăn chặn trên 1,3 tấn giun đất khô chuẩn bị xuất bán sang Trung Quốc

Theo đó, trong khi đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội CSGT - Công an huyện Lộc Bình phát hiện xe ô tô tải biển số 14H - 010.50 do ông Sần A Chặng (SN 1996, trú tại xã Đại Dực, huyện Tân Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 26 bao tải dứa màu xanh chứa trên 1.300kg giun đất sấy khô trên thùng xe. Lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa kể trên.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm đếm hàng hóa tạm giữ (Ảnh: H.M)

Trên 1,3 tấn giun đất khô vừa bị công an lạng Sơn ngăn chặn (Ảnh: HM)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn; hiện nay nhu cầu sử dụng giun đất khô trong đông y tại thị trường Trung Quốc đang tăng mạnh, lợi nhuận từ việc bán giun đất khô cao (hiện đang được bán với giá 1 triệu đồng/kg giun đất khô) nên nhiều người dân tìm mọi cách để săn bắt mặt hàng này với các hành vi kích điện tận diệt giun đất với số lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và cây trồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.