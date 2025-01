Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Thiều Bảo Trâm được khán giả chú ý bởi sự biến hoá tài tình, nhiều khía cạnh tài năng, tính cách được bộc lộ qua các Công diễn. Dù chưa đi đến cuối hành trình, nhiều khán giả đã đánh giá Thiều Bảo Trâm "thắng lớn" tại Chị Đẹp. Điều nữ ca sĩ có được chính là sự công nhận, hảo cảm từ khán giả sau hơn 10 năm lăn lộn trong ngành giải trí.

Tại sân chơi này, Thiều Bảo Trâm không ngại thử thách chính mình, làm những điều chưa từng. Một trong những sự khác biệt rõ rệt nhất về Thiều Bảo Trâm chính là ngoại hình ngày càng xinh đẹp, khí chất thăng hạng.

Khán giả nhận định Thiều Bảo Trâm "thắng lớn" nhờ Chị Đẹp

Mới đây, Thiều Bảo Trâm đăng video cover ca khúc Bận Lòng (Pay). Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, cảm xúc cực "suy", Thiều Bảo Trâm còn gây sốt vì quá xinh. Không makeup, ăn diện cầu kỳ, Thiều Bảo Trâm vẫn ăn trọn điểm visual. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành cho Thiều Bảo Trâm nhiều lời khen về giọng hát và nhan sắc. Chị Đẹp Huyền Baby cũng cảm thán "Xinh iu, hát hay".

Thiều Bảo Trâm cover Bận Lòng

Tuy nhiên ở một số góc mặt, visual Thiều Bảo Trâm cũng khiến dân tình thắc mắc. Góc nghiêng cùng sóng mũi cao thẳng, làn da căng bóng có đôi chút khác lạ. Khán giả đặt câu hỏi liệu không biết nữ ca sĩ có "can thiệp" gì hay không mà xinh như em bé. Không để đồn đoán quá lâu, Thiều Bảo Trâm trực tiếp trả lời khán giả. Lý do có sự khác biệt là do tăng cân. Giải đáp của Thiều Bảo Trâm phần nào lý giải được đồn đoán chỉnh sửa nhan sắc dạo gần đây.

Visual khác lạ của Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Góc nghiêng thần thánh

Thiều Bảo Trâm ngày càng trẻ trung, tươi tắn

Quả thực, có thời điểm Thiều Bảo Trâm nhìn rất lạ vì tăng cân. Nhưng thời gian này, nữ ca sĩ đã bắt đầu trở lại với phong độ visual như xưa, vóc dáng và cả đường nét gương mặt đều không có gì quá khác. Có chăng là sự thăng hạng trong thần thái. Thiều Bảo Trâm ngày càng trẻ trung, tươi tắn hơn.

Thiều Bảo Trâm trực tiếp giải đáp lý do visual khác lạ

Visual của Thiều Bảo Trâm gần đây: