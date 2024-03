Ngắm thật gần thần tượng Taylor Swift tại Eras Tour với Galaxy S24 Ultra

Vậy là show diễn Eras Tour ''rầm rộ'' mấy tháng gần đây của Taylor Swift đã diễn ra một cách bùng nổ. Là một ''Swiftie'' từ lâu chỉ có thể nghe nhạc của idol mà chưa một lần gặp mặt, tôi cũng đã sẵn sàng tâm thế để ''đu idol'' tại Singapore - đất nước duy nhất diễn ra Eras Tour tại khu vực Đông Nam Á.

Rút kinh nghiệm từ những lần đi xem concert khác, tôi cùng những người bạn lên kế hoạch đặt vé từ khá sớm, nhưng đáng tiếc là không thể mua được vé CAT 1 gần sân khấu mà chỉ có thể ''ngậm ngùi'' mua vé CAT 2. Cũng may là trong hành trang đi dự concert lần này tôi đã thủ sẵn một món vũ khí bí mật: chiếc Galaxy S24 Ultra - smartphone ''siêu zoom'' đã được nhiều người sử dụng chụp hình thần tượng trong những buổi concert lớn.

Màn hình LED lớn để những người đứng ở xa như tôi cũng có thể thấy sân khấu

Đứng ở khán đài xa sân khấu nhưng không khí vẫn cuồng nhiệt, vẫn có ghế để ngồi chứ không chen chúc ở những khu vực đứng. Là một show diễn tầm cỡ quốc tế của một danh ca lớn, Eras Tour được đầu tư âm thanh, ánh sáng rất bài bản. Tại show có màn hình LED lớn để chiếu lại những cảnh trên sân khấu, để cả những người đứng xa như tôi cũng có thể thưởng thức một cách trọn vẹn.

Giây phút chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, Taylor bước lên sân khấu và những ''Swifties'' ở dưới hò reo vang một khoảng trời. Vì đây là show diễn duy nhất của Eras Tour tại Đông Nam Á, nên bên cạnh những fan từ Singapore thì rất nhiều những fan từ những nước khác như Malaysia, Thái Lan và chắc chắn là Việt Nam cũng đổ dồn về Marina Bay Sands để được thưởng thức không khí có 1-0-2 này.

Đã hâm mộ Taylor từ lâu, nên được nghe chị ấy hát live những bài đã quá thân thuộc như You Belong With Me, Love Story, Enchanted, 22… mà tôi không giấu nổi cảm xúc, vừa hát theo vừa nổi hết da gà vì được hòa mình vào không khí đầy nhiệm màu bên cạnh những fan khác. Qua từng set nhạc là một thời kỳ mới của âm nhạc Taylor, ta thấy được sự trưởng thành, đổi mới không ngừng của Taylor để đến được vị thế ngày hôm nay.

Tất nhiên đi show cũng phải có ''thành quả'', chụp hình lại để khoe ngay trong lúc show diễn ra và làm kỷ niệm mãi về sau. Lý do Galaxy S24 Ultra được tôi lựa chọn để đi ''đu idol'' là vì khả năng zoom xa rất mạnh mẽ của chiếc smartphone này. Ảnh chụp ở mức 30 - 40x vẫn có đủ độ nét, đặc biệt là nhìn không bị nhiễu mặc dù show diễn ra vào buổi tối.

Một tính năng tôi cũng cảm thấy rất hữu ích đó là khi chống rung quang học khi zoom lớn. Được gặp idol khiến tôi ''tim đập, chân run'' và run cả tay lúc cầm máy chụp, nếu không có tính năng zoom có lẽ hơn một nửa số ảnh chụp được sẽ mờ, nhòe và không sử dụng được.

Rời show về trở về Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy còn ''lâng lâng'' với buổi diễn mãn nhãn, ''sướng tai'' dài tới 3 tiếng này. Tuy vậy tôi cũng cảm thấy một chút hụt hẫng, vì nếu như có thể mua được vé CAT 1 để đứng thật gần với idol thì sẽ còn tuyệt biết mấy. Cũng may là có Galaxy S24 Ultra ''cứu cánh'' để tôi có những bức ảnh lưu niệm, chứ không thì ''chịu trận'' luôn rồi!