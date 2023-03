Nếu là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, bạn sẽ làm gì?

Chốn công sở, trường học… hay nói đúng hơn là những nơi có nhiều sự giao tiếp và các mối quan hệ, những tin đồn thất thiệt và trở thành nạn nhân trong các trò đùa ác ý là chuyện không còn xa lạ.

Thật sự không có cảm giác nào tồi tệ hơn khi bản thân bị vướng vào những chuyện rắc rối giả dối. Vậy nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

3 câu chuyện được chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và chia sẻ tâm sự của Trung Quốc) sẽ cho bạn cái nhìn chân thật hơn về lòng người và loại phiền phức tai hại trong xã hội:

Ảnh minh họa

Chia sẻ của @Chú mèo đen

Chỗ làm trước của tôi nam nhiều hơn nữ. Trong một lần team building, mọi người chơi rất muộn. Một anh đồng nghiệp (gọi tắt là A) phải lòng cô gái làm cùng bộ phận, đã chủ động lái xe tiễn cô ấy về nhà, cả hai đều không hề say xỉn. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp nam khác cũng thuận đường đi nhờ xe về.

Kết quả, ngày hôm sau có tin đồn khắp công ty, A và cô em đồng nghiệp xinh đẹp đã có gì đó với nhau. Nhưng không thể ngờ hơn là A lại là người tung tin, hắn không bao giờ nói rõ ràng, chỉ nói chuyện theo kiểu bông đùa. Nếu ai đó hỏi, hắn chỉ trả lời: "Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng đoán bừa". Chưa hết, một nhóm đồng nghiệp nam đã hùa theo trò đùa này, vô tình "tiếp tay" cho gã đàn ông xấu tính theo đuổi nữ đồng nghiệp.

Ít ngày sau, một tin đồn khác khiến công ty xôn xao hơn. Đó là kỹ năng giường chiếu của một đồng nghiệp nam nào đó vô cùng tệ...

Ngay sau đó, A bắt đầu thanh minh khắp nơi rằng hắn hoàn toàn không hề dính líu đến em gái làm cùng bộ phận. Thế là tin đồn thất thiệt trước đó đã được đính chính. Ấn tượng xấu về A lại khiến hắn phải chủ động nghỉ việc và ngậm ngùi ra đi.

Chia sẻ của @Quả anh đào nhỏ

Tôi là một nạn nhân trong tin đồn không mấy lành mạnh và tôi đã chống trả thành công. Vấn đề này thực sự phụ thuộc vào việc các cô gái có thể dũng cảm đấu tranh cho chính mình hay không.

Chuyện trở lại năm 2010. Khi tôi còn học đại học, chàng trai mà tôi đang theo đuổi đã tung tin đồn rằng hai đứa đã “quan hệ giường chiếu” và đăng lên một nền tảng chia sẻ và tâm sự khá lớn. Kết quả là cả trường ai cũng biết. Trên thực tế, tôi không hề lên giường với anh ta, nhưng tôi không cách nào chứng minh được điều đó.

Thời điểm đó, tôi tự hỏi: Chẳng lẽ theo đuổi một người là cái tội hay sao? Tại sao tôi lại trở thành đối tượng để bị đùa giỡn như vậy?

Ảnh minh họa

Sau vài đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định lên tiếng để lấy lại sự trong sạch cho mình. Tôi nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô và ban giám hiệu, đưa ra bằng chứng chứng minh tôi không liên quan đến tin đồn thất thiệt đó.

Trời không phụ lòng người. Sự can thiệp của ban giám hiệu đã khiến người con trai xấu xa kia sợ hãi và ra mặt đính chính. Những điều tôi kể ra có lẽ bạn sẽ cho rằng quá đơn giản và không có gì to tát. Nhưng phải là người trong cuộc và trải qua tất cả điều này, bạn mới biết nó kinh khủng đến mức nào. Đó cũng chính là lý do tôi mạnh mẽ tìm lại công lý cho mình.

Chia sẻ của @Người dùng ẩn danh

Trước đây công ty có một cuộc thi được tổ chức nội bộ và tôi là người chiến thắng kèm theo một vài phúc lợi về phần thưởng và ngày nghỉ phép. Sau đó, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng tôi ngoại tình với một lãnh đạo đã có gia đình.

Những loại tin đồn kiểu này khiến các đồng nghiệp thích thú, đặc biệt là những người đã thất bại trong cuộc thi. Họ tin và lan truyền bất kể thông tin có căn cứ hay không.

Tôi không biết ai đứng sau và tôi cũng không cách nào giải thích với mọi người rằng tôi và lãnh đạo vô tội. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành hơn nửa năm để hỏi thăm hai hoặc ba người đồng nghiệp tốt trong công ty để tìm ra ai đã tung ra tin đồn. Cuối cùng mới phát hiện mọi nguồn cơn đến từ một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi. Cô ta kiếm ít tiền hơn tôi, vì vậy cảm thấy bực bội và bịa ra tin đồn này một cách vô cớ.



Ngay khi tôi đang nghĩ cách để đưa mọi chuyện ra ánh sáng thì một thông tin chấn động khác lan truyền khắp công ty. Lần này có hình ảnh và bằng chứng hẳn hoi. Thì ra cô đồng nghiệp ác ý hại tôi đang bí mật tay trong tay với một đồng nghiệp nam đã có gia đình.

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao cô ta lại bịa ra tin đồn ác ý về tôi. Thì ra, mọi cái đúng sẽ luôn đúng, trò xấu sớm muộn cũng bị phơi bày.

Nguồn: Zhihu