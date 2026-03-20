“Nếu cả đời này không được làm công việc mơ ước thì sao?” - cô gái 20 tuổi hỏi nữ CEO, đáp án bất ngờ

Có một áp lực rất âm thầm nhưng ngày càng phổ biến trong đời sống của người trẻ: phải sớm tìm được “công việc mơ ước” và đi đúng con đường ngay từ những bước đầu tiên.

Áp lực ấy không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành từ nhiều phía – từ những câu chuyện thành công được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội, từ những người xung quanh đã “ổn định sớm”, và đôi khi còn đến từ chính kỳ vọng mà mỗi người tự đặt lên vai mình.

Trong bối cảnh đó, nếu không làm đúng ngành mình từng yêu thích, nhiều người bắt đầu hoài nghi: liệu mình có đang đi sai hướng, hay chỉ đang tạm thời chệch khỏi quỹ đạo lý tưởng?

Trong một buổi trò chuyện về định hướng nghề nghiệp, một cô gái khoảng 20 tuổi đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho một nữ CEO đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc:

“Nếu cả đời này không làm được công việc mơ ước thì sao?”

Ở tuổi 20, không ít người tin rằng mỗi người đều phải có một “công việc mơ ước” - một công việc vừa đúng với đam mê, vừa mang lại cảm giác hứng thú lâu dài, thậm chí là có thể theo đuổi mà không cần quá bận tâm đến những yếu tố thực tế như thu nhập hay áp lực.

Từ đó, một suy nghĩ gần như mặc định được hình thành: làm công việc mình yêu thích đồng nghĩa với hạnh phúc, còn nếu phải làm trái ngành, hoặc chỉ đơn giản là một công việc “tạm thời”, thì rất dễ bị gắn với cảm giác thất bại.

Chính vì vậy, nhiều người dù đã đi làm vài năm vẫn mang trong mình nỗi lo mơ hồ rằng mình đang “lệch quỹ đạo”, rằng con đường hiện tại chỉ là một phương án tạm bợ, và nếu không sớm quay lại đúng hướng, họ có thể sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất của cuộc đời.

Nghe xong câu hỏi, nữ CEO không trả lời ngay lập tức, mà dành vài giây suy nghĩ trước khi đưa ra một câu trả lời rất ngắn gọn:

“Thì làm tốt công việc mình đang có trước đã.”

Nữ CEO đặt câu hỏi ngược lại: “Vậy thế nào mới là công việc mơ ước”.

Bởi trên thực tế, đây là một khái niệm tưởng chừng rõ ràng nhưng lại thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Ở tuổi 18, nhiều người định nghĩa công việc mơ ước là một ngành học “ngầu”, một vị trí được xã hội công nhận, hoặc một hình mẫu thành công mà họ từng nhìn thấy ở đâu đó.

Đến tuổi 25, khi bắt đầu va chạm với thực tế, “mơ ước” có thể trở nên cụ thể và thực dụng hơn, đó là một công việc đủ sống, không quá áp lực, có thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Và khi bước sang những giai đoạn tiếp theo, điều từng được gọi là “công việc mơ ước” đôi khi lại thu gọn lại thành một tiêu chí rất đơn giản: một công việc khiến mình không cảm thấy kiệt sức khi phải lặp lại nó mỗi ngày.

Không phải ai cũng có một ước mơ nghề nghiệp rõ ràng ngay từ đầu, và kể cả khi có, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ giữ nguyên hình dạng trong suốt cả cuộc đời.

Có những người từng theo đuổi một công việc rất cụ thể, nhưng sau vài năm trải nghiệm lại nhận ra rằng điều họ thực sự cần không phải là một vị trí “đúng ngành”, mà là một cách sống phù hợp với bản thân - nơi họ cảm thấy thoải mái, ổn định và có thể duy trì lâu dài.

Ở một góc nhìn khác, câu trả lời của nữ CEO còn chạm đến một thực tế mà nhiều người thường bỏ qua: rất ít người bắt đầu sự nghiệp bằng chính “công việc mơ ước” của mình.

Phần lớn đều phải đi qua những công việc rất bình thường, thậm chí là những lựa chọn mang tính tạm thời, trước khi tìm ra hướng đi phù hợp hơn.

Nhưng chính những giai đoạn đó lại đóng vai trò quan trọng, bởi đó là lúc họ tích lũy kỹ năng, rèn luyện kỷ luật và dần hiểu rõ năng lực cũng như giới hạn của bản thân.

Nói cách khác, công việc hiện tại có thể chưa phải là điểm đến cuối cùng, nhưng lại là bước đệm cần thiết để mở ra những cơ hội phía trước.

Một khía cạnh khác cũng đáng chú ý là: đam mê không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay từ đầu, mà trong nhiều trường hợp, nó được hình thành sau một quá trình đủ dài.

Khi một người đã làm công việc của mình đủ lâu, đủ tốt và bắt đầu nhìn thấy giá trị mà mình tạo ra, cảm giác gắn bó và yêu thích có thể xuất hiện một cách tự nhiên.

Ngược lại, nếu chỉ dừng ở mức “thích” nhưng chưa đủ năng lực để làm tốt, cảm giác chán nản và hoài nghi lại rất dễ xảy ra.

Sau khi nghe câu trả lời, cô gái trẻ ban đầu tỏ ra bất ngờ, bởi nó khác xa với những gì cô từng hình dung về một lời khuyên lý tưởng.

Tuy nhiên, sau một khoảng lặng ngắn, cô chỉ gật đầu, như thể đã phần nào hiểu được ý nghĩa phía sau câu nói tưởng chừng đơn giản ấy.

Khi câu chuyện được chia sẻ lại, nhiều người cũng có những phản ứng tương tự: có người bật cười vì cho rằng câu trả lời “hơi phũ”, nhưng cũng không ít người thừa nhận rằng chính sự thẳng thắn đó lại khiến họ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Bởi đôi khi, điều khiến người ta áp lực không phải là việc chưa đạt được công việc mơ ước, mà là cảm giác mình đang đứng yên và không biết nên tiếp tục như thế nào.

Trên thực tế, không phải ai cũng có cơ hội làm đúng công việc mình từng mơ ước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không thể xây dựng một cuộc sống ổn định và có ý nghĩa.

Có những người bắt đầu từ những lựa chọn rất bình thường, nhưng bằng cách kiên trì và nghiêm túc với công việc của mình, họ dần tạo ra những cơ hội mới và tiến gần hơn đến điều mình mong muốn

Vì vậy, câu hỏi “nếu cả đời này không làm được công việc mơ ước thì sao?” có lẽ không cần một câu trả lời quá phức tạp.

Đôi khi, nó chỉ cần một hướng đi đủ rõ ràng: làm tốt công việc mình đang có, tiếp tục tiến về phía trước, và sẵn sàng điều chỉnh khi cần thiết.

Bởi sau cùng, điều quan trọng không phải là bạn có bắt đầu đúng chỗ hay chưa, mà là bạn có đang nghiêm túc với con đường mình đã chọn hay không.