Lại có phim Hàn mới đầy drama về hôn nhân và thù hận: Có cả ông chồng ngoại tình bị ghét nhất 2021

Mới đây, MBC đã tung ra tấm poster cho tựa phim sắp lên sóng mang tên Third Marriage. Được biết, đây là một tác phẩm nói về hôn nhân, thù hận và tình yêu.

Trong phim, khán giả sẽ được thấy một cuộc chiến đầy biến động giữa hai người phụ nữ. Một người đang sống cuộc đời dối trá, còn người kia thì đấu tranh để tìm kiếm sự thật và trừng phạt những kẻ hãm hại mình. Với phần giới thiệu nội dung như vậy, Third Marriage hứa hẹn sẽ là một tác phẩm có rất nhiều drama cùng hàng loạt plot-twist khiến khán giả chóng mặt.

Tấm poster phim mới được MBC tung ra.

Ở bức hình mới được MBC chia sẻ, người xem sẽ thấy sự hiện diện của các diễn viên Oh Seung Ah, Yoon Sun Woo, Yoon Hae Young và cả Jeon No Min. Trong số này, Yoon Hae Young cùng với Jeon No Min là những gương mặt quen thuộc với khán giả.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Yoon Hae Young gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật Jang Se Mi trong Phu nhân Durian. Về phần Jeon No Min, anh từng gây ấn tượng mạnh khi thủ vai ông chồng ngoại tình đáng ghét Park Hae Ryoon trong loạt phim Yêu (Kết Hôn Và Ly Dị) từng gây sốt hồi 2021. Nhân vật này vốn có một gia đình yên ấm bên người vợ tần tảo cùng những đứa con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, Park Hae Ryoon lại phản bội niềm tin của những người luôn yêu thương, tin tưởng ông ta.

Nam diễn viên Jeon No Min từng gây ấn tượng với khán giả khi vào vai ông chồng ngoại tình đáng ghét Park Hae Ryoon trong Yêu (Kết Hôn Và Ly Dị)

Quay trở lại với Third Marriage, được biết ở tác phẩm mới của mình, Jeon No Min sẽ vào vai một người đàn ông mạnh mẽ, đầy tham vọng tên Wang Je Gook.

Bộ phim Third Marriage dự kiến lên sóng vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên MBC, bắt đầu từ 23/10.