Netizen xôn xao trước khoảnh khắc Đỗ Thị Hà kéo vali về nhà, điều phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Không phải vì cô xuất hiện ở đâu đó đặc biệt, mà vì hình ảnh ấy gợi ra một cảm giác rất quen: cảm giác "đến lúc phải về nhà".

Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng khiến nhiều người chú ý

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Thị Hà xuất hiện trong bối cảnh một buổi chụp ảnh cuối năm. Studio sáng đèn liên tục, ê-kíp làm việc gấp rút, máy ảnh không ngừng bấm, các concept được thay đổi nối tiếp nhau – một không khí không hề xa lạ với những ai làm việc trong ngành sáng tạo dịp cuối năm

Đỗ Hà xuất hiện trong bối cảnh studio

Giữa nhịp làm việc ấy, hình ảnh Đỗ Thị Hà kéo vali bước ra lại trở thành chi tiết khiến netizen tò mò. Không phải một món đồ thời trang đắt tiền, không phải túi xách hàng hiệu thường thấy, mà là một chiếc vali khá giản dị. Chính sự "lệch nhịp" này khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao Đỗ Thị Hà lại xuất hiện với hành trang như vậy trong thời điểm này?

Khi chiếc vali gợi nhiều hơn một chuyến đi

Những ngày giáp Tết, hình ảnh vali xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết. Trên các chuyến xe, tại sân bay hay bến tàu, đâu đâu cũng thấy người trẻ kéo theo vali – như một dấu hiệu không lời rằng Tết đã thật sự đến gần.

Với nhiều người, chiếc vali lúc này không chỉ để đựng quần áo hay quà biếu. Đó là nơi gói ghém lại cả một năm đã đi qua: những chuyến công tác nối tiếp, những lần đổi việc, những áp lực chưa kịp nói ra, và cả những khoảnh khắc tự hào vì đã cố gắng đến cùng.

Có lẽ vì vậy, hình ảnh chiếc vali bên cạnh Đỗ Thị Hà trong thời điểm cuối năm lại khiến nhiều người thấy quen thuộc. Quen đến mức có thể nhìn thấy chính mình trong đó, một người trẻ bận rộn cả năm, đến cuối cùng chỉ mong được thu xếp mọi thứ để về nhà ăn Tết.

Hoá ra, khoảnh khắc ấy nằm trong một câu chuyện lớn hơn

Sau khi những hình ảnh hậu trường được lan truyền, nhiều người mới nhận ra khoảnh khắc Đỗ Thị Hà kéo vali thực chất xuất hiện trong một TVC Tết vừa được ra mắt

Trong TVC này, Đỗ Thị Hà vào vai chính mình, một người trẻ đang chạy nước rút với công việc cuối năm. Bối cảnh mở đầu là buổi shooting với nhịp làm việc dồn dập: ánh đèn studio, tiếng máy ảnh, những lần thay trang phục liên tục. Mọi thứ diễn ra nhanh, gấp và rất thật, đúng với không khí mà nhiều người trẻ đang trải qua dịp cuối năm.

Bước ngoặt của câu chuyện đến từ một chi tiết rất đời: cuộc gọi từ mẹ với câu hỏi quen thuộc "Về ăn Tết không con?". Không có cao trào kịch tính, chỉ là một khoảnh khắc lặng đi giữa guồng quay công việc, nhưng đủ để khiến nhịp phim chậm lại.

Hình ảnh được cắt từ TVC

Đó cũng là lúc chiếc vali xuất hiện rõ ràng hơn, không còn là đạo cụ của buổi chụp, mà trở thành lựa chọn cho một quyết định rất quen: gói lại công việc, gói lại hành trình của một năm để về nhà.

"Về nhà ăn Tết" – lựa chọn chung của rất nhiều người trẻ

Điều khiến TVC này được chia sẻ không nằm ở kịch bản cầu kỳ, mà ở cảm giác gần gũi. Ai cũng từng có một khoảnh khắc như vậy: đứng giữa deadline, kế hoạch còn dang dở, nhưng trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ rất đơn giản: "thôi, về nhà đã".

Hành trình trở về trong TVC được kể bằng những khung hình nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Chiếc vali được kéo đi không chỉ mang theo hành lý, mà còn là sự háo hức được gặp lại gia đình, được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa sau một năm dài

Không ít người xem xong đã để lại bình luận rằng họ thấy chính mình trong câu chuyện ấy, dù không phải là hoa hậu, cũng không có lịch trình dày đặc như Đỗ Thị Hà.

Và chiếc vali ấy không chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên

Đến cuối TVC, nhiều người mới nhận ra chiếc vali đồng hành cùng Đỗ Thị Hà trong suốt hành trình ấy thuộc về thương hiệu Bamozo. Không xuất hiện ồn ào, không phô trương, chiếc vali được đặt đúng vai trò như một người bạn đồng hành lặng lẽ trên chuyến đi về nhà

Cùng Bamozo gói trọn hành trình - Mang tết về nhà

Theo thông điệp của chiến dịch, Bamozo lựa chọn kể câu chuyện Tết theo cách rất gần với người trẻ. Thay vì nhấn mạnh mua sắm hay thành tựu, thương hiệu tập trung vào khoảnh khắc mà ai cũng trải qua: gói lại một năm đã sống để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Thông điệp "Gói gọn hành trình, mang Tết về nhà" vì thế không chỉ nằm trong TVC, mà phản ánh đúng tâm trạng chung của nhiều người trẻ dịp cuối năm.