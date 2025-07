Làm rõ việc nam sinh ở Huế bị người đàn ông xích chân, hành hung

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Việt Thành - Chủ tịch UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, vừa chỉ đạo cơ quan Công an thực hiện xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh trên địa bàn bị người đàn ông dùng dây xích, xích chân vào cột bê tông rồi hành hung. Đồng thời, củng cố hồ sơ để có phương hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Gia đình phản ánh việc cháu Lê Văn Tiến D bị ông Mai Văn C xích chân vào cột, hành hung.

Được biết, trước đó, anh Lê Văn M (SN 1986, trú tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái) trình báo việc con trai là cháu Lê Văn Tiến D (SN 2011) bị ông Mai Văn C (trú tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái) dùng dây xích để xích chân, đồng thời dùng thanh sắt đánh cháu D.

Những vết thương trên cơ thể của cháu D bị cho là do ông Mai Văn C đánh đập. (Ảnh gia đình cung cấp).

Theo trình báo của gia đình, tối 13/7, cháu Lê Văn Tiến D. xin đi chơi cùng các bạn. Trong quá trình đi chơi, nhóm bạn của cháu D. có xích mích với con của ông C. nên những cháu này rủ nhau dùng đá và vỏ chai bia ném lên mái tôn nhà của ông C. Khi ông C phát hiện vụ việc thì cả nhóm bỏ chạy, riêng cháu D bị người đàn ông này bắt được.

Sau đó, ông C dùng sợi dây xích để xích một chân của cháu D vào cột trụ bê tông rồi dùng thanh sắt để đánh lên người cháu. Nghe tiếng la của cháu D, một số người dân xung quanh chạy đến để xem, đồng thời dùng điện thoại chụp lại hình ảnh cháu D đang bị xích và trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng.