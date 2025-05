Netizen hỏi Thiều Bảo Trâm: Khi nào thì “buông tha” tình cũ?

19 giờ tối 8/5, Thiều Bảo Trâm tung MV mới mang tên Không Lời. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Thiều Bảo Trâm hậu Chị Đẹp Đạp Gió gây chú ý. Không chỉ ra mắt MV, Thiều Bảo Trâm còn tung CD phiên bản vật lý, sold-out ngay trước thềm comeback. Bài hát leo lên top 1 pre-order iTunes Việt Nam cho thấy tên tuổi Thiều Bảo Trâm thăng hạng nhờ Chị Đẹp đến thế nào.

Thiều Bảo Trâm - MV Không Lời

Không Lời là bản phối pop RnB nhẹ nhàng, không có lớp lang âm thanh, giúp giọng hát Thiều Bảo Trâm phát huy âm sắc. Thiều Bảo Trâm thử sức với rap melody và chơi guitar điện trong MV. Bài hát là lời tâm tình từ một cô gái bước qua đổ vỡ trong tình yêu, mang chút cảm giác hoài niệm.

Thiều Bảo Trâm chọn hướng đi an toàn về phần âm nhạc

Tuy đã thử sức màu sắc âm nhạc mới so với E.P ballad after YOU ra mắt năm 2022, nhưng Không Lời vẫn là một ca khúc chưa đột phá. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng không đọng lại quá nhiều ấn tượng. Thiều Bảo Trâm chọn hướng đi an toàn về phần âm nhạc.

Không Lời là 1 MV tình yêu điển hình

MV Không Lời kể lại chuyện tình của 1 cặp đôi từng trải qua “mối quan hệ mập mờ”, do Thiều Bảo Trâm và Trịnh Bảo - Nam vương Quốc tế 2018 diễn xuất. Những hình ảnh trong MV tuy lãng mạn nhưng cũng gợi lên sự lửng lơ, mơ hồ giữa hai người khi không lời khẳng định, không lời tỏ tình, không lời chia tay, hay không một lời phủ nhận. Thông qua chiếc máy nghe nhạc cũ, cô gái bắt đầu hồi tưởng khoảnh khắc gặp gỡ ban đầu, chàng trai ghi số điện thoại của mình lên tay cô. Sau đó, những kỷ niệm cả hai cùng nhau hẹn hò dần ùa về.

Thiều Bảo Trâm tình tứ với nam vương quốc tế

MV chỉn chu về phần hình ảnh, lồng ghép nhiều ẩn ý

Mối quan hệ trong MV giống như “bước lửng” trên một bậc thang – không đi lên cũng không bước xuống. Nhưng cuối cùng, khi cô gái nhận ra mình không thể mãi lửng lơ, cô đã chọn cách rời đi và bước tiếp. Một lần nữa, Thiều Bảo Trâm kể chuyện tình yêu trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Không Lời là một nhạc phẩm chỉn chu từ giai điệu đến hình ảnh nhưng không đủ để Thiều Bảo Trâm “thoát mác” lụy tình, bấu víu người yêu cũ

Không Lời là một nhạc phẩm chỉn chu từ giai điệu đến hình ảnh nhưng không đủ để Thiều Bảo Trâm “thoát mác” lụy tình, bấu víu người yêu cũ. Từ thời điểm nhá hàng Không Lời, Thiều Bảo Trâm đã bị một bộ phận khán giả chê một màu. Từ Phía Sau Anh Có Ai Kìa đến hiện tại, mỗi lần Thiều Bảo Trâm ra MV mới là dân tình lại “réo tên”... Sơn Tùng. Bổn cũ soạn lại, các fan Sơn Tùng phản ứng tiêu cực trước sản phẩm có âm hưởng bi lụy của Thiều Bảo Trâm. Nhiều người còn đặt ra câu hỏi "khi nào thì hiều Bảo Trâm mới buông tha tình cũ”.

Cư dân mạng tiêu cực về cách Thiều Bảo Trâm làm sản phẩm kể chuyện tình yêu và phản ứng phát sinh

Nói về việc khai thác các khía cạnh khác nhau của tình yêu trong âm nhạc, Thiều Bảo Trâm khẳng định mọi thứ trong âm nhạc, chỉ là âm nhạc: “Tôi là ca sĩ nên những gì tôi làm trong âm nhạc chỉ đơn giản là xoay quanh âm nhạc. Tôi chỉ mong mình truyền tải được những thông điệp tích cực, điều tuyệt vời qua các sản phẩm. Đồng thời, tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các fan về việc hãy luôn yêu thương, chăm sóc bản thân, trân trọng trái tim và cảm xúc của mình”.

Phản ứng netizen:

- Khi nào Thiều Bảo Trâm buông tha người cũ?

- Bạn ấy xinh mà ảnh nào cũng chỉ 1 góc mặt này. với gout âm nhạc thật sự cần có đổi mới để bùng nổ.

- Bài này dễ nghe nhưng trôi tuột, chả đọng lại gì.

- Có đà từ Chị Đẹp mà chưa thấy tận dụng.

- Vẫn là kể lể chuyện tình yêu.

- Càng nghe càng thấm, công nhận hay.

- Sao nhạc vẫn ngang ngang thế nào nhỉ?

- 10 bài như 1.

- Cảm nhận thì bài này hợp với mình và mình thấy khá hay, tuy không phải bùng nổ nhưng cũng không đến nỗi các bạn chê thậm tệ. Lời bài hát thì mình vẫn thấy bạn Trâm hát rõ lời mà, mình nghe 1 lần là hiểu, chỉ là thấy màu nhạc hay phong cách bạn này chọn thường theo hướng an toàn.

- Hát không nghe được gì, đọc lời hoạ may hiểu.

Không Lời chưa thể giúp Thiều Bảo Trâm bứt phá

Bỏ qua tranh luận trái chiều liên quan đến đời tư, thì Không Lời vẫn chưa đủ ấn tượng với Thiều Bảo Trâm. Hậu Chị Đẹp, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa được công nhận thực lực biểu diễn. Bộ kỹ năng hát - nhảy và thần thái sân khấu thăng hạng. Thiều Bảo Trâm hội tụ đủ yếu tố của một nghệ sĩ có năng lực, nhưng vẫn thiếu bản hit để tên tuổi thực sự bật lên. Khán giả kỳ vọng vào một bài hát đủ không gian để Thiều Bảo Trâm trưng trổ khả năng chơi guitar điện mới học được, hoặc là giọng live nội lực. Nhiều người còn chê Thiều Bảo Trâm hát không rõ lời.

Không Lời chưa thể mang đến điều đó. Khán giả nhận xét, bài hát dễ nghe nhưng trôi tuột, khó đọng lại gì. Người hâm mộ kỳ vọng đây chưa phải là tất cả, trông chờ thêm ở sản phẩm sau của Thiều Bảo Trâm sẽ ấn tượng hơn.