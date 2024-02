Ngạc nhiên chưa: Katy Perry bất ngờ đến xem The Eras Tour của Taylor Swift, biểu cảm thế nào mà gây bão MXH?

Vào chiều ngày 23/2 (giờ Australia), Taylor Swift đã đem đêm diễn The Eras Tour đến 81.000 khán giả tại thành phố Sydney. Đến tham dự concert của Taylor Swift hôm nay còn có bạn trai Travis Kelce, dàn sao Taika Waititi, Rita Ora. Thế nhưng mọi sự chú ý đã đổ dồn vào Katy Perry.

Trên khán đài, Katy Perry vui vẻ nhập hội với Taika Waititi, Rita Ora và sẵn sàng "quẩy" theo concert. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 trông rất thoải mái và hào hứng, cô thậm chí còn nhận vòng tay tình bạn từ các Swifties. Hành động "tình thương mến thương" của 2 ngôi sao từng cạch mặt nghỉ chơi khiến mạng xã hội bùng nổ, làm nhiều netizen vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người còn hóng chờ biểu cảm của Katy Perry khi Taylor Swift hát Bad Blood - ca khúc có nội dung "đá đểu" Katy.

Katy Perry bất ngờ xuất hiện tại The Eras Tour của Taylor Swift ở Sydney, Australia. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội, được netizen rần rần bàn tán

Giọng ca Roar hào hứng nhập hội với Rita Ora, Taika Waititi trên khán đài

Katy Perry còn vui vẻ nhận vòng tay tình bạn từ các Swifties

Thời mới bước vào showbiz, Taylor Swift và Katy Perry có mối quan hệ khá thân thiết. Thế nhưng đến năm 2013, mẫu thuẫn giữa 2 ca sĩ đã bùng nổ từ việc 3 vũ công bỏ ngang tour diễn của Taylor để sang đầu quân cho Katy. 3 vũ công này cho biết Katy Perry đã mời họ, họ nhanh chóng nhận lời vì trong tour của Taylor Swift, họ không được nhảy nhiều.

Taylor Swift vô cùng tức giận và cho rằng đây là hành động "đâm sau lưng" của người chị thân thiết. Đến năm 2014, Taylor Swift tung MV Bad Blood với ca từ đả kích Katy Perry nặng nề, với sự góp mặt của dàn mỹ nhân showbiz trong trang phục chiến đấu hầm hố. Katy Perry cũng không vừa khi tung MV Swish Swish để đá đểu Taylor Swift. Mối thâm thù của "chị chị em em" Taylor - Katy từng khiến truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Katy Perry và Taylor Swift thời còn thân thiết với nhau

Sau đó, giữa họ có mối "thâm thù đại hận" chấn động showbiz

Bẵng đi đến năm 2019, mối quan hệ giữa cả 2 lại khiến truyền thông dậy sóng. Lần này, họ đã làm hòa với nhau sau nhiều năm mâu thuẫn. Katy Perry thậm chí còn xuất hiện trong MV You Need To Calm Down của Taylor Swift. Trả lời báo chí, Taylor cho biết Katy đã chủ động làm hòa với cô từ tháng 5/2018.

Katy Perry và Taylor Swift còn ôm nhau thắm thiết trong MV You Need To Calm Down

Nguồn: Twitter