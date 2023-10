Netizen than trời vì một bộ phim kết thúc quá dở, vội như bị ''dí deadline'' còn ép đôi chính phải yêu nhau

Behind Your Touch mới đây đã hoàn tất hành trình 16 tập lên sóng và vẫn trụ vững ở vị trí top 1 rating phim cuối tuần. Tuy có lượng người xem cao nhưng trên thực tế, Behind Your Touch hồi kết vẫn không thể tự phá kỷ lục của chính mình bởi chất lượng tập cuối không hề được như mong đợi từ khán giả.

Sau khi xem tập cuối, nhiều bình luận chê bai cho rằng phim kéo dài tới 16 tập dù kịch bản không đủ dày khiến cho hồi kết quá "xàm", như làm cho có, cho đủ deadline thời lượng. Quá nhiều tuyến nhân vật thừa thãi xuất hiện nhưng ở hồi kết lại không giải đáp ngọn ngành các vấn đề của họ.

Đến tận tập 16, khán giả không không biết mẹ Sun Woo đang ở đâu, còn sống hay đã chết, nhân vật thư ký liên tục tỏ vẻ nguy hiểm thực sự có ý nghĩa gì... Nhân vật phản diện chính trong phim - ông thầy đồng - được biên kịch xây dựng quá đà, biến ông ta trở thành người có siêu năng lực mạnh nhất, khiến hội cảnh sát bị "quay mòng mòng" nhưng cuối cùng lại được xử lý quá nhanh. Cặp đôi chính chỉ với vài thao tác nhỏ đã khiến ông ta phải đầu hàng.

Đặc biệt ở hồi kết của phim, tuyến tình cảm nam nữ được đẩy quá nhanh dù trước đó, nữ chính Ye Bun (Han Ji Min) vẫn còn tình cảm với nam phụ - người mới chết oan uổng chưa lâu. Dù Han Ji Min và Lee Min Ki có những tương tác vô cùng đáng yêu, diễn xuất - ngoại hình đều hợp đôi nhưng người xem vẫn cảm thấy lấn cấn khi biên kịch "ép" nhân vật của họ phải yêu vội như vậy.

Sau khi tập cuối lên sóng, có không ít bình luận chê bai từ người xem, đa phần đều tỏ ra thất vọng khi mà trước đó, Behind Your Touch là một tác phẩm thực sự chất lượng.

Bình luận của khán giả: - Đẩy phản diện quá, để thầy đồng có siêu năng lực đỉnh nhất phim rồi cũng giải quyết chưa thuyết phục. - Nửa đầu tập thấy hơi dông dài vụ bắt thầy đồng, ông này siêu năng lực bá nhất mà vào tù chắc cũng chả yên ổn đâu. Thà ngay từ đầu làm mạch phim vui vẻ có phải hơn không, cứ drama lên làm gì? - Khó chịu vụ biên kịch cài cắm quá nhiều chi tiết để rồi không khai thác hết, đặc biệt là nhân vật Sun Woo, tới cuối phim không nhắc tới tí nào luôn. Rồi cả ông thầy đồng, ông giết người chỉ để thoả mãn thú vui khi được thấy khoảnh khắc cuối đời của kẻ khác, mặc kệ luôn đứa con? - Chemistry tập cuối đỉnh nhưng nên thả hint thôi chứ tui không thích hai người yêu nhau lẹ làng vậy, trước đó Ye Bun vẫn còn thương nam phụ mà. - Phim quá nhiều nhân vật thừa, bày ra rồi không dọn được. Tập cuối cũng nhiều chi tiết ảo, bù lại đoạn cuối nam chính quá đẹp trai.

Nguồn ảnh: tvN