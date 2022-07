Sang nhà bà chơi, hai cháu bé đuối nước thương tâm

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (huyện Việt Yên) cho biết, khoảng 18h ngày 7/7, UBND xã và Công an xã Hồng Thái nhận tin báo của anh Thân Văn L (trú tại thôn Như Thiết), xã Hồng Thái về việc con gái và cháu anh đi chơi từ sáng không thấy về. Con gái anh L là cháu Thân Ngọc Thanh P (SN 2013, trú thôn Như Thiết) và cháu gái là Nguyễn Thùy L (SN 2010, trú thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung) rủ nhau đi chơi.

Nhận được thông báo, cơ quan chức năng xã Hồng Thái tổ chức đi tìm kiếm. Người dân trong xã phát hiện 2 cháu đi xe đạp điện trên tuyến nối thôn Như Thiết, xã Hồng Thái với thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung vào khoảng 8h sáng ngày 7/7.

Công an xã Hồng Thái rà soát camera thấy 2 cháu có đi qua tuyến đường trên từ 7h55 nhưng không thấy quay lại.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tìm kiếm hai cháu bé bị đuối nước

Khoảng 21h45 ngày 7/7, cơ quan chức năng đã vớt được xe đạp điện của 2 cháu. Ngay sau đó, Công an xã Hồng Thái đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Việt Yên đề xuất lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 2 cháu bé. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Việt Yên lực, các lực lượng ở xã Hồng Thái và người dân đã tổ chức tìm kiếm 2 cháu bé xung quanh khu vực trên.

Đến 1h15 ngày 8/7, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của cháu Nguyễn Thùy L dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 700m. Đến 6h10 ngày 8/7, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể của cháu Thân Ngọc Thanh P dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 900m.

Ông Mạnh cho biết thêm, qua nắm tình hình sáng ngày 7/7, hai cháu bé đèo nhau từ nhà của cháu Thân Ngọc Thanh P ở thôn Như Thiết đi sang nhà bà ngoại của cháu P (bà nội của cháu L) ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung chơi. Khi đi qua đoạn đường do những ngày trước có mưa lớn nên ngập nước và chảy xiết qua đường có thể bị nước cuốn dẫn đến tử vong đuối nước.