Vợ tiểu thư của Đoàn Văn Hậu chia sẻ về 4 sản phẩm kem chống nắng “chân ái”: Chăm bảo vệ thế này bảo sao da dẻ nàng đẹp mê

Sở hữu làn da căng mọng và trắng sáng, vợ mới cưới của Đoàn Văn Hậu thường xuyên nhận được những lời khen có cánh từ hội chị em cũng như vô vàn câu hỏi xoay quanh bí quyết chăm sóc da. Mới đây, cô nàng đã tiết lộ một loạt các sản phẩm kem chống nắng mà bản thân đang sử dụng để thỏa mãn sự tò mò của hội chị em. Được biết, chống nắng là một trong những công đoạn bảo vệ da mà Doãn Hải My vô cùng chú trọng. Vì vậy, cô nàng đã sử dụng qua rất nhiều loại kem chống nắng khác nhau trên thị trường để có thể tìm được ''chân ái'' phù hợp với làn da của bản thân.

Trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My cho biết hiện đang sử dụng 3 loại kem chống nắng hàng ngày cho da. Hầu hết, các sản phẩm mà người đẹp sinh năm 2001 lựa chọn đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng trong giới skincare với chỉ số chống nắng cao giúp bảo vệ tối ưu cho làn da trước tác động của tia UV và môi trường.

Sản phẩm đầu tiên mà Doãn Hải My giới thiệu là kem chống nắng Clarins UV Plus 5P Rose SPF50/PA+++. Đây là em kem chống nắng đồng hành cùng với Hải My lâu nhất. Với chiết xuất lá xoài hữu cơ, em này giúp tiết ra các phân tử chống oxy hóa và hoạt động như 1 lá chắn tự nhiên, bảo vệ và chống lại tia UV. Ngoài ra, sản phẩm không nâng tông cho lớp finish bóng nhẹ, phù hợp với da thường và da khô. Sản phẩm hiện đang có giá 990.000 VNĐ.

Madagascar Centella Air-Fit SunCream SPF50+ PA++++ là loại kem chống nắng mà Hải My sử dụng gần đây. Cô cho biết khá ưng ý với em này vì có khả năng nâng tông nhẹ, khi thoa lên da tạo cảm giác mướt, không quá bóng hay quá khô. Bên cạnh công dụng chống nắng, em này còn hỗ trợ chống lão hóa, kháng viêm và phục hồi da nhờ các thành phần nổi bật như: chiết xuất rau má vùng Madagascar giàu vitamin B,C và polyphenol.



Doãn Hải My cũng đang sử dụng dòng kem chống nắng nổi tiếng của nhà Dr.G - Brightening Up Sun+ SPF50+ PA+++. Cô nàng nhận xét, ưu điểm của em này chính là nâng tông nhẹ, có thể che phủ, thoa lên da khá ráo mịn và hợp với làn da thiên dầu. Được biết, đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học đang rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc. Không chỉ tốt, giá bán của em này còn vô cùng bình dân chỉ 424.000 VNĐ.



Chưa dừng lại ở đó, khi đi biển, Hải My còn ''apply'' thêm một lớp kem chống nắng dạng xịt của nhà Anessa để đảm bảo làn da được bảo vệ cẩn thận. So với 3 sản phẩm còn lại, em kem chống nắng này tiện lợi hơn vì có thiết kế dạng xịt và có thể sử dụng cho cả da mặt và da body. Hiện sản phẩm này đang được bán với giá 455.000 vNĐ.