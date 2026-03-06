Nếu đề xuất của bà mẹ Hà Nội này thành sự thật thì ai còn dám làm giáo viên mầm non?

"Các mẹ ơi cho em hỏi chút. Lớp các bé đi học mình có yêu cầu camera có tiếng được không ạ?" - Một câu hỏi tưởng như rất nhỏ trong một nhóm phụ huynh Hà Nội trên mạng xã hội mới đây lại bất ngờ mở ra cuộc tranh luận khá lớn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, chạm đến những nỗi lo và áp lực vốn âm thầm tồn tại trong việc gửi trẻ đi học.

Ảnh minh hoạ

Camera có tiếng, nên hay không?

Không ít người chỉ trích bà mẹ này. Họ bày tỏ sự lo ngại nếu camera trong lớp học vừa ghi hình vừa ghi âm thì môi trường làm việc của giáo viên mầm non sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Theo cách nhìn này, việc giám sát quá chặt chẽ dễ khiến giáo viên luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bởi bất kỳ lời nói nào trong lớp cũng có thể bị cắt ra khỏi bối cảnh rồi đưa lên mạng. Khi mọi cử chỉ và âm thanh đều có thể trở thành bằng chứng để đánh giá, nghề dạy trẻ vốn đã áp lực có nguy cơ trở thành công việc mà nhiều người e ngại.

Quan tâm con là điều dễ hiểu, mức độ giám sát đi quá xa, nó có thể vô tình biến camera thành công cụ nghi ngờ hơn là công cụ hỗ trợ. Trong khi đó, mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên vốn cần sự tin tưởng nhất định để có thể cùng chăm sóc một đứa trẻ.

"Niềm tin của phụ huynh, tạo nên tâm huyết của giáo viên, muốn con đi học hạnh phúc mà suốt ngày soi mói giáo viên lấy đâu ra tiết học hạnh phúc. Tinh thần thoải mái thì hạnh phúc mới bu vào. Tôi cũng có con học mầm non nhưng tôi cảm thấy yên tâm vì con còn quý cô hơn quý mẹ. Nếu lắp camera có tiếng, ngay cả chút riêng tư còn không có, ai còn dám làm cô giáo mầm non?", một người nêu ý kiến.

Tuy vậy, nhiều người làm cha mẹ lại thừa nhận rằng mong muốn quan sát con qua camera phần lớn xuất phát từ sự lo lắng tự nhiên. Đặc biệt với những gia đình lần đầu gửi con đi học, cảm giác giao một đứa trẻ nhỏ cho người khác chăm sóc cả ngày không phải chuyện dễ dàng. Không ít phụ huynh kể rằng trong những ngày đầu con đến lớp, họ từng nhiều lần mở camera chỉ để nhìn xem con có đang ăn, đang chơi hay đang ngủ yên hay không.

Có những bà mẹ chia sẻ trải nghiệm khi con đi học mầm non rằng những ngày đầu thường rất khó khăn. Trẻ khóc nhiều, bám mẹ, còn phụ huynh thì vừa đi làm vừa thấp thỏm. Nhưng sau một thời gian, khi thấy con bắt đầu quen lớp, biết hát, biết kể chuyện ở trường và thậm chí mỗi sáng đều háo hức đòi đi học, cảm giác lo lắng cũng dần được thay bằng sự tin tưởng. Với họ, camera chỉ là cách để thỉnh thoảng nhìn con từ xa, chứ không phải để theo dõi từng hành động của giáo viên.

Chăm sóc trẻ nhỏ trong môi trường tập thể chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Ở nhà chỉ có một đứa trẻ đã đủ khiến người lớn mệt mỏi, trong khi một lớp mầm non thường có vài chục em. Trẻ ở lứa tuổi này hiếu động, dễ khóc, dễ tranh đồ chơi và cũng dễ bị trầy xước khi vui chơi. Vì vậy, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất là trẻ được chăm sóc an toàn, ăn ngủ ổn định và vẫn vui vẻ khi đến lớp.

Từ phía giáo viên mầm non, câu chuyện lại mang một góc nhìn khác. Những người từng đứng lớp cho biết giai đoạn đầu năm học, khi nhiều trẻ lần đầu rời vòng tay gia đình, là khoảng thời gian vất vả nhất. Chỉ cần một em khóc, những em khác có thể khóc theo. Có trẻ bám cô liên tục, có trẻ dỗ mãi mới chịu ngủ. Trong lớp học nhỏ, giáo viên phải vừa chăm sóc, vừa dỗ dành, vừa giữ trật tự để các em khác không bị ảnh hưởng.

Áp lực của nghề cũng không chỉ nằm trong giờ học. Một giáo viên thừa nhận mỗi khi phụ huynh nhắn tin buổi tối hỏi về một vết trầy hay một thay đổi nhỏ của con, họ thường phải cố nhớ lại cả ngày hôm đó đã diễn ra những gì. Bởi với trẻ nhỏ, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ khiến phụ huynh lo lắng.

Trong bối cảnh đó, việc camera có ghi âm hay không trở thành câu hỏi vượt ra ngoài vấn đề kỹ thuật. Nó phản ánh một nỗi băn khoăn lớn hơn: làm sao để vừa đảm bảo sự minh bạch trong chăm sóc trẻ, vừa giữ được không gian nghề nghiệp đủ thoải mái để giáo viên có thể làm việc bằng sự kiên nhẫn và tình cảm.

Câu chuyện từ một bài đăng nhỏ trên mạng xã hội vì thế đã mở ra một vấn đề lớn hơn: việc nuôi dạy trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay nhà trường riêng lẻ. Giữa phụ huynh và giáo viên, điều cần thiết nhất vẫn là sự phối hợp và tin tưởng. Khi hai phía có thể nhìn về cùng một mục tiêu, đó là sự an toàn và phát triển của trẻ, những tranh luận quanh chiếc camera có lẽ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.