Ngắm sao Việt diện áo dài cực duyên dáng trong mùa cưới và đây là loạt địa chỉ bạn có thể học lỏm để sắm theo

Những tháng cuối năm được xem là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức tiệc cưới. Cũng trong khoảng thời gian này, showbiz Việt liên tiếp đón nhận rất nhiều tin vui các các cặp đôi nổi tiếng. Trong đó, 2 đám cưới rầm rộ nhất thời gian gần đây phải kể đến Puka - Gin Tuấn Kiệt và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Bên cạnh thiết kế váy và vest cưới cho cô dâu chú rể, thì áo dài cũng là trang phục được nhiều người quan tâm.

Áo dài được lựa chọn trong lễ ăn hỏi của dàn sao Việt.

Điểm chung của những thiết kế áo dài mà dàn sao Việt lựa chọn chính là kiểu dáng thanh lịch, duyên dáng và mang đậm nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Ngoài phom dáng áo dài truyền thống của các cô dâu, nhiều khách mời tham dự cũng không quên đầu tư cho mình những mẫu áo dài cách tân xinh xắn để chung vui cùng cô dâu chú rể. Nhân đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo các địa chỉ sắm áo dài của dàn sao Việt để chuẩn bị cho lễ cưới, lễ ăn hỏi của chính mình hay tham dự người vui của bạn bè và người thân.

Áo dài cho cô dâu và chú rể

Trong lễ ăn hỏi tại nhà, cô dâu Puka đã diện lên mình chiếc áo dài cách tân màu đỏ thắm của Xéo Xọ. Mẫu áo này có kiểu dáng suông rộng với phần ống tay lửng vô cùng dịu dàng. Áo không có nhiều họa tiết mà gân ấn tượng với gam màu đỏ nổi bật tượng trưng cho sự hoan hỉ và may mắn. Được biết, giá của thiết kế này là 5.580.000 VNĐ.

Cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt cũng lựa chọn bộ đôi áo dài màu hồng nhẹ nhàng của Áo Dài Minh Châu. Mẫu áo này mang đậm thiết kế truyền thống của Việt Nam với điểm nhấn là họa tiết in nổi màu trắng vô cùng tinh tế. Được biết, giá áo dài của cô dâu là 18 triệu đồng, của chú rể là 8 triệu đồng.

Nơi mua: Áo Dài Minh Châu - Giá: 8 - 18 triệu đồng

Trong bộ ảnh cưới của mình, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lựa chọn thiết kế áo dài cách tân màu hồng của thương hiệu Hà Cúc. Nếu như thiết kế của chú rể có phần tối giản thì mẫu áo dài của cô dâu lại ân ấn tượng với họa văn in nổi vô cùng thanh tao và nền nã trên thân áo. Hiện tại, áo dài của Đoàn Văn Hậu có giá 3,5 triệu đồng, áo dài của Doãn Hải My có giá 4,5 triệu đồng.

Trong lễ ăn hỏi, cặp đôi tiếp tục lựa chọn các thiết kế áo dài của thương hiệu Hà Cúc. Cặp áo dài trắng đầu tiên được Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu diện khi ra mắt 2 gia đình. Giá bán của 2 chiếc áo dài này là 10 triệu đồng (chú rể) và 12 triệu đồng (cô dâu).

Nơi mua: Áo Dài Hà Cúc - 10 - 12 triệu đồng

Khi đưa dâu về quê nhà Thái Bình của chú rể, cặp đôi lựa chọn thiết kế áo dài sắc đỏ nổi bật có tên "Song Hỷ Đăng Khoa''. Bên cạnh các thiết kế đính kết truyền thống, 2 chiếc áo này còn có thêm các chi tiết ngôi sao 5 cánh được đính khéo léo, kết hợp với tông đỏ để nhắc nhớ về màu cờ sắc áo mà Đoàn Văn Hậu thường khoác lên mình. Giá bán của áo dài nam là 12 triệu đồng, áo dài nữ là 14 triệu đồng.

Trong lễ ăn hỏi của mình, ''cô dâu tháng 10'' Thanh Hằng diện mẫu áo dài Phấn Liên có kiểu dáng cách tân với phần tay lửng và gam màu hồng nhạt. Sản phẩm được làm bằng chất liệu 100% tơ tằm dệt và lụa tổng hợp nên đảm bảo độ dễ chịu và mát mẻ cho người mặc. Giá của thiết kế này là 5.580.000 đồng.

Áo dài cho khách mời

Khi tham dự lễ ăn hỏi hoặc lễ cưới của bạn bè, chị em nên lựa chọn những mẫu áo dài cách tân với gam màu nhẹ nhàng và dịu mắt. Gợi ý đầu tiên mà bạn có thể tham khảo chính là mẫu áo dài của Mai Hà Trang - vợ cầu thủ Hà Đức Chinh. Được biết, đây là thiết kế của local brand Lalin và có giá bán 1.490.000 đồng.

Nơi mua: Lalin - 1.490.000 đồng

Cũng tham dự lễ ăn hỏi của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, Hòa Minzy diện lên mình áo dài Thanh Ngọc của nhà Xéo Xọ. Chiếc áo này có thiết kế cách tân tương đối đơn giản tuy nhiên tông màu xanh ngọc lại giúp Hòa Minzy trông trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều. Hiện sản phẩm được bán với giá 5.580.000 đồng.

Mới đây, Midu đã mặc mẫu áo dài Hồng Cầm của Xéo Xọ trong lễ ăn hỏi của em trai. Thiết kế mà cô nàng lựa chọn có sự kết hợp giữa tông hồng phấn nhẹ nhàng và hồng cánh sen đằm thắm, trông vô cùng duyên dáng và tinh tế. Giá bán của thiết kế này rơi vào khoảng 3 - 5 triệu đồng.