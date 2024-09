Neverfull Inside Out: Lộ diện thiết kế túi hai mặt của Louis Vuitton

Louis Vuitton đã biến chiếc túi tote quen thuộc trở thành một trong những thiết kế biểu tượng của thương hiệu với tên gọi thú vị: "Neverfull" ra mắt vào năm 2007. Kể từ đó, chiếc túi hình thang có hoa văn Monogram tạo nên một "cơn sốt" trong giới mộ điệu, đồng hành cùng các fashionista và ngôi sao thế giới trong nhiều hoạt động thường ngày. Mùa mốt Thu-Đông năm nay, vẻ đẹp vượt thời gian của túi Neverfull được biến tấu trong phiên bản Neverfull Inside Out với thiết kế hai mặt độc đáo.

Thiết kế đa năng của Neverfull Inside Out cho phép người dùng linh hoạt biến đổi diện mạo của túi theo trang phục và tâm trạng.

Vẫn giữ phom dáng đặc trưng của dòng túi Neverfull biểu tượng, phiên bản túi Neverfull Inside Out sở hữu thiết kế hai mặt với lớp hoàn thiện và họa tiết khác nhau. Một mặt túi khoác lên chất liệu Monogram Canvas đặc trưng của Louis Vuitton và mặt còn lại bằng vải dệt có họa tiết kẻ sọc trong gam màu bắt mắt hoặc bằng chất liệu da có vân. Thiết kế túi cũng chú trọng đến độ bền cho Neverfull Inside Out với lớp lót túi được điều chỉnh để chống chịu tốt, giúp nâng tầm trải nghiệm sử dụng linh hoạt cho cả hai mặt túi. Ở phiên bản túi với kích thước lớn hơn, các móc bổ sung giúp tạo nên dáng túi hobo thời thượng. Đặc biệt, họa tiết kẻ sọc và thời gian thành lập của thương hiệu được in tinh tế trên ngăn phụ có khóa kéo bên trong thân túi.

Phiên bản túi Neverfull Inside Out có một mặt được làm bằng da có vân và mặt còn lại bằng chất liệu Monogram Canvas.

Phiên bản khác có một mặt bằng chất liệu Canvas chống thấm nước và một mặt họa tiết kẻ sọc trong các gam màu nổi bật: Vàng nghệ, đỏ và hồng đậm Pondichéry.

Bên cạnh đổi mặt túi, có thể điều chỉnh phom dáng túi tote sang dáng túi hobo bằng móc cài và hai dây rút bên hông.

Từ ngày làm việc bận rộn, chuyến công tác xa, đến kỳ nghỉ ngắn ngày và dài ngày, mẫu túi Neverfull Inside Out là bạn đồng hành lý tưởng. Dù sở hữu trọng trọng lượng khá nhẹ, chất liệu da cao cấp của Neverfull Inside Out vẫn đảm bảo độ bền chắc cho túi. Với phần quai túi thanh mảnh cùng dây đeo dễ dàng tháo rời và điều chỉnh độ dài, túi đem lại cảm giác thoải mái khi có thể linh hoạt đeo trên vai hay cánh tay. Phom dáng hình thang đặc trưng của Inside Out là điểm cộng giúp tối ưu hóa không gian rộng rãi cho ngăn chứa đồ bên trong.

Tạo điểm nhấn cho bản phối với biểu tượng Monogram cổ điển hay phá cách với bảng màu sống động, tất cả đều nằm trọn vẹn trong thiết kế hai mặt đột phá của chiếc túi Neverfull Inside Out.