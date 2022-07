Ngã vào thùng nước của gia đình, bé 8 tháng tuổi suýt tử vong

Ngày 8/7, BV Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi H.V.S. (8 tháng tuổi, trú tại Quảng Bình) bị ngạt nước do ngã vào thùng đựng nước của gia đình.

Bệnh nhi đang được cấp cứu tại BV

Trước đó, bệnh nhi được chuyển đến BV cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, dấu hiệu sinh tồn không bắt được, bụng chướng. Gia đình cho biết, vì sơ suất, trong lúc người nhà không để ý, cháu bé đã lại gần thùng đựng nước không may ngã cắm đầu vào thùng. Gia đình phát hiện nên đã sơ cứu và đưa bé đến BV cấp cứu.

Tại BV, bệnh nhi được chẩn đoán là ngừng hô hấp tuần hoàn do đuối nước ở mức độ nặng. Các y bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện ép tim, bóp bóng qua nội khí quản, đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở oxy.

Sau 15 phút cấp cứu, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại. Ngay sau đó, cháu bé đã được chuyển đến đơn nguyên Hồi sức tích cực chống độc-Nhi-Sơ sinh của BV tiếp tục cấp cứu.

Sau một ngày điều trị tại đây, bệnh nhi đã tỉnh hơn, tự thở được và được rút ống. Hiện, cháu bé đã phục hồi gần như hoàn toàn và chưa có dấu hiệu di chứng.

Các bác sĩ cho biết, hiện nay đang vào mùa hè, thời tiết nóng bức nhu cầu đi bơi của người dân cũng tăng lên, đây cũng là thời điểm các vụ tai nạn đuối nước gia tăng. Với bản tính hiếu động, tò mò, thích nghịch nước của trẻ hoặc do sự chủ quan, bất cẩn của người lớn trong quản lý, giám sát đã dẫn đến việc xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Do đó việc dạy bơi và trang bị các kỹ năng phòng tránh đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em rất cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Các bác sĩ còn cho biết thêm, phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc để lại di chứng não bởi không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách. Vì vậy, việc sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật khi trẻ bị đuối nước cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn. Do đó, phụ huynh cũng cần trang bị kỹ năng sơ cứu đuối nước để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.