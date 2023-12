Netizen tranh cãi về Song Kang và Cha Eun Woo: Không đủ khả năng đóng chính nhưng 1 người ngày càng tiến bộ

Theo Koreaboo, trên các diễn đàn phim ảnh Hàn Quốc đang rộ lên những cuộc tranh luận xoay quanh khả năng diễn xuất của 2 diễn viên nổi tiếng là Cha Eun Woo và Song Kang. Đây là 2 tên tuổi vô cùng nổi tiếng nhưng liên tục gây tranh cãi về khả năng hóa thân nhân vật. Thậm chí, nhiều người còn đặt cho họ những biệt danh không tích cực như "thánh đơ" của làng phim Hàn.

Song Kang và Cha Eun Woo gần đây nhận nhiều lời chê về khả năng diễn xuất.

Ngày 6/12, trang My Daily đăng một bài viết gây chú ý khi thẳng thắn chê khả năng diễn xuất của Song Kang và Cha Eun Woo. Cụ thể, người viết chỉ ra các phim gần đây của 2 nam thần này thường có chỉ số rating lẹt đẹt. A Good Day to Be a Dog của Cha Eun Woo đã phát sóng được 9 tập nhưng tỉ suất người xem không vượt nổi 3%. Trong khi đó, My Demon của Song Kang cũng chỉ đạt rating cao nhất 4,5% và thấp nhất là 3,4% sau 4 tập.



Cha Eun Woo trong A Good Day To Be A Dog.

Song Kang trong My Demon.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận về những khía cạnh cụ thể của diễn xuất của cả hai diễn viên. Đa phần ý kiến cho rằng khả năng của Cha Eun Woo và Song Kang hiện đang ở mức độ tương đương, chưa đủ tầm để đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, ưu điểm của 2 người là thường biết lựa chọn những nhân vật đơn giản, không yêu cầu quá nhiều về khả năng diễn xuất.



Trong những cuộc tranh luận, khó tránh khỏi những sự so sánh về 2 diễn viên. Đa phần netizen hiện đang nghiệp về phía Song Kang, cho rằng ngôi sao sinh năm 1994 đang dần trở nên tốt hơn nhưng vẫn đặc biệt cần cải thiện về đại từ và cách phát âm. Trong khi đó, Cha Eun Woo vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn dù tích cực đóng phim suốt thời gian gần đây.

Một số bình luận của netizen: -Nếu bạn nghĩ Song Kang diễn tốt, thì diễn xuất của Cha Eun Woo cũng tốt vì khả năng của họ tương đương nhau. - Cả 2 đều không giỏi lắm. Nhưng lợi thế của họ là khuôn mặt đẹp trai. - Nếu chỉ là thần tượng, fan của họ sẽ rất thích. Nhưng khi trở thành diễn viên, khó tránh khỏi việc bị bình phẩm. Nếu thiếu kỹ năng diễn xuất, xin hãy cố gắng luyện tập thêm. - Diễn xuất của Song Kang trong My Demon có vẻ khá tốt. - Tôi không có vấn đề gì với khả năng diễn xuất của Song Kang. Còn Cha Eun Woo thì cần trau dồi thêm. - Song Kang trong Sweet Home 2 cũng khá ổn. Biểu cảm khuôn mặt của anh ấy không quá tệ. Có lẽ, vấn đề là việc nhân vật không có nhiều thoại.